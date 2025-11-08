‘Soncora’ Marcos regresó a la senda del triunfo en la UFC con autoridad: sometió a su rival con un impecable mataleón

En el segundo round de su combate ante Miles Johns, Daniel Marcos sentenció la historia luego de una exhibición total de sus mejores golpes y técnicas. El deportista peruano liberó toda la emoción contenida al final del combate, tras haber caído en su última presentación.

Más Noticias

Daniel ’Soncora’ Marcos explicó cómo manejó perder el invicto en la UFC: ”Pasan estas cosas y hay personas que se van” El peleador peruano cayó en su última enfrentamiento ante Montel Jackson en la promotora más importante de las artes marciales en el globo