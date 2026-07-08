Áncash, Arequipa y Tacna lideran lista de regiones que recibieron más canon minero entre enero y abril de 2026

El canon minero representa la mayoría del presupuesto del distrito. (Revista ProActivo)

Más de S/ 2.212 millones del canon minero fueron transferidos a diversas regiones del Perú entre los meses de enero y abril de 2026, de acuerdo con los datos registrados en el último Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Según el Minem, Áncash lideró la recepción del canon en los primeros cuatro meses de 2026 con una transferencia de S/ 477,4 millones, seguida por la región Arequipa con S/ 313,6 millones de soles. En el mismo periodo, Tacna registró S/ 237 millones, Ica S/ 225,1 millones, y Moquegua cierra el top cinco de regiones con más transferencia de canon minero con S/ 220,2 millones de soles.

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Regiones con menos de S/ 1 millón de cánon minero

Aunque las cifras distribuidas en diferentes regiones supera los cientos de millones, existe otro grupo que ha recibido montos inferiores a un millón de soles o que no ha recibido un solo céntimo de dinero proveniente de la minería.

Áncash lidera el ranking: las regiones que más canon minero recibieron entre enero y abril de 2026. (Foto: MINEM)

En el grupo de regiones con bajas transferencias de canon minero entre los meses de enero y abril de este año se encuentran Huancavelica, con S/ 417 mil; la región San Martín con S/ 237 mil; y Madre de Dios, con un monto de apenas S/ 71 mil.

Por otro lado, también se encuentra el grupo de reciones que hasta finales de abril de este año no recibió dinero alguno proveniente de la minería. En esta selección están las regiones de Huánuco, Lambayeque, Loreto, Ucayali, Tumbes, Amazonas y el Callao.

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El informe precisó que estos montos forman parte de un total de S/ 4.121 millones en transferencias mineras que también incluyen regalías y derechos de vigencia para cada región.

Keiko Fujimori prometió repartir dinero del canon mano en mano

Hacia el final de la primera vuelta, que tuvo a Fujimori como la candidata más votada, la lideresa de Fuerza Popular y actual presidenta electa propuso modificar el sistema de distribución del canon minero, el mecanismo por el cual el Estado peruano transfiere el 50% del Impuesto a la Renta que pagan las empresas mineras a los gobiernos regionales, municipalidades provinciales, distritales y universidades públicas.

Según cifras del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), solo en 2025, la actividad minera transfirió más de S/10.045 millones por concepto de canon, regalías y derechos de vigencia y penalidad, de los cuales el canon representó S/ 6.992 millones. Desde 2004 a 2025, el monto total distribuido supera los S/60.000 millones.

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La propuesta de Fujimori plantea que hasta el 40% del canon minero sea entregado directamente a la población de las zonas de extracción, bajo control comunitario.

Según el plan de la candidata, el mecanismo ofrecería beneficios tangibles y rápidos a las comunidades, y pretende reducir el rechazo social a la minería, una de las principales actividades económicas del país.