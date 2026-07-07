Perú

Perú fortalece su sistema de alerta de tsunamis tras ratificar un acuerdo para el uso de datos sismológicos

El país podrá usar información sísmica y oceánica avanzada para reforzar su respuesta ante emergencias en la costa, tras formalizar un compromiso internacional firmado en Lima y oficializado mediante decreto supremo

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Fotografía que muestra una vía cerrada en Costa Verde este 30 de julio de 2025, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
Fotografía que muestra una vía cerrada en Costa Verde este 30 de julio de 2025, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

El gobierno peruano ratificó un acuerdo internacional que permitirá el acceso avanzado a datos sismológicos y oceánicos para fortalecer la alerta de tsunamis en el país. La decisión quedó formalizada a través del Decreto Supremo N° 028-2026-RE, refrendado por el presidente José María Balcázar y el ministro de Relaciones Exteriores Carlos Pareja.

El acuerdo, firmado el 5 de diciembre de 2025 en Lima, fue suscrito entre la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y el Gobierno de la República del Perú.

Su objetivo principal es autorizar el uso de datos sismológicos primarios, sismológicos auxiliares e hidroacústicos con fines de alerta de tsunamis, lo que representa un avance en la capacidad de respuesta ante emergencias naturales.

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Según el texto oficial, la ratificación se considera conveniente para los intereses del país y cumple con lo dispuesto en la Constitución Política y en la Ley N° 26647, que regula los procedimientos para la suscripción y publicación de acuerdos internacionales.

Alerta de tsunami en Perú: así luce la Costa Verde. Foto: Andina
Alerta de tsunami en Perú: así luce la Costa Verde. Foto: Andina

Detalles del decreto

El Decreto Supremo N° 028-2026-RE, oficializado hoy 7 de julio, establece en su primer artículo la ratificación del acuerdo, dejando constancia de la fecha y el lugar de la firma. En su segundo artículo, dispone que el Ministerio de Relaciones Exteriores publique el texto íntegro del acuerdo y su fecha de entrada en vigor en el diario El Peruano.

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El tercer artículo ordena informar al Congreso de la República sobre la ratificación de este instrumento internacional, en cumplimiento de los procedimientos institucionales vigentes. Finalmente, el decreto estipula que será refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores, lo que garantiza su validez y ejecución.

La norma precisa que, conforme al numeral 41.2 del artículo 41 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1565, el decreto queda excluido del Análisis de Impacto Regulatorio — AIR Ex Ante por la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria de la Presidencia del Consejo de Ministros. Esta exclusión permite una tramitación más ágil de acuerdos considerados de interés estratégico para el país.

Un cartel azul y blanco de evacuación por tsunami con mapa de rutas. En el suelo, la inscripción "ZONA DE RIESGO" y flechas blancas. Mar y costa al fondo.
Una señal de evacuación por tsunami con mapa de rutas y una marca de "Zona de riesgo" en el suelo dirigen hacia áreas seguras en la costa central del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Publicación y entrada en vigor

El Ministerio de Relaciones Exteriores será responsable de la publicación oficial del acuerdo en El Peruano, de acuerdo con los artículos 4 y 6 de la Ley N° 26647. Esta acción asegura la transparencia y el acceso público a la información sobre los compromisos asumidos a nivel internacional.

La determinación de la fecha de entrada en vigor del acuerdo quedará establecida en la publicación oficial, lo que permitirá que las instituciones nacionales involucradas puedan coordinar la implementación de las nuevas capacidades técnicas en materia de alerta de tsunamis.

El Decreto Supremo lleva las firmas del presidente José María Balcázar Zelada y del ministro de Relaciones Exteriores Carlos José Pareja Ríos, quienes oficializan así un paso relevante para la gestión de riesgos y la protección de la población costera frente a amenazas de origen oceánico y sísmico.

De esta manera, Perú consolida su compromiso con la cooperación internacional y la mejora de los sistemas de alerta temprana mediante la utilización de tecnologías avanzadas y el intercambio de información científica especializada.

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