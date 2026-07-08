Nidos vacíos y crías esqueléticas: cómo el Fenómeno El Niño está matando a los pingüinos de Humboldt en la costa de Perú

Los primeros efectos del calentamiento del mar peruano ya son visibles en distintas zonas de la costa. Pelícanos, pingüinos de Humboldt, piqueros y lobos marinos enfrentan una creciente escasez de alimento debido a la disminución de peces en aguas cercanas al litoral, una situación que especialistas atribuyen al aumento de la temperatura superficial del océano provocado por el Fenómeno El Niño.
Según reportes meteorológicos, la temperatura del mar alcanza actualmente los 23 °C, alrededor de cuatro grados por encima de su promedio habitual, una condición que favorece el desplazamiento de especies como la anchoveta hacia zonas más frías y profundas.
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La anchoveta constituye la principal fuente de alimento de numerosas aves marinas y mamíferos del ecosistema peruano. Su ausencia ha comenzado a romper la cadena alimenticia, provocando que muchos animales permanezcan durante días sin conseguir alimento.
Pelícanos y pingüinos buscan sobrevivir
En el distrito limeño de Chorrillos, la conocida Isla de los Pelícanos, que habitualmente alberga cientos de estas aves, presenta hoy un panorama muy distinto. Según reportó el noticiero Ocurre Ahora de ATV, muchas han abandonado la zona en busca de mejores condiciones para alimentarse y solo permanecen algunos ejemplares junto a unos pocos pingüinos de Humboldt y gaviotas que sobrevuelan el mar intentando encontrar peces.
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Vecinos también alertan sobre la aparición de pelícanos muertos en las playas. “Los pelícanos se están varando ya muertos y no sé si las autoridades pudieran hacer algo”, comentó una residente.
La situación preocupa especialmente por el impacto sobre el pingüino de Humboldt, especie distribuida únicamente en las costas de Perú y Chile y cuya población ya era considerada vulnerable.
Investigación revela abandono de nidos y crías
El investigador Carlos Zavalaga, de la Universidad Científica del Sur, explicó que el calentamiento del mar está afectando incluso el éxito reproductivo de la especie.
De acuerdo con el especialista, durante una evaluación realizada en colonias de reproducción encontraron que numerosos nidos, que semanas antes contenían huevos, aparecían completamente abandonados.
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“Encontramos los nidos con los huevos abandonados, incluso algunas crías abandonadas, esqueléticas, ya muriendo de inanición”, señaló.
El científico indicó que muchos pingüinos han comenzado a migrar hacia el sur buscando aguas con temperaturas más bajas, donde puedan encontrar alimento suficiente para sobrevivir.
Pescadores reportan fuerte caída en las capturas
Los efectos del calentamiento también impactan directamente en la actividad pesquera artesanal. Pescadores de Chorrillos aseguran que las capturas han disminuido considerablemente en comparación con meses anteriores.
“Antes traíamos como mínimo dos cajas. Ahora apenas estamos trayendo un balde, un balde y medio o dos baldes a lo mucho”, relató un conductor de embarcación.
La menor disponibilidad de peces no solo afecta sus ingresos, sino también la alimentación de las especies marinas que suelen acercarse a las embarcaciones.
“Como no hay pescado ni para nosotros mismos, esos animales se mueren de hambre. Cuando conseguimos algo, vienen y se suben a comer el pescado”, explicó otro pescador.
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Videos muestran lobos marinos y aves desesperados por alimento
La crisis también ha sido registrada en otras regiones del litoral peruano. En Piura, un pescador grabó a varios lobos marinos acercándose a la costa en busca de comida.
“Los lobos tienen hambre. Se acercan esperando que los humanos les den algo de alimento. No hay anchovetas, no hay pescado para que coman. Por eso se están muriendo los animalitos”, comentó.
Mientras tanto, en Ilo (Moquegua), visitantes registraron decenas de pelícanos y lobos marinos esperando restos de pescado cerca del desembarcadero pesquero.
“Hay poco pescado en este momento porque la situación está complicada”, explicó. Al ser consultado sobre la influencia de la corriente cálida asociada a El Niño, respondió que “sí está afectando”.
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Las imágenes muestran incluso a los lobos marinos disputándose pequeños restos de pescado que reciben de algunos trabajadores del muelle.
El Niño altera todo el ecosistema marino
Especialistas explican que cuando el mar se calienta por efecto del fenómeno de El Niño, especies de aguas frías como la anchoveta migran hacia zonas más profundas o hacia el sur del continente, donde encuentran condiciones más favorables.
Este desplazamiento repercute en toda la cadena alimenticia, ya que numerosas aves marinas y mamíferos dependen casi exclusivamente de estos peces para alimentarse. Cuando el recurso escasea, muchos animales recorren mayores distancias en busca de comida, abandonan sus zonas de reproducción o terminan muriendo por inanición.
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El fenómeno también genera consecuencias económicas para la pesca artesanal, debido a la reducción de las capturas y al mayor esfuerzo necesario para encontrar recursos hidrobiológicos.
Mientras el calentamiento del mar persista, especialistas advierten que podrían incrementarse los reportes de aves y mamíferos marinos debilitados o muertos en diferentes puntos del litoral peruano, reflejando el impacto que las variaciones climáticas ejercen sobre uno de los ecosistemas marinos más productivos del mundo.
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