Semifinales de Wimbledon 2026: programación, horarios y canales TV para ver los partidos en Perú

Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev y Arthur Fery protagonizarán las semifinales de Wimbledon 2026. Crédito: Agencias

La recta final de Wimbledon 2026 ya está definida. Luego de unos intensos cuartos de final, el tercer Grand Slam de la temporada ya conoce a los cuatro semifinalistas que este viernes 10 de julio buscarán un lugar en la gran final del tradicional torneo disputado en la hierba del All England Club de Londres.

La jornada promete emociones de principio a fin. El vigente campeón y número uno del mundo, Jannik Sinner, protagonizará un esperado duelo frente al siete veces campeón Novak Djokovic, mientras que Alexander Zverev intentará alcanzar su primera final en este ‘major’ cuando se mida con el británico Arthur Fery, la gran revelación del certamen, quien buscará seguir haciendo historia ante su público.

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Programación de las semifinales de Wimbledon 2026

Los dos duelos se disputarán este viernes 10 de julio. Sinner y Djokovic serán los primeros en saltar a la cancha, mientras que Zverev y Fery cerrarán la jornada con la segunda semifinal. A continuación, revisa los horarios y canales de transmisión para seguir los partidos EN VIVO desde Perú:

- Jannik Sinner vs Novak Djokovic

Hora en Perú: 7:30 a.m. (aproximadamente)

Canales: ESPN y Disney+ Premium.

- Alexander Zverev vs Arthur Fery

Hora en Perú: No antes de las 10:30 a.m.

Canales: ESPN y Disney+ Premium.

*Los horarios son referenciales y pueden variar de acuerdo con la duración del primer encuentro.

Jannik Sinner, Novak Djokovic, Arthur Fery, Alexander Zverev protagonizarán las semifinales de Wimbledon 2026. Crédito: Wimbledon

Sinner y Djokovic protagonizarán una final adelantada

El duelo más esperado de las semifinales enfrentará al número uno del mundo con el máximo ganador vigente del circuito.

Jannik Sinner, defensor del título, llega tras superar al alemán Jan-Lennard Struff por 7-5, 7-6 (4) y 6-3, en un partido más exigente de lo previsto. El italiano tuvo que salvar un set point en la segunda manga antes de imponer su jerarquía para clasificarse a una nueva semifinal de Grand Slam.

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Por su parte, Novak Djokovic firmó una actuación épica en cuartos de final al derrotar al canadiense Félix Auger-Aliassime por 7-6 (12-10), 3-6, 6-3, 6-7 (4-7) y 7-6 (10-4) después de más de cinco horas de juego, en uno de los partidos más emocionantes del torneo. Con ese triunfo, el serbio alcanzó su 15° semifinal en Wimbledon y la 55° en torneos de Grand Slam, reafirmando su vigencia a los 39 años.

El enfrentamiento genera enorme expectativa, ya que Sinner intentará acercarse al bicampeonato en Londres, mientras que ‘Nole’ buscará una nueva final para aproximarse al récord de ocho títulos de Roger Federer en Wimbledon y seguir ampliando su legado sobre el césped británico.

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Jannik Sinner y Novak Djokovic vuelven a enfrentarse en Wimbledon 2026. Crédito: REUTERS/Toby Melville

Zverev quiere su primera final; Fery busca prolongar el sueño británico

La otra semifinal tendrá frente a frente a Alexander Zverev y Arthur Fery, dos jugadores que llegan con realidades completamente distintas.

El alemán, segundo cabeza de serie, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera sobre césped. En cuartos de final derrotó con autoridad al estadounidense Taylor Fritz por 6-4, 6-4 y 6-2, resultado que le permitió alcanzar las semifinales de Wimbledon por primera vez y confirmar su candidatura al título.

En la otra esquina estará el gran protagonista inesperado del torneo. El británico Arthur Fery, invitado por la organización, eliminó al italiano Flavio Cobolli por 6-4, 7-6 (7-5) y 6-0, convirtiéndose en el primer wild card británico de la Era Abierta en alcanzar las semifinales de Wimbledon. El tenista local contará con el apoyo masivo del público del All England Club en busca de una histórica clasificación a la final.

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Alexander Zverev y Arthur Fery se enfrentarán por primera vez en el circuito. Crédito: Agencias

¿Dónde ver Wimbledon 2026 en Perú?

Los fanáticos del tenis en Perú podrán seguir las semifinales de Wimbledon EN VIVO a través de la señal de ESPN, mientras que la transmisión vía streaming estará disponible mediante Disney+ Premium, plataforma que ofrece la cobertura completa del tercer Grand Slam de la temporada.