Camión cisterna cae a un río en Apurímac y provoca derrame de combustible: OEFA supervisa posible impacto ambiental

Un accidente de tránsito registrado en la provincia de Aymaraes, región Apurímac, mantiene en alerta a las autoridades debido a sus consecuencias sobre el ambiente y la seguridad de la población. El hecho involucró a un camión cisterna que transportaba combustible y terminó fuera de la vía después de un despiste ocurrido en una carretera de difícil acceso.

Además de las personas afectadas por el siniestro, la emergencia movilizó a organismos de respuesta, entidades de fiscalización ambiental y fuerzas del orden, debido al derrame del combustible sobre el cauce de un río. Las acciones se concentran en la atención de los heridos, la evaluación del impacto ambiental y la determinación de las causas del accidente.

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Accidente ocurrió en la carretera Cotaruse–Chalhuanca

Un camión cisterna se despistó y cayó al río Chalhuanca, en la provincia de Aymaraes (Apurímac).

El siniestro se produjo en el sector conocido como Siete Vueltas, ubicado en la carretera Cotaruse–Chalhuanca, en la provincia de Aymaraes. Según el reporte preliminar, el camión cisterna se despistó y cayó por un profundo abismo hasta terminar en el cauce del río Chalhuanca.

Como consecuencia del impacto, toda la carga de combustible terminó sobre el curso de agua. La situación generó una alerta por la posible contaminación del río y por las consecuencias que el derrame podría ocasionar sobre el agua y el suelo de la zona.

Las autoridades iniciaron las coordinaciones para atender la emergencia y evaluar la magnitud de la afectación ambiental mientras continúan las labores en el lugar del accidente.

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Operativo de rescate permitió evacuar a una de las personas afectadas

El reporte preliminar señala que dos personas resultaron con lesiones de gravedad. Integrantes de la Compañía de Bomberos de Chalhuanca ejecutaron un operativo de rescate en una zona de difícil acceso, ubicada cerca del río y sobre una pendiente pronunciada.

Los equipos de emergencia lograron evacuar con vida a Candelaria Condori Huarhua, quien recibió traslado inmediato para atención médica.

Durante las diligencias efectuadas en el lugar también apareció el Documento Nacional de Identidad de Juan Valdivia Tuiro, identificado como la segunda persona afectada en el accidente. Las autoridades continúan con las acciones correspondientes para esclarecer su situación dentro de la investigación.

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Policía y autoridades ambientales intervienen tras el derrame

La Policía Nacional del Perú inició las investigaciones con el propósito de determinar las circunstancias que originaron el despiste del vehículo.

De forma paralela, las entidades competentes comenzaron las coordinaciones para contener el derrame de combustible, establecer el nivel de afectación sobre el río y definir las medidas necesarias para reducir el impacto ambiental.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), por medio de su Oficina Desconcentrada en Apurímac, informó el inicio de acciones de supervisión ambiental tras el accidente registrado en el sector Siete Vueltas, distrito de Cotaruse.

Según la entidad, la intervención busca verificar los posibles impactos sobre componentes ambientales como el agua y el suelo, además del cumplimiento de las obligaciones ambientales por parte de la empresa Inversiones Grifo O & M Copacabana Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, titular de la cisterna de placa F0H-807.

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Especialistas del organismo realizan monitoreos ambientales para evaluar las condiciones del entorno y recopilar información técnica que permita determinar el alcance de la posible afectación. El OEFA precisó que los resultados formarán parte del análisis técnico correspondiente dentro del proceso de supervisión.

Reglamento establece obligaciones frente a una emergencia ambiental

El accidente provocó el derrame de toda la carga de combustible sobre el cauce del río.

El OEFA recordó que el artículo 66 del Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos dispone que, frente a un siniestro o una emergencia con posibles efectos negativos sobre el ambiente, el titular de la actividad debe ejecutar de forma inmediata las acciones de primera respuesta.

La entidad explicó que estas medidas comprenden el control de la fuente de contaminación, así como la contención, el confinamiento y la recuperación del contaminante con el propósito de reducir los impactos ambientales. Además, indicó que las acciones deben desarrollarse conforme al plan de contingencia correspondiente.

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El organismo añadió que, incluso si dicho plan no contempla la instalación donde ocurrió el evento, esa circunstancia no libera al titular de la obligación de ejecutar de inmediato las medidas de respuesta previstas por la normativa.

Autoridades difunden medidas preventivas para la población

Mientras continúan las evaluaciones técnicas, las autoridades recomendaron a la población evitar cualquier actividad en el río Chalhuanca hasta nuevo aviso.

Entre las medidas preventivas difundidas figura la prohibición de ingresar al río, permitir que el ganado consuma agua o paste en las inmediaciones de la zona afectada, así como pescar o consumir peces muertos debido al riesgo asociado con la contaminación.

El OEFA informó que mantendrá las acciones de supervisión en coordinación con las autoridades competentes y comunicará los resultados de las evaluaciones técnicas conforme avance el proceso de verificación en el área afectada.

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