Mauro Cantoro explotó por críticas a Lionel Messi tras clasificación de Argentina en Mundial 2026: “No terminará en la decadencia que terminó Cristiano Ronaldo”

El exjugador de Universitario defendió a la 'Pulga' luego de la remontada de la selección argentina frente Egipto. (Desmarcados)

Argentina reafirmó su condición de favorita en el Mundial 2026 al lograr una remontada memorable frente a Egipto en los octavos de final. Tras ir abajo en el marcador por dos goles, la vigente campeona del mundo revirtió el resultado y se impuso por 3-2, en un encuentro que quedará como uno de los relatos más impactantes del torneo.

El desenlace tuvo como protagonista a Lionel Messi, quien fue determinante en la reacción de la Albiceleste durante los minutos finales. El equipo mostró carácter y eficacia para dar vuelta un partido que parecía perdido, asegurando así su clasificación a la siguiente fase.

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Mientras los hinchas argentinos celebraron con todo el pase a la etapa eliminatoria, salieron críticas por un supuesto favorecimiento al cuadro de Lionel Scaloni y se apuntó a la ‘Pulga’. Mauro Cantoro salió al frente para defender a su selección y sacó cara por la estrella ‘albiceleste’ recordando la eliminación de Cristiano Ronaldo.

“Duele que Argentina siga en carrera. A muchos les molesta. En el Mundial pasado decían que Messi solo hacía goles de penal. Hoy erró uno, pero terminó salvando a Argentina con una jugada. No fue su mejor partido, pero incluso cuando no juega bien, aparece y su equipo gana. Esa es la diferencia. Messi superó el juego, ya le ganó a los que hablan mal, y Cristiano Ronaldo no quedó debajo de la mesa, quedó debajo de la tierra, murió. No va a terminar Messi en la decadencia en que terminó Cristiano”, apuntó el exjugador de Universitario de Deportes en el programa ‘Desmarcados’.

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Jugadores de Argentina levantan a su compañero Lionel Messi (c) al finalizar el partido de octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Egipto en el estadio Mercedes-Benz en Atlanta (Estados Unidos). EFE/ Cristobal Herrera-Ulashkevich

Así fue la épica remontada de Argentina con Egipto en octavos de final

Argentina protagonizó una de las remontadas más emocionantes del Mundial 2026 al imponerse 3-2 sobre Egipto en Atlanta y asegurar su pase a los cuartos de final. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni estuvo dos goles abajo, pero logró revertir la historia con una arremetida en los minutos finales.

El partido comenzó cuesta arriba para la Albiceleste. A los 14 minutos, el defensor Yasser Ibrahim adelantó a Egipto con un cabezazo tras un centro de Marwan Ateya, superando en el salto a Lisandro Martínez. Poco después, Argentina dispuso de una oportunidad inmejorable para empatar: Nicolás Tagliafico fue derribado en el área, el árbitro sancionó penal, pero Lionel Messi vio cómo el arquero Mostafa Shobeir Oufa le detenía el remate lanzándose a su izquierda. El capitán argentino tuvo otra chance clara con un tiro libre que pegó en el palo, manteniendo el suspenso hasta el final de la primera mitad.

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Mundial 2026 - Argentina 3 - Egipto 2 - ES

La segunda parte trajo más dificultades para los campeones del mundo. Egipto amplió la ventaja a los 67 minutos por intermedio de Mostafa Ziko, quien definió tras una asistencia de Haissem Hassan y venció al Dibu Martínez con un contragolpe letal. En ese momento, Argentina parecía al borde de la eliminación.

La reacción llegó en la recta final. A los 79 minutos, Cuti Romero descontó de cabeza tras un centro preciso de Messi, reavivando las esperanzas. Solo cuatro minutos después, el propio capitán aprovechó un rebote en el área para igualar el marcador con un fuerte remate, decretando el empate agónico.

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La definición se selló en el tiempo de descuento. A los 93 minutos, Enzo Fernández conectó de cabeza un centro de Lautaro Martínez y marcó el gol de la victoria, desatando la euforia de los hinchas argentinos en el estadio de Atlanta.

Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Octavos de final - Argentina contra Egipto - Estadio de Atlanta, Atlanta, Georgia, EE. UU. - 7 de julio de 2026 Lionel Messi, de Argentina, celebra tras el partido la clasificación de Argentina para los cuartos de final del Mundial. IMAGN IMAGES vía Reuters/Brett Davis