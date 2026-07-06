Cusco FC oficializó el fichaje de Jean Carlos Montaño para el Torneo Clausura: volante ecuatoriano llega libre del Barcelona SC

Cusco FC movió el mercado con una apuesta puntual para el segundo tramo de la temporada. Este lunes, la institución cusqueña comunicó la llegada del mediocampista ecuatoriano Jean Carlos Montaño, quien se incorporó en condición de agente libre tras cerrar su vínculo con Barcelona de Guayaquil. El anuncio se difundió mediante las plataformas oficiales del club, donde se destacó el perfil físico del futbolista y el objetivo de competir en el Torneo Clausura.
En el mensaje de bienvenida, Cusco FC escribió: “¡Bienvenido a tu nueva casa, Jean Carlos Montaño! Jean Carlos llega para sumar fuerza, velocidad y defender nuestros colores con todo. ¡A dejar huella en este Clausura!”.
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Montaño aterriza con recorrido en el fútbol ecuatoriano y con rodaje internacional. En su último ciclo en Barcelona de Guayaquil disputó 36 partidos oficiales y participó en tres encuentros de la Copa Libertadores 2026. En el primer semestre de 2026 tuvo actividad reducida en el torneo local, donde registró dos presentaciones, además de cuatro apariciones en la Copa Libertadores.
Un refuerzo para cambiar el paso tras el Apertura
La llegada del mediocampista se produce en un momento de ajustes para Cusco FC, que busca elevar su rendimiento en el segundo semestre. En el Torneo Apertura, el equipo sumó 27 puntos y finalizó en el sexto lugar, un registro que la dirigencia consideró insuficiente para sostener el proceso del entrenador uruguayo Alejandro Orfila.
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Con ese telón de fondo, el club resolvió el cambio en el banquillo y nombró al español Javier Rabanal como nuevo director técnico. La contratación de Montaño se enmarca en esa reconfiguración deportiva: ampliar alternativas en la zona media y potenciar recursos para sostener una campaña más sólida en el Clausura.
El club cusqueño resaltó en su comunicación las cualidades físicas del futbolista, con énfasis en la potencia y la rapidez, atributos que espera trasladar al funcionamiento del equipo. La expectativa interna es que ese perfil sea útil en la propuesta de juego y en los partidos que se disputen en altura, un factor que históricamente influye en el desarrollo de los encuentros en la ciudad.
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Su salida de Barcelona y los números recientes
Montaño cerró su etapa en Barcelona de Guayaquil antes de enrolarse en Cusco FC. La operación se dio sin costo de transferencia, al concretarse cuando el jugador ya estaba libre tras finalizar su contrato. Su paso por el club ecuatoriano incluyó presencia en el ámbito doméstico y en el frente continental.
En el balance general de su última etapa, el mediocampista acumuló 36 partidos oficiales, con participación también en la Copa Libertadores 2026, certamen en el que intervino en tres partidos. El detalle del primer semestre de 2026 muestra una presencia limitada en la liga ecuatoriana, con dos apariciones, y un mayor uso en el plano internacional, con cuatro actuaciones en la Copa Libertadores.
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En la temporada anterior, en cambio, el futbolista tuvo un papel más recurrente en el campeonato ecuatoriano: disputó 19 encuentros de liga, un antecedente que aparece como referencia para medir su capacidad de sostener continuidad en un calendario exigente.
Plantel, extranjeros y estreno en el Clausura
Con Montaño, Cusco FC amplía su nómina de futbolistas foráneos. El ecuatoriano se integra a un grupo que ya incluye a los argentinos Facundo Callejo, Gabriel Carabajal, Iván Colman, Nicolás Silva y Lucas Colitto, en un plantel que el club busca fortalecer para competir en la parte alta del Torneo Clausura.
En paralelo, el equipo ya tiene definido su primer compromiso del certamen. Según el calendario de la Liga 1, Cusco FC debutará en el Torneo Clausura el domingo 19 de julio, cuando será local ante Comerciantes Unidos. El partido se jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, con inicio programado para las 15:15 horas locales (20:15 horas GMT).
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La incorporación de Montaño se suma así a los movimientos del club en esta ventana, con la intención de mejorar la campaña del primer semestre y sostener un objetivo claro: ser protagonista en el Clausura y entrar en la pelea por un cupo a competiciones internacionales de la próxima temporada.
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