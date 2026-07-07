Paradox Park, el parque inmersivo más grande del mundo, abre sus puertas en Lima

Paradox Park es una apuesta por el ocio familiar en la capital peruana. El parque, que se instalará en lo que era Daytona Park, con acceso por la Puerta 4 del Jockey Club del Perú, ofrecerá una experiencia que combina tecnología, historia y aventura para visitantes de todas las edades. Las entradas ya están disponibles en preventa a través de Yape y Joinnus.

La organización detrás de este evento anunció que Paradox Park permanecerá en Lima durante más de 20 días, y ofrecerá sesiones de cuatro horas y media para maximizar el recorrido por las múltiples zonas temáticas. Esta propuesta se presenta como una alternativa única para quienes buscan nuevas formas de interacción y entretenimiento.

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El parque abrirá al público a partir del 30 de agosto. La infraestructura abarca más de 25.000 metros cuadrados, de los cuales más de 5.000 están dedicados a atracciones temáticas. El recorrido de Paradox Park se diferencia de los parques tradicionales porque invita a los asistentes a participar de una narrativa que los transporta a diferentes épocas históricas.

Esta innovación en la experiencia se complementa con la promesa de que en futuras temporadas el concepto cambiará, para que cada edición tenga temáticas inéditas, lo que garantiza que las visitas puedan ser distintas en cada ocasión.

Paradox Park, el parque inmersivo más grande del mundo, abre sus puertas en Lima

Atracciones y zonas temáticas

Entre los espacios más destacados, Paradox Park incluye un circuito de obstáculos llamado Las Olimpiadas de Zeus, que cuenta con 285 metros de largo y más de 45 retos físicos. Otra atracción relevante es Roma vs. Egipto, un escenario de 2.600 metros cuadrados donde los visitantes pueden elegir un bando y formar parte de una competencia histórica.

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El recorrido también ofrece el Laberinto del Minotauro, inspirado en la mitología de la Antigua Grecia, y los Jardines Colgantes de Babilonia, un área pensada especialmente para niños pequeños. Además, se suma una zona de juegos de feria con premios exclusivos y una amplia oferta gastronómica con opciones variadas de comida y bebidas.

“Las atracciones están diseñadas para integrar a toda la familia en actividades lúdicas y narrativas, con desafíos y espectáculos en vivo”, señaló la organización.

El personaje central: Arvix y la narrativa del parque

Uno de los elementos distintivos de Paradox Park es la presencia de Arvix, un zorro inspirado en la fauna peruana. Según la historia oficial, Arvix habría encontrado el Medallón del Infinito en el desierto de Sechura, en Piura. Este objeto le permite abrir portales entre distintas épocas y lo convierte en el guardián del equilibrio temporal en el universo del parque.

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La compañía planea ampliar el universo de Arvix a través de cómics, experiencias digitales y una línea de productos coleccionables, buscando transformar al personaje en un referente de identidad para el público infantil y familiar.

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“Arvix es el hilo conductor de la narrativa y el encargado de guiar a los visitantes a través de los desafíos históricos del parque”, informaron los organizadores.

Venta de entradas y perspectivas

Las preventas para acceder a Paradox Park ya están habilitadas en las plataformas Yape y Joinnus. La organización espera que la experiencia marque un hito en el entretenimiento nacional y que, tras su estadía en Lima, el parque pueda recorrer otras ciudades de Latinoamérica.

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La expectativa es alta por la novedad de la propuesta y el despliegue tecnológico de la infraestructura. El evento busca consolidarse como una referencia en parques temáticos y experiencias inmersivas en la región.