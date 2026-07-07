Jefferson Farfán anunció que mostrará pruebas contra Magaly Medina y ya le puso hora: “Que el Perú saque sus conclusiones”

Mientras Jefferson Farfán prepara la difusión de sus pruebas, Magaly Medina respondió que estas deben presentarse ante un juez y advirtió que, de no sustentarse, podrían existir consecuencias legales. ATV/ YouTube Jefferson Farfán.

La disputa entre Jefferson Farfán y Magaly Medina continúa escalando y suma un nuevo episodio que ha captado la atención de miles de usuarios en redes sociales. El exfutbolista sorprendió al anunciar, mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, que este lunes 6 de julio presentará las pruebas que asegura tener contra la conductora de televisión, material que, según afirmó, permitirá conocer “toda la verdad” sobre la controversia que ambos protagonizan desde hace varias semanas.

El anuncio se produce luego de que la popular ‘Foquita’ denunciara presuntas irregularidades relacionadas con el trabajo comunitario realizado por Magaly Medina, asegurando que cuenta con evidencias que respaldan sus afirmaciones. La periodista, por su parte, rechazó tajantemente esas acusaciones y lo retó públicamente a exhibir las pruebas que dice poseer.

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Jefferson Farfán anuncia que revelará las pruebas que dice tener contra Magaly Medina

A través de una publicación en sus redes sociales, Jefferson Farfán comunicó que había llegado el momento de mostrar el material del que tanto ha hablado durante los últimos días.

Sin mencionar directamente el nombre de Magaly Medina, el exseleccionado nacional publicó un mensaje que rápidamente se viralizó y generó expectativa entre sus seguidores.

“Hay una situación de la que todo el país está hablando, pero muy pocos conocen lo que realmente está ocurriendo. Porque, muchas veces, la imagen que una persona proyecta ante la sociedad es distinta de lo que realmente es”, escribió.

Jefferson Farfán anuncia transmisión especial para revelar pruebas contra Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Jefferson Farfán invita al público a sacar sus propias conclusiones

En el mismo comunicado, Jefferson Farfán informó que el material será difundido a través de su canal oficial de YouTube, donde explicará el contenido de las pruebas que asegura poseer. El exjugador invitó a los ciudadanos a revisar cuidadosamente el video antes de emitir una opinión.

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“En este video revisaremos las pruebas y que todo el Perú saque sus propias conclusiones. Después de verlo, quizás no vuelvas a ver a las personas de la misma manera”, manifestó. La publicación generó una rápida reacción en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a comentar sobre el anuncio y a especular respecto al contenido que será difundido.

Además, Jefferson Farfán confirmó la hora en que se realizará la transmisión. “Se entenderá toda la verdad”, escribió al anunciar que el video será publicado a las 9:45 de la noche de este lunes 6 de julio.

Jefferson Farfán anuncia transmisión especial para revelar pruebas contra Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

La polémica entre Jefferson Farfán y Magaly Medina continúa creciendo

El enfrentamiento entre ambas figuras públicas se intensificó luego de que Jefferson Farfán denunciara presuntas irregularidades relacionadas con el trabajo comunitario que debía cumplir Magaly Medina.

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De acuerdo con lo señalado por el exdeportista en anteriores declaraciones, existirían pruebas que demostrarían que la conductora presuntamente no habría cumplido adecuadamente con dicha obligación.

Sin embargo, la periodista negó esas afirmaciones desde un primer momento y aseguró que las acusaciones carecen de sustento.

Esa postura llevó a que la conductora retara públicamente a Jefferson Farfán a presentar las evidencias que dice tener, sosteniendo que será la justicia la encargada de evaluar cualquier prueba que se incorpore al proceso.

Ahora, con el anuncio realizado por el exjugador, la expectativa se centra en conocer el contenido del video que será difundido en las próximas horas.

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Jefferson Farfán anuncia transmisión especial para revelar pruebas contra Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina responde y advierte sobre posibles consecuencias legales

Mientras Jefferson Farfán prepara la difusión de sus pruebas, Magaly Medina reiteró que espera conocer el material del que tanto se ha hablado, aunque precisó que, más allá de hacerlo público, corresponde presentarlo ante las autoridades competentes.

En declaraciones concedidas al diario Trome, la periodista fue enfática al señalar cuál considera que es el procedimiento correcto.

“Se las tienes que presentar al magistrado, pues de lo contrario él estaría incurriendo en un delito muy grave. Primero, en violación de la intimidad y segundo, el de difamación; entonces mis abogados y yo también estamos a la espera (del anuncio que hizo Farfán en sus redes), porque así como a él le gusta demandar, habrá que responderle de la misma forma en la que él sabe hacerlo”, declaró.

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Jefferson Farfán anuncia transmisión especial para revelar pruebas contra Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Expectativa por el contenido del video de Jefferson Farfán

El anuncio realizado por Jefferson Farfán ha generado una gran expectativa debido a que, durante las últimas semanas, el exfutbolista insistió en que cuenta con pruebas suficientes para sustentar sus afirmaciones. Sin embargo, hasta ahora no había mostrado públicamente dicho material.

Su decisión de revelar las evidencias mediante un video difundido en su canal oficial de YouTube marca un nuevo capítulo en el enfrentamiento mediático que mantiene con Magaly Medina, una disputa que ha trascendido las redes sociales y que incluso podría tener repercusiones en el ámbito judicial.

Por ahora, el contenido del material sigue siendo desconocido y será recién durante la transmisión anunciada para las 9:45 p. m. cuando se conozca qué pruebas presentará el exseleccionado nacional.

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Mientras tanto, Magaly Medina mantiene su posición de esperar la exhibición de esas evidencias y sostiene que el escenario correspondiente para su evaluación es el Poder Judicial. La controversia continúa generando interés entre el público, que permanece atento al desarrollo de este nuevo episodio protagonizado por dos de las figuras más mediáticas del espectáculo y el deporte peruano.

Jefferson Farfán anuncia transmisión especial para revelar pruebas contra Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.