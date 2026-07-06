El golazo de España en el último minuto con el que eliminó a Portugal del Mundial: el maleficio que superó y el récord que mantiene

Mundial 2026 - Portugal 0 - España 1

España venció por 1-0 a Portugal con un tanto cerca del final para clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026. La Roja, que es la única selección que todavía no recibió un gol, avanzó gracias a la conversión de Mikel Merino. La derrota de los lusos estuvo marcada por la presencia de Cristiano Ronaldo, que se despidió de su última Copa del Mundo en los octavos. El próximo rival del equipo conducido por Luis de la Fuente será el ganador de Estados Unidos-Bélgica.

La paridad predominó en el desarrollo del primer tiempo. España tuvo dificultades para imponer las condiciones con la posesión de la pelota y Portugal logró quitársela en varios lapsos del encuentro. No obstante, la primera ocasión de peligro llegó a los siete minutos tras un preciso pase filtrado de Dani Olmo para Mikel Oyarzabal, quien desperdició una chance inmejorable al quedar mano a mano y desviar su remate por el costado del poste. Cristiano Ronaldo respondió un par de jugadas después con un potente disparo que despejó con firmeza el arquero Unai Simón.

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Diogo Costa se destacó con una doble atajada impecable a los 15 del primer tiempo: rechazó un remate de Lamine Yamal y voló sobre su palo izquierdo para sacar un tiro de Álex Baena que tenía destino al ángulo. La chance más clara del equipo dirigido por Roberto Martínez en la primera parte llegó a los 40 minutos con un disparo de Nuno Mendes que, tras un leve desvío en Pedro Porro, impactó en el travesaño.

España superó los octavos de final por primera vez desde su título en Sudáfrica 2010 (REUTERS/Issei Kato)

La actuación de Lamine Yamal estuvo marcada por la marca sin fisuras de Nuno Mendes. El lateral del París Saint-Germain logró anular las gambetas de la joven estrella. Sin embargo, el defensor fue reemplazado por una molestia física y el futbolista del Barcelona creció con el ingreso de Nelson Semedo. A esto se sumó un trámite en el complemento en el que España acentuó un dominio posicional en el campo rival. Portugal tomó una postura más especulativa y cedió terreno al posicionarse para golpear con ataques directos.

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Después de la pausa de hidratación del segundo tiempo, el combinado de Luis de la Fuente impuso las condiciones y asedió el arco de los lusos. Diogo Costa privó a Lamine de convertir de tiro libre y el marcador central Rúben Dias se destacó con una serie de bloqueos clave para despejar remates dentro del área.

Ante la pasividad de Portugal, España capitalizó el control del juego a los 90 minutos con un auténtico golazo. Mikel Merino, quien ingresó a los 85, ejecutó rápido una infracción que le cometieron en la mitad de la cancha. La ofensiva Roja elaboró una exquisita triangulación en la que participaron Rodrigo Hernández, Fabián Ruiz y Ferrán Torres, quien metió un pase filtrado para dejar mano a mano al propio volante que inició la jugada. El mediocampista del Arsenal definió con solvencia frente a la salida de Diogo Costa para estampar el 1-0.

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Cristiano Ronaldo se despidió de los Mundiales con una caída en los octavos de final (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Los portugueses buscaron el empate de forma desesperada durante el tiempo de descuento y Bernardo Silva estuvo cerca de convertir con un cabezazo que pasó por encima del travesaño. Finalmente, España se quedó con la clasificación y Portugal quedó eliminada en los octavos de final del Mundial 2026, el último de Cristiano Ronaldo, que tendrá como cuenta pendiente en su carrera la conquista de una Copa del Mundo. Las semifinales de Alemania 2006 es lo más lejos que llegó el histórico delantero en una cita mundialista, donde acumuló un total de 11 goles en las seis ediciones en las que participó.

La Roja se enfrentará al ganador de la llave entre Estados Unidos y Bélgica, la cual está rodeada por la controvertida decisión de la FIFA de anular la tarjeta roja a Folarin Balogun, la referencia del ataque norteamericano. El duelo por los cuartos de final se disputará el próximo viernes 10 de julio a las 16:00 (hora argentina) en Los Ángeles. Más adelante, en una posible semifinal, se cruzará contra el vencedor del cruce entre Francia y Marruecos.

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Portugal, tras el mencionado cuarto puesto en 2006 tras caer contra Francia en las semifinales, acumula pasos discretos en los Mundiales. España la eliminó en los octavos de final en Sudáfrica 2010, cayó en la fase de grupos de Brasil 2014, Uruguay la sacó en octavos en Rusia 2018 y Marruecos se impuso de forma sorpresiva por 1-0 en los cuartos de Qatar 2022.

España, por su parte, es la primera vez que atraviesa la línea de los octavos de final tras ganar su única Copa del Mundo en Sudáfrica 2010. Brasil 2014 terminó con un fracaso en fase de grupos, la edición de 2018 estuvo atravesada por un convulsionado clima interno que derivó en una eliminación en octavos contra la local Rusia y Marruecos la dejó afuera en la misma fase en 2022.

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Su camino en la edición de 2026 comenzó con un sorpresivo empate sin goles contra Cabo Verde, aunque se repuso con triunfos por 4-0 sobre Arabia Saudita y 1-0 frente a Uruguay. En los 16avos avanzaron con tranquilidad al vencer por 3-0 a Austria y son la única selección que continúa con la valla invicta en el certamen.