Colombia vs. Suiza EN VIVO: la Tricolor se juega el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

Horarios de juego: a las 22:00 horas del martes 7 de julio en España; a las 17:00 horas en Argentina, Uruguay y Paraguay; 16:00 horas en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EEUU); a las 15:00 horas en Ecuador, Colombia y Perú; y a las 14:00 horas en México, Panamá, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

Canales de transmisión: DSports, Telemundo, Peacock (Estados Unidos) / Telefe, TyC Sports, DSports, TV Pública (Argentina) / RTVE, Movistar Plus+ (España) / Canal 5, Teledoce, DSports (Uruguay) / Red Uno, Unitel (Bolivia) / Televen, DSports (Venezuela) / Teleamazonas, DSports (Ecuador) / Caracol Televisión, RCN Televisión, DSports (Colombia) / TVN, TVMax, Tigo Sports (Panamá) / Televisa, TV Azteca, ViX (México) / Teletica, Repretel (Costa Rica) / Televicentro (Honduras).