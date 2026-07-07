¿Cómo usar la gratificación de julio para salir de deudas más rápido?

La gratificación de julio representa para miles de trabajadores un ingreso adicional que puede convertirse en una oportunidad para ordenar sus finanzas personales. Este beneficio laboral, entregado por Fiestas Patrias a los trabajadores del sector privado que cumplen con los requisitos establecidos por ley, suele ser utilizado para cubrir gastos pendientes, realizar compras o afrontar compromisos económicos acumulados.
Sin embargo, especialistas en finanzas personales recomiendan evaluar cuidadosamente el destino de este dinero antes de gastarlo. En el caso de quienes mantienen deudas, la gratificación puede ser una herramienta para reducir obligaciones financieras, especialmente aquellas que generan mayores intereses, y evitar que los pagos se prolonguen durante más tiempo.
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Priorizar el pago de deudas con mayores intereses
Claudia Sícoli, directora de la Carrera de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), señaló que quienes tienen deudas deberían utilizar la mayor parte de la gratificación para reducir sus obligaciones financieras.
La especialista recomendó destinar entre 70% y 90% del monto recibido al pago de deudas, mientras que el porcentaje restante puede orientarse a la creación de un fondo de emergencia.
El objetivo es aprovechar este ingreso extraordinario para disminuir la carga financiera y evitar que las deudas continúen acumulando intereses, especialmente en productos como tarjetas de crédito u otros créditos con costos elevados.
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¿Qué deuda conviene pagar primero?
Antes de realizar un pago, es importante identificar cuáles son las obligaciones que representan un mayor costo financiero. Según la especialista, se debe priorizar aquellas deudas que tienen tasas de interés más altas.
Por ejemplo, si una persona mantiene varios compromisos financieros, puede resultar más conveniente adelantar pagos en una deuda con intereses elevados antes que cancelar una obligación con menor costo financiero.
De esta manera, el trabajador puede reducir el monto total que terminará pagando por el crédito y mejorar progresivamente su situación económica.
Reservar una parte para emergencias
Aunque el pago de deudas debe ser una prioridad para quienes tienen obligaciones pendientes, Sícoli también plantea la importancia de conservar una parte del dinero recibido para contar con un respaldo económico.
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Contar con un fondo de emergencia permite afrontar gastos inesperados sin recurrir nuevamente a préstamos o al uso de tarjetas de crédito, evitando caer en un nuevo ciclo de endeudamiento.
La proporción destinada a este fondo dependerá de la situación de cada persona, sus ingresos, gastos mensuales y nivel de endeudamiento.
¿Conviene invertir la gratificación?
Para quienes no tienen deudas o ya cuentan con una situación financiera estable, la gratificación puede ser evaluada como una oportunidad para otras alternativas, como el ahorro o la inversión.
No obstante, la especialista recomienda que las personas consideren primero su situación financiera antes de asumir opciones de inversión, debido a que estas pueden implicar distintos niveles de riesgo.
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La elección dependerá del perfil de cada trabajador, sus objetivos financieros y el nivel de conocimiento que tenga sobre los instrumentos disponibles.
Errores que se deben evitar al recibir este ingreso
Uno de los principales riesgos al recibir una gratificación es destinar todo el dinero a gastos inmediatos sin considerar las obligaciones pendientes. Los especialistas recomiendan realizar primero una evaluación de la situación financiera personal y establecer prioridades.
Antes de utilizar este ingreso adicional, es recomendable elaborar una lista de deudas, revisar los intereses que genera cada una y definir un plan de pago que permita mejorar la economía del hogar.
De esta manera, la gratificación de julio puede convertirse en una oportunidad para reducir compromisos financieros y fortalecer la estabilidad económica en los siguientes meses.
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