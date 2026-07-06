A qué hora juega Argentina vs Egipto en Perú: partido por octavos de final del Mundial 2026

Argentina y Egipto miden fuerzas en octavos de final del Mundial 2026. Crédito: Agencias

Este martes 7 de julio, Argentina vuelve a escena en el Mundial 2026 con el objetivo de seguir defendiendo el título conquistado hace cuatro años en Qatar. La selección dirigida por Lionel Scaloni enfrentará este martes 7 de julio a Egipto por los octavos de final del certamen, en un duelo que pondrá frente a frente a dos equipos que tuvieron que exigirse al máximo para instalarse entre los 16 mejores del torneo.

La ‘albiceleste’ afronta este compromiso tras lograr una sufrida victoria en la ronda anterior ante Cabo Verde, que la mantiene con la ambición intacta bajo el liderazgo de Lionel Messi. Al frente tendrá una selección egipcia que llega motivado tras superar a Australia en los penales y con la ilusión de seguir haciendo historia de la mano de Mohamed Salah, en un duelo de máxima expectativa por un lugar en los cuartos de final.

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A qué hora juega Argentina vs Egipto por octavos del Mundial 2026

El encuentro entre Argentina y Egipto se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, con inicio a las 11:00 horas de Perú, según la programación oficial de la FIFA. A continuación, te presentamos los horarios en otros países para que no te pierdas el partido:

Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 horas

Bolivia, Chile y Venezuela: 12:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 13:00 horas

México: 10:00 horas

España: 18:00 horas

FIFA designó un árbitro francés para el partido entre Argentina y Egipto

Argentina sigue firme en su camino hacia el título

La selección de Lionel Scaloni tuvo más complicaciones de las esperadas para asegurar su lugar en los octavos de final del Mundial 2026. En la ronda previa, se impuso 3-2 a Cabo Verde en tiempo suplementario, en un partido que expuso algunas dudas defensivas tras una fase inicial del torneo más sólida y convincente.

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Pese a ello, la ‘albiceleste’ mantiene intacta su ambición de conquistar el bicampeonato mundial y sigue confiando en el liderazgo de Lionel Messi, quien atraviesa un gran momento de forma y continúa siendo la principal referencia ofensiva del equipo, con siete goles en su haber.

Egipto quiere dar otro golpe

El combinado africano también llega fortalecido tras firmar una de las grandes sorpresas del certamen. Egipto hizo historia al superar por primera vez la fase de grupos de un Mundial y, contra todo pronóstico, se ha instalado entre las 16 mejores selecciones del torneo.

En la ronda anterior, la escuadra egipcia eliminó a Australia tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y imponerse 4-2 en la tanda de penales, logrando así su primera victoria en una fase eliminatoria mundialista. Con Mohamed Salah y Omar Marmoush como principales figuras, el equipo dirigido por Hossam Hassan buscará dar el golpe ante Argentina y seguir avanzando en la competición.

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Messi y Salah, frente a frente

El partido tendrá un atractivo especial con el duelo directo entre Lionel Messi y Mohamed Salah, dos de las máximas figuras del fútbol mundial. Ambos llegan como líderes indiscutidos de sus selecciones y serán el principal foco de atención en un encuentro de alta exigencia y máxima expectativa.

Más allá del rendimiento colectivo de Argentina y Egipto, gran parte de las opciones de cada equipo pasarán por lo que puedan generar sus estrellas, llamadas a marcar diferencias en los momentos decisivos del partido y a inclinar la balanza en la lucha por un lugar en los cuartos de final.

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¿Qué se juega el ganador?

El vencedor del compromiso clasificará a los cuartos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará al ganador de la llave entre Suiza y Colombia, en busca de un boleto a las semifinales del torneo y manteniendo viva la ilusión de acercarse al título mundial.