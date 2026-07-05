Matías Martínez se despidió a Sporting Cristal, viajó a Portugal y alista su firma con Gil Vicente

El atacante peruano de 18 años comunicó en Instagram el fin de su etapa en el club rimense tras siete temporadas de formación y ya se trasladó para completar su llegada al Gil Vicente (Instagram)

Matías Martínez cerró su ciclo en Sporting Cristal y puso rumbo a Europa. El delantero peruano, de 18 años, comunicó en sus redes sociales que dejará el club rimense luego de siete años vinculados a sus divisiones formativas. La salida se conoció mediante una publicación en Instagram, donde el futbolista describió a la institución como su “segundo hogar” y destacó el impacto que tuvo en su crecimiento personal y deportivo.

De acuerdo con lo que se conoció desde el entorno del jugador, Martínez ya se trasladó a Portugal para terminar los trámites de su llegada al Gil Vicente. El atacante tiene previsto firmar su contrato en las próximas horas, a la espera del anuncio oficial de los clubes involucrados.

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La despedida que publicó en redes y el cierre de un ciclo

El delantero Matías Martínez se despidió de Sporting Cristal tras siete temporadas. En su mensaje recordó su formación, agradeció a entrenadores y compañeros y cerró una etapa especial. (Instagram)

El propio Martínez fue quien hizo pública su decisión. En su mensaje, subrayó el vínculo emocional con el club en el que se formó y remarcó la importancia del recorrido que completó en La Florida desde etapas menores.

"Después de 7 años tuve que despedirme de mi segundo hogar. Llegó el día en que dejaré el club que amo, que me vio crecer como persona y deportista, el club que me dio todo y me hizo conocer a más que amigos, hermanos que me quedarán para toda la eternidad".

En esa misma línea, el delantero mencionó el orgullo que significó vestir la camiseta celeste y agradeció a quienes lo acompañaron en el proceso. También dejó constancia del sueño que perseguía desde niño y del apoyo recibido durante su formación.

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"Me siento muy contento por haber vestido tus colores y haber podido sentir lo que significa jugar para Sporting Cristal durante 7 años, que me los llevo en el corazón. También agradecer a todos los profesores que me ayudaron y compañeros que me ayudaron a conseguir este sueño que tenía desde pequeño. Muchas gracias, SC".

La publicación reforzó la idea de una salida acordada por el futbolista, quien eligió comunicarla antes de que existiera una confirmación formal desde las instituciones.

Viaje a Portugal y acuerdo pendiente con Gil Vicente

El atacante de 18 años emprendió viaje a Portugal para ultimar detalles de su llegada a Gil Vicente. Su fichaje abrirá una nueva etapa tras completar su formación en Sporting Cristal. (Instagram)

En paralelo al anuncio, el jugador inició el traslado hacia territorio portugués para incorporarse a su nuevo destino. Según lo que se desprende de las publicaciones del entorno del delantero, el viaje ya se concretó y tiene como objetivo cerrar su vínculo con el Gil Vicente, club con el que se integraría en este mercado de pases de 2026.

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A falta de un comunicado oficial, la operación apunta a que el atacante se convertirá en futbolista del elenco luso en las próximas horas. El paso marcaría su primera experiencia fuera del país y su ingreso directo al fútbol europeo tras completar su etapa de desarrollo en Sporting Cristal.

La salida ocurre en un momento en el que el club rimense avanza con la organización de su plantel con miras al Torneo Clausura 2026. En ese escenario, además de movimientos para incorporar refuerzos, la institución también registra bajas, entre ellas la del delantero de 18 años, señalado como una de las promesas surgidas en sus canteras.

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Su perfil y el vínculo con Bassco Soyer en el plantel portugués

Gil Vicente ofrecerá a Matías Martínez su primera experiencia internacional. Allí coincidiría con Bassco Soyer y buscará consolidar el crecimiento que mostró en Sporting Cristal y la selección juvenil. (Instagram)

El arribo de Martínez a Gil Vicente lo ubicaría en un plantel que ya cuenta con Bassco Soyer, futbolista que tuvo paso por Alianza Lima. Ese antecedente aparece como uno de los puntos que conectan el destino del atacante con el equipo portugués, que se convertiría en su primera experiencia internacional.

El salto al exterior llega después de un recorrido asociado al proceso formativo en Sporting Cristal, club en el que el delantero pasó siete años. La oportunidad en Portugal se presenta como un cambio de etapa para el atacante, que buscará sostener su proyección en un nuevo contexto competitivo.

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En el plano de selecciones, el delantero fue convocado anteriormente a categorías menores de Perú. De acuerdo con lo informado, integró la Sub-15 y la Sub-17, selección con la que disputó el Sudamericano de la temporada pasada.

Mientras se aguarda la confirmación institucional del traspaso, el futbolista ya dejó clara su postura con un mensaje de despedida y agradecimiento, y emprendió el viaje que precede a su firma con el club portugués.