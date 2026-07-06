Daddy Yankee abrirá anticuchería junto a chef peruano Jaime Pesaque en Nueva York: todo lo que se sabe del proyecto

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee se asociará con el chef peruano Jaime Pesaque para inaugurar Chola Pink, una anticuchería que abrirá sus puertas en septiembre en Nueva York. El proyecto se propone destacar la gastronomía peruana en uno de los escenarios culinarios más exigentes y diversos del mundo, apostando por un concepto que prioriza los sabores auténticos y tradicionales del Perú.
La idea de crear Chola Pink surgió a partir de una iniciativa de un grupo de inversionistas extranjeros que buscaban desarrollar un concepto latino en Estados Unidos. Según explicó Pesaque en una entrevista a Perú21, la propuesta inicial contemplaba la cocina mexicana, pero fue el propio Daddy Yankee quien impulsó el giro hacia la gastronomía peruana.
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El cantante habría sido tajante al declarar: “Yo lo hago, pero no mexicano, peruano. Porque mi cocina favorita es la peruana y si no es peruana, no lo hago”. Esta preferencia personal terminó por definir el rumbo del emprendimiento.
El grupo de inversión, de origen británico, viajó a Lima para reunirse con distintos cocineros peruanos de alto perfil. Tras una serie de encuentros con varios referentes de la cocina nacional, la elección recayó finalmente en Pesaque, creador del restaurante Mayta y uno de los nombres más reconocidos de la gastronomía peruana contemporánea.
El chef relató que la decisión se tomó después de varias reuniones y conversaciones con colegas. “Hay un grupo inglés que tenía este proyecto en mente y quería asociarse con un artista latino que fuera el portavoz del concepto. Ellos pensaban en algo mexicano, pero cuando llegaron con Daddy Yankee, él pidió que fuera peruano. Vinieron, conversaron con algunos colegas y terminamos haciéndolo nosotros”, precisó en diálogo con Perú21.
Chola Pink apunta a posicionarse como un referente de la comida peruana en Nueva York, con un menú centrado en los anticuchos, uno de los platos más emblemáticos de la tradición culinaria del país sudamericano. La sociedad entre Daddy Yankee y Pesaque representa una apuesta por llevar la cultura y los sabores peruanos a una audiencia internacional cada vez más interesada en la diversidad gastronómica.
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Daddy Yankee visitó Perú en 2025 y disfrutó de la comida peruana
La relación de Daddy Yankee con la cocina peruana no es reciente. En septiembre de 2025, el artista visitó Lima y aprovechó la ocasión para explorar la oferta gastronómica local. Durante su estadía, fue visto en el restaurante Mayta, donde compartió momentos con Pesaque, y recorrió el mercado Santa Cruz, en Miraflores, así como el Barrio Chino. En ese itinerario, el cantante degustó platos como chifa, butifarra, picarones y chicha morada, siempre acompañado de su equipo de producción y seguridad.
En una entrevista con el programa ‘Arriba mi gente’, Daddy Yankee expresó su entusiasmo por la experiencia vivida en Perú: “Probé mucha comida. Excelente todo. Toda la cultura. Amante siempre de la cultura de Perú, siempre. Más la comida que aquí se come a otro nivel. La pasé demasiado bien”, relató el artista, evidenciando su admiración por la riqueza culinaria peruana.
La apertura de Chola Pink en Nueva York genera expectativas tanto en la comunidad peruana como en los seguidores del artista. El restaurante buscará consolidarse como un espacio donde los anticuchos y otros platos representativos del Perú puedan conquistar a los comensales internacionales. Además, el vínculo personal de Daddy Yankee con los sabores peruanos y su alianza con Pesaque refuerzan la apuesta por ofrecer una propuesta auténtica y de alta calidad en el competitivo escenario gastronómico neoyorquino.
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