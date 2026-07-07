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Macarena Gastaldo confiesa que Christian Cueva intentó comunicarse con ella y le manda mensaje a Pamela Franco: “Hace un mes...”

La modelo argentina sorprendió en 'Amor y Fuego' al revelar que el futbolista habría buscado comunicarse con ella hace un mes, mientras la madre de sus hijos reaccionaba en vivo con una sonrisa y una indirecta

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Macarena Gastaldo reveló que Christian Cueva habría intentado comunicarse con ella hace aproximadamente un mes. La modelo hizo la confesión frente a Pamela López, quien reaccionó con una sonrisa y lanzó un comentario sobre el futbolista. Willax/ Amor y Fuego.

La relación entre Christian Cueva y Pamela Franco volvió a quedar en el centro de la conversación luego de que Macarena Gastaldo hiciera una inesperada confesión durante una entrevista para el programa ‘Amor y Fuego’. La modelo argentina aseguró que el popular ‘Aladino’ habría intentado comunicarse con ella hace aproximadamente un mes, una revelación que realizó delante de Pamela López, expareja del futbolista, quien no ocultó su reacción.

Macarena Gastaldo revela supuesto intento de contacto de Christian Cueva

Todo ocurrió cuando un reportero de ‘Amor y Fuego’ abordó a Macarena Gastaldo y le consultó directamente por una información que había llegado a la producción respecto a un supuesto acercamiento de Christian Cueva.

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El periodista le preguntó sin rodeos: “Por ahí nos ha llegado una información de que Cueva te habría llamado... ¿qué tan cierto es?”

La consulta tomó por sorpresa a la modelo argentina, quien no pudo ocultar su expresión al escuchar la pregunta, especialmente porque a su lado se encontraba Pamela López. Lejos de negar la versión, Macarena Gastaldo respondió confirmando que sí habría existido un intento de comunicación.

“Por ahí quiso, hace un tiempito, hará creo que un mes”, manifestó. Su respuesta llamó aún más la atención debido a que, según se conoce públicamente, Christian Cueva mantiene actualmente una relación sentimental con la cantante Pamela Franco.

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Pamela López - Macarena Gastaldo - Christian Cueva - El Valor de la verdad - Perú - entretenimiento - 14 julio
Con rumores en el aire y la palabra “confesión” flotando, el turno ahora es de Macarena. ¿Responderá a lo dicho por Pamela o elegirá guardar silencio?  (Facebook)

Macarena Gastaldo explica cómo habría sido el acercamiento

Tras escuchar la respuesta de la modelo, el reportero volvió a insistir para conocer más detalles del supuesto contacto. “¿Un mes?, pero si él está en una relación seria”, le comentó el periodista.

Frente a ello, Macarena Gastaldo evitó especular sobre las intenciones del futbolista y respondió con ironía.“No sé. Quizá quiso saludarme, como somos mejores amigos”, señaló entre sonrisas.

Posteriormente explicó que el supuesto acercamiento no habría sido directo, sino mediante una tercera persona. “Por medio de un amigo, como que quiso (...) Me imagino que fue para saludarme, porque estoy comprometida”, declaró.

Macarena Gastaldo aclara su relación con Christian Cueva: “Si hubiera estado con él, lo habría dicho”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV
Macarena Gastaldo aclara su relación con Christian Cueva: “Si hubiera estado con él, lo habría dicho”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Pamela López reaccionó en vivo a la confesión

La revelación ocurrió mientras Pamela López permanecía al lado de Macarena Gastaldo, por lo que la reacción de la expareja de Christian Cueva no pasó desapercibida.

Al escuchar la confesión, la trujillana sonrió y respondió con un comentario que rápidamente llamó la atención de los seguidores del programa.

“Yo también lo escuché, pero no sé. Ya ves (...) A él le gusta eso, nunca se involucra él mismo. Quizá quiere agradecerle”, expresó.

Aunque evitó profundizar en el tema, su reacción terminó alimentando aún más la conversación alrededor de la supuesta intención de Christian Cueva de acercarse a la modelo argen

El valor de la verdad – Macarena Gastaldo - Beto Ortiz – Perú – entretenimiento – 13 julio
(El valor de la verdad)

Macarena Gastaldo envía mensaje a Pamela Franco

Tras la polémica generada por sus declaraciones, Macarena Gastaldo también aprovechó para dejar en claro que no existe ningún interés sentimental de su parte hacia Christian Cueva.

La argentina recordó que actualmente está comprometida y descartó cualquier posibilidad de generar incomodidad en la relación que mantienen el futbolista y Pamela Franco.

“No creo que (Pamela Franco) se ponga celosa de mí, yo que estoy comprometida”, remarcó.

Macarena Gastaldo confesará en 'El Valor de la Verdad' si en verdad tuvo un romance clandestino con Gianluca Lapadula
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Con esa frase, la modelo buscó cerrar cualquier especulación sobre un eventual conflicto con la cantante, dejando en claro que no considera que exista motivo alguno para despertar celos.

La modelo argentina Macarena Gastaldo se presentará este domingo en El Valor de la Verdad
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Christian Cueva vuelve a ser protagonista de una nueva polémica

Las declaraciones de Macarena Gastaldo se producen en un momento en el que Christian Cueva continúa siendo uno de los personajes más comentados del espectáculo nacional debido a los constantes episodios relacionados con su vida personal.

Aunque la modelo no afirmó que existiera una conversación directa entre ambos, sí sostuvo que el futbolista habría intentado comunicarse con ella hace aproximadamente un mes y que ese acercamiento habría sido realizado mediante un amigo en común.

Hasta el momento, Christian Cueva no se ha pronunciado públicamente sobre las afirmaciones realizadas por Macarena Gastaldo durante la entrevista para ‘Amor y Fuego’. Tampoco Pamela Franco ha emitido comentarios respecto a las declaraciones de la modelo argentina.

Durante sus años en el Perú mantuvo romances con varios futbolistas peruanos
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Sin embargo, la confesión no tardó en viralizarse en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre las palabras de la argentina y la reacción de Pamela López, quien optó por responder entre risas y con un comentario que volvió a colocar al futbolista en el centro de la polémica.

Mientras tanto, Macarena Gastaldo insistió en que el supuesto intento de comunicación no tuvo mayores implicancias y reiteró que, debido a que se encuentra comprometida, no interpretó el hecho como un interés romántico. Además, dejó abierta la posibilidad de que el futbolista simplemente haya querido saludarla a través de un conocido, descartando cualquier vínculo sentimental entre ambos.

La revelación, realizada frente a Pamela López y ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’, vuelve a generar preguntas sobre el entorno personal de Christian Cueva, quien por ahora guarda silencio frente a una historia que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados del mundo del espectáculo peruano.

Macarena Gastaldo confirma que fue amiga “con beneficios” de Christian Cueva y critica a Pamela López.
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