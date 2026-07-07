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Colombia vs. Suiza EN VIVO: la Tricolor se juega el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

Dos selecciones invictas se enfrentan en Vancouver por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026. El ganador se medirá con el vencedor del duelo entre Argentina y Egipto

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Horarios de juego: a las 22:00 horas del martes 7 de julio en España; a las 17:00 horas en Argentina, Uruguay y Paraguay; 16:00 horas en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EEUU); a las 15:00 horas en Ecuador, Colombia y Perú; y a las 14:00 horas en México, Panamá, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

Canales de transmisión: DSports, Telemundo, Peacock (Estados Unidos) / Telefe, TyC Sports, DSports, TV Pública (Argentina) / RTVE, Movistar Plus+ (España) / Canal 5, Teledoce, DSports (Uruguay) / Red Uno, Unitel (Bolivia) / Televen, DSports (Venezuela) / Teleamazonas, DSports (Ecuador) / Caracol Televisión, RCN Televisión, DSports (Colombia) / TVN, TVMax, Tigo Sports (Panamá) / Televisa, TV Azteca, ViX (México) / Teletica, Repretel (Costa Rica) / Televicentro (Honduras).

05:20 hsHoy

Así fue el único partido de Colombia y Suiza en una Copa del Mundo: no dejó un buen recuerdo

La Tricolor ya conoce a su próximo rival en los octavos de final del certamen de la FIFA y, aunque no parece fuerte, puede complicar el camino de los cafeteros

La Selección Colombia obtuvo su pase a los octavos de final por la victoria 1-0 sobre Ghana en Kansas City - crédito Claudia Greco/REUTERS
La Selección Colombia obtuvo su pase a los octavos de final por la victoria 1-0 sobre Ghana en Kansas City - crédito Claudia Greco/REUTERS

La Selección Colombia volvió a demostrar que es un equipo con condiciones para pelear en el Mundial 2026, luego de eliminar a Ghana por la mínima diferencia en el estadio de Kansas; obtuvo su pase a los octavos de final y se verá con el conjunto de Suiza en el BC Place de Vancouver.

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05:00 hsHoy
A qué hora juega Colombia Suiza por Mundial 2026.
El equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrenta a una Suiza invicta en un duelo decisivo que se disputa en el estadio BC Place de Vancouver. - crédito FIFA

La selección de Colombia afrontará este martes 7 de julio un partido decisivo frente a Suiza por los octavos de final de la Copa Mundial 2026. El encuentro se disputará en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá, y definirá cuál de las dos selecciones avanzará a los cuartos de final del torneo. Será, además, el primer enfrentamiento entre colombianos y suizos en una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo, en un duelo que reúne a dos equipos que llegan invictos a esta instancia.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo alcanzó los octavos de final después de una destacada campaña, en la que venció a Uzbekistán y República Democrática del Congo en la fase de grupos, empató con Portugal y eliminó a Ghana por 1-0, con un gol de Jhon Arias.

Por su parte, Suiza también ha tenido un recorrido sólido, tras igualar con Catar en su debut y luego imponerse a Bosnia y Herzegovina, Canadá y Argelia. El conjunto europeo llega con la ventaja de haber permanecido en Vancouver tras su anterior compromiso y de contar con un día más de descanso, mientras que Colombia buscará mantener el nivel de juego que la ha convertido en una de las selecciones más destacadas del campeonato.

El ganador de este compromiso asegurará un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor de la llave entre Argentina y Egipto. En caso de que Colombia consiga la victoria, igualará su mejor participación histórica en una Copa del Mundo, alcanzada en Brasil 2014, cuando también llegó a esta instancia.

Si el encuentro termina empatado al finalizar los 90 minutos reglamentarios, se jugarán dos tiempos extra de 15 minutos y, de mantenerse la igualdad, el clasificado se definirá mediante una tanda de penales.

Alineaciones probables

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucimi, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puertas, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

Suiza: Gregor Kobel; Deinis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remu Freuler, Granit Xhaka, Dan Ndoye, Rubén Vargas, Johan Manzambi y Breel Embolo.

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