‘Soncora’ Marcos regresó a la senda del triunfo en la UFC con autoridad: sometió a su rival con un impecable mataleón

En el segundo round de su combate ante Miles Johns, Daniel Marcos sentenció la historia luego de una exhibición total de sus mejores golpes y técnicas. El deportista peruano liberó toda la emoción contenida al final del combate, tras haber caído en su última presentación.
