‘Checho’ Ibarra protagonizó sorpresivo baile tras agónica clasificación de Argentina con Lionel Messi: “Ahora tengo que ir al cardiólogo”

Checho Ibarra vivió intensamente la remontada de Argentina sobre Egipto en el Mundial 2026. Latina TV

La selección argentina logró una agónica clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a Egipto en un duelo cargado de emociones. La ‘albiceleste’ remontó tras comenzar en desventaja, en un partido donde Lionel Messi falló un penal en el primer tiempo, pero terminó siendo protagonista con un gol y una asistencia. El pase a la siguiente ronda, en la que los argentinos chocarán con Suiza, desató una ola de celebraciones y reacciones en todo el país.

Entre los festejos más llamativos estuvo el inesperado baile en vivo de Sergio Ibarra, quien sorprendió al público de Latina Noticias al dejarse llevar por la emoción del resultado final. Con la tradicional canción “¡Muchachos! Ahora nos volvimos a ilusionar…” de fondo, el ‘Checho’ se sumó al júbilo de millones de hinchas argentinos, transmitiendo en directo su alegría desbordante y sumándose a la euforia popular.

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Durante la transmisión, el exjugador no pudo ocultar su entusiasmo. “¡Qué lindo, papá, qué día! ¡Qué hermoso día!”, exclamó, reflejando el sentimiento generalizado tras una victoria que mantuvo en vilo a los aficionados hasta el último minuto. La tensión del encuentro se trasladó a su estado de ánimo, al punto de bromear sobre su salud: “Tengo que ir ahora al cardiólogo, pero igual pasamos y estamos en cuartos”.

La reacción de Ibarra fue mucho más que una simple celebración. Su espontaneidad, sumada a comentarios cargados de humor y emoción, lo convirtieron en tendencia en redes sociales. “¿Mi garganta? Sí la he cuidado. Es más, he gritado más renegando que por los goles. Los goles los tenía así…”, comentó, en alusión al sufrimiento que vivió durante el desarrollo del partido.

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‘Checho’ Ibarra protagonizó sorpresivo baile tras agónica clasificación de Argentina con Lionel Messi.

La agónica clasificación de Argentina se produjo después de que Egipto se adelantara en el marcador, generando nerviosismo en el plantel y en la hinchada. Lionel Messi, tras malograr un penal, se repuso con un papel decisivo, marcando el empate y asistiendo en el tercer gol. El desenlace resultó una auténtica gesta que permitió al equipo avanzar en el máximo torneo del fútbol internacional.

El análisis del ‘Checho’ Ibarra sobre el rendimiento de Lionel Messi ante Egipto

Al analizar la actuación de Lionel Messi, Sergio Ibarra fue tajante: “Empezamos sufriendo como siempre. Si Argentina no empieza sufriendo, no es Argentina”. El exdelantero recordó el cabezazo de Yasser Ibrahim y el penal fallado, destacando la presión y el carácter del astro argentino.

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Según el ‘Checho’, “No podía dejar de hacer gol el mejor jugador de la historia que yo he visto. Lionel Messi pone el 2-2 y lo grita con todo porque había errado un penal”, expresó, subrayando la capacidad de Messi para sobreponerse a la adversidad y convertirse en el pilar del equipo cuando más se lo necesita.

Ibarra Guzmán también se refirió al desahogo emocional que vivió Messi al término del partido. “Empezó a llorar cuando terminó el partido el GOAT, Lionel Messi. Por todo eso se saca todo eso con el triunfo, porque yo estoy seguro, como es tan competitivo, que tiene miedo a perder. No le gusta perder a Lionel Messi, le gusta ganar siempre”, explicó, señalando la humanidad y la pasión que mostró el capitán argentino en uno de los partidos más difíciles del certamen.

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Mundial 2026 - Argentina 3 - Egipto 2

Sergio Ibarra relató que el llanto de Lionel Messi fue compartido por todos en su entorno, incluso mencionó con humor a sus mascotas: “Lloré yo, lloró el Zeus, lloró la Hera, lloró Apolo, estuvo llorando también Kratos. Todos mis perritos, lloramos todos ahí con Lionel Messi”.

El comentario final de Ibarra dejó en claro la magnitud del desafío: “Estoy seguro que Lionel Messi en alguna oportunidad del partido pensó que lo perdían el partido ese. Porque se jugó con un gran equipo como es Egipto”. La reflexión resalta el nivel de exigencia y la dificultad que implicó superar a un rival que puso en aprietos a la selección desde el inicio.

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