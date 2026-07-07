Corte de agua para este jueves 09 de julio por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

La empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que este jueves 9 de julio ejecutará una suspensión temporal del suministro de agua en diversos sectores de Lima Metropolitana debido a labores de mantenimiento en su infraestructura.
La medida contempla trabajos como la limpieza de reservorios y el cambio de grifos contra incendio, acciones que buscan preservar el correcto funcionamiento de la red de distribución y garantizar la continuidad del servicio. De acuerdo con el cronograma difundido por la compañía, la restricción se aplicará en horarios y zonas específicas, por lo que la duración del corte dependerá del distrito y del sector intervenido.
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La entidad exhortó a los usuarios a revisar la programación correspondiente a su localidad y almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas durante las horas de interrupción. Asimismo, recordó que las labores forman parte de su plan de mantenimiento preventivo para mejorar la calidad y confiabilidad del abastecimiento.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Villa María del Triunfo
R - Paraíso Alto:
- A. H. Los Ángeles Mz. A y B
- Quebrada Alta del Paraíso
- A. H. 13 de Junio
- A. H. Mirador del Paraíso I
- A. H. Virgen de Chapi Mz. A y B
- A. H. Nueva Generación del Paraíso Alto
- P. J. Paraíso Alto
- A. H. Virgen de Las Mercedes
- A. H. Nuevo Paraíso
R - Manantial:
- P. J. San Gabriel, sector Vallecito Alto
- A. H. Edén del Manantial
- A. H. Los Ángeles
- A. H. Bellavista del Paraíso Alto
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
San Juan de Lurigancho
- APV El Sauce
- A. H. Antiguo Cerro Los Sauces
- A. H. El Sauce
- A. H. Virgen de Las Mercedes
- A. H. Pueblo Libre
- Pueblo Libre Ampliac.
- Cementerio El Sauce
- Asoc. El Sauce II
- A. H. El Sauce II
- A. H. Santa Rosa de Sauce
- AF Brisas de Santa Rosa de Sauce
- AF 24 de Diciembre Ampliac.
- A. H. 24 de Diciembre
- Urb. Los Jardines de San Vicente
- PJ Jardines de Santa Clarita Sector Los Jardines de CELIMA
- A. H. El Paraíso
- Agru. Las Lomas del Sauce
Hora: 8 a. m. - 11:50 p. m.
Cercado de Lima
- A. H. Acomayo
- A. H. Ramón Cárcamo
- A. H. Ramón Cárcamo sectores I, III, IV y V
- A. H. Trabajadores de la Municipalidad de Lima
- Cercado
- P. J. Carbide
- P. J. Conde de la Vega
- P. J. Conde de la Vega Alta
- P. J. Conde de la Vega Baja
- P. J. José Gálvez
- Urb. Cassinelli
- Urb. Residencial Electro Ferrero Las Malvinas
- Urb. Zona Industrial
- P. J. Jorge Chávez
- U. V. Alexander
- Agrup. Las Malvinas
- Coop. Niño Jesús
Cuadrante:
- Av. Morales Duárez
- Av. Argentina
- Av. Ramón Cárcamo
- Av. Alfonso Ugarte
- Jr. Pacasmayo
- Jr. Jorge Chávez
- Jr. Zorritos
- Jr. Gaspar Hernández
- Av. Óscar R. Benavides
Sector 31-4:
- Av. Argentina
- Av. Alfonso Ugarte
- Jr. Zorritos
- Jr. Jorge Chávez
- Todas las calles interiores a este cuadrante
Sector 31-5:
- Jr. Gaspar Hernández
- Av. Argentina
- Jr. Pacasmayo
- Av. Óscar R. Benavides
- Todas las calles interiores a este cuadrante
Hora: 10 a. m. - 10 p. m.
La empresa habilitó la línea Aquafono, en el (01) 317-8000, para atender consultas y recibir reportes de incidentes vinculados con los inconvenientes generados por la interrupción del servicio de agua potable.
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