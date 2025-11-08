Perú

‘Soncora’ Marcos regresó a la senda del triunfo en la UFC con autoridad: sometió a su rival con un impecable mataleón

En Nevada, el artista marcial mixto impuso condiciones en el octágono para someter al estadounidense Miles Johns

El peruano se impuso en el segundo round tras una actuación contundente. | X / @espnmma

En el segundo round de su combate ante Miles Johns, Daniel Marcos sentenció la historia luego de una exhibición total de sus mejores golpes y técnicas. El deportista peruano liberó toda la emoción contenida al final del combate, tras haber caído en su última presentación.

