Magaly Medina responde a Ale Baigorria que jamás perdonaría una falta de respeto de Alfredo Zambrano: “Los breaks no han venido con cachos”

Además de defender el trabajo periodístico de su equipo, Magaly Medina aseguró que no cree que la empresaria conociera todos los detalles del viaje de Said Palao a Argentina. ATV/ peru-entretenimiento.

DEl intercambio de declaraciones entre Magaly Medina y Alejandra Baigorria sigue sumando nuevos episodios. Luego de que la empresaria hablara sobre su relación con Said Palao y dejara entrever una comparación con la vida sentimental de la conductora, la periodista decidió responder públicamente y dejó clara su postura respecto a las infidelidades y los límites dentro de una relación.

Durante la más reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’, la popular ‘Urraca’ aseguró que existe una diferencia importante entre la manera en que ambas afrontan este tipo de situaciones y sostuvo que jamás perdonaría una falta de respeto como la que, según ella, protagonizó Said Palao durante su despedida de soltero en Argentina.

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Las declaraciones surgen luego de que Alejandra Baigorria cuestionara algunas opiniones de la periodista y afirmara que, aunque respeta su trabajo, existen aspectos con los que no coincide.

Magaly Medina defiende su matrimonio con Alfredo Zambrano y lanza fuerte mensaje a Alejandra Baigorria. Captura: Magaly TV La Firme.

Alejandra Baigorria lanzó una frase que generó polémica

Todo comenzó cuando Alejandra Baigorria fue consultada sobre las críticas que Magaly Medina ha realizado en torno a su matrimonio con Said Palao y al recordado ampay difundido antes de la boda.

En declaraciones para ‘Amor y Fuego’, la empresaria dejó una frase que rápidamente fue interpretada por Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre como una posible indirecta dirigida a Alfredo Zambrano, esposo de la conductora.

Magaly Medina defiende su matrimonio con Alfredo Zambrano y lanza fuerte mensaje a Alejandra Baigorria. Captura: Magaly TV La Firme.

Baigorria manifestó: “Si quiero perdonar, es mi problema. Por ejemplo, yo no estaría nunca con alguien que, en el break que tuvimos, estuvo con otra mujer, pero si ella lo hace, qué lindo, que siga con su matrimonio, se case. No me incumbe”, remarcó.

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Sus declaraciones no tardaron en viralizarse y generaron diversas interpretaciones, ya que muchos consideraron que hacía referencia a antiguos episodios relacionados con la relación entre Magaly Medina y el notario Alfredo Zambrano.

Magaly Medina defiende su matrimonio con Alfredo Zambrano y lanza fuerte mensaje a Alejandra Baigorria. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina responde y defiende su matrimonio con Alfredo Zambrano

Lejos de dejar pasar el comentario, Magaly Medina decidió responder directamente a Alejandra Baigorria y aclaró que nunca ha tenido que perdonar una infidelidad dentro de su matrimonio.

La periodista afirmó que siempre ha mantenido la misma postura cuando se trata de una traición en una relación sentimental y aseguró que, si alguna vez enfrentara una situación similar, optaría por terminar inmediatamente la relación.

“Yo siempre he dicho. Si me pasa algo así, agarro mis chivas y me alejo. Yo no estoy para perdonar y no tendría la autoridad moral de cuestionarla a ella y a otras mujeres si hiciera lo mismo que ellas. Yo no lo he tenido que hacer en los 10 años de matrimonio. Los breaks no han venido con cachos, de lo contrario, ya no estaría casada”, respondió.

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Con estas palabras, Magaly Medina marcó distancia respecto a la decisión tomada por Alejandra Baigorria de continuar su relación con Said Palao tras el polémico episodio ocurrido durante la despedida de soltero del deportista. Asimismo, dejó claro que su matrimonio con Alfredo Zambrano no ha atravesado una situación similar y sostuvo que, de haber ocurrido, la historia habría tenido un desenlace completamente distinto.

Magaly Medina defiende su matrimonio con Alfredo Zambrano y lanza fuerte mensaje a Alejandra Baigorria. Captura: Magaly TV La Firme.

“No me compares”: Magaly Medina rechaza la comparación con Alejandra Baigorria

Durante el mismo programa, la conductora continuó respondiendo a las declaraciones de la empresaria y rechazó cualquier intento de equiparar ambas historias sentimentales.

Frente a las cámaras, Magaly Medina enfatizó que ella y Alejandra Baigorria son personas diferentes y que enfrentan las relaciones amorosas bajo principios distintos.

Magaly Medina defiende su matrimonio con Alfredo Zambrano y lanza fuerte mensaje a Alejandra Baigorria. Captura: Magaly TV La Firme.

“No me compares ni me pongas en tu barco. Si tengo la autoridad moral para aconsejarte, es porque yo lo haría. Pero, como dice, es su vida. Lo que le decimos acá es para que no llores en un futuro porque un matrimonio no tiene que venir con llanto, con humillación pública”, finalizó.

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La periodista explicó que sus comentarios no buscan interferir en las decisiones personales de la empresaria, sino expresar una opinión basada en la forma en que ella afrontaría una situación semejante.

Magaly Medina defiende su matrimonio con Alfredo Zambrano y lanza fuerte mensaje a Alejandra Baigorria. Captura: Magaly TV La Firme.

El ampay de Said Palao sigue generando enfrentamientos

Las recientes declaraciones vuelven a poner sobre la mesa el recordado ampay de Said Palao, difundido por ‘Magaly TV La Firme’, en el que el competidor fue captado durante su despedida de soltero en Argentina compartiendo un yate con amigos y varias mujeres.

Aunque el episodio ocurrió antes de la boda, las imágenes provocaron una fuerte crisis entre Alejandra Baigorria y Said Palao, al punto de que la propia empresaria reconoció en su momento que necesitó darse un tiempo para decidir el futuro de la relación.

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Con el paso de los meses, Baigorria ha explicado en distintas entrevistas que decidió perdonar y continuar con el vínculo sentimental, asegurando que fue una decisión tomada de manera personal y que no tiene por qué ser compartida por los demás.

Sin embargo, Magaly Medina considera que esa elección no coincide con la postura que ella mantendría en una circunstancia similar, razón por la cual insiste en que ambas historias no pueden compararse.

Magaly Medina defiende su matrimonio con Alfredo Zambrano y lanza fuerte mensaje a Alejandra Baigorria. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina insiste en que sus críticas buscan advertir, no atacar

A lo largo de su intervención, Magaly Medina reiteró que sus opiniones forman parte del análisis que realiza sobre los personajes públicos y sostuvo que nunca ha ocultado cuál sería su reacción frente a una falta de respeto dentro de un matrimonio.

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Para la conductora, aceptar una situación como la ocurrida con Said Palao no forma parte de su manera de entender una relación de pareja. Por ello, insistió en que no habría continuado un matrimonio bajo esas circunstancias y que esa convicción le permite expresar su punto de vista con coherencia.

Al mismo tiempo, reconoció que Alejandra Baigorria tiene derecho a tomar las decisiones que considere adecuadas para su vida personal, aunque dejó en claro que no comparte su postura y que espera que, en el futuro, no tenga que afrontar nuevas decepciones.

Magaly Medina defiende su matrimonio con Alfredo Zambrano y lanza fuerte mensaje a Alejandra Baigorria. Captura: Magaly TV La Firme.