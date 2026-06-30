Bassco Soyer da el paso definitivo en su crecimiento: promovido con Gil Vicente para afrontar la Primeira Liga 2026/27

Bassco Soyer rompió moldes en Gil Vicente U23. - Crédito: Difusión

La campaña de Bassco Soyer en la Liga Revelação no pasó inadvertida en el seno de Gil Vicente. Desde el plantel principal se ha ordenado su ascenso inmediato e invariable para la nueva temporada. De ahí que haya aparecido en el inicio de la pretemporada con todos los futbolistas que afrontaron la anterior Liga NOS.

El peruano ha sido el tapado dentro de la nueva estructura que ha dado inicio con exámenes clínicos dentro de la institución de Barcelos y entrenamientos de fuerza en el gimnasio. Posteriormente, tras las evaluaciones de rigor, todos los integrantes de la plantilla realizarán trabajos de campo.

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Bassco Soyer en su primer día en la pretemporada de los 'gallos'. - Crédito: Gil Vicente

Para Gil Vicente, el movimiento ejecutado con Soyer es clave, teniendo en cuenta que en las últimas semanas ha sido voceado para un desplazamiento temporal hacia el Brentford, pero la nueva valoración que le han comenzado a dar refleja el interés genuino de incluirlo en sus planes definitivos con miras al nuevo periodo de la Primeira Liga.

De hecho, hace unos meses atrás, el propio Basco compartió con Infobae su máximo sueño, el mismo que pasaba por un futuro con los suyos: “Siento que cada vez estoy más cerca al ansiado debut que, así como yo quiero, sé que muchos peruanos también quieren que lo haga. Me siento más que listo. Todo el trabajo que he hecho en estos meses ha sido casi más que todo lo realizado en toda mi vida”.

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Notable desempeño goleador del peruano contra Sporting Lisboa. | VIDEO: Luis Carrillo Pinto

Con esas declaraciones externadas, queda más que claro que el joven seleccionado peruano, de 19 años, desea como el que más aparecer con los ‘gallos’ en el máximo escenario de Portugal, con todo lo complejo que trae consigo para alguien nuevo, y aportar con lo que mejor sabe hacer: goles y asistencias.

Aunque no es menos cierto que Bassco Soyer cuenta con otras virtudes que pueden ser ideales dentro de la nueva configuración: verticalidad, velocidad, agresividad y competitividad en la parcela ofensiva. Dependerá del nuevo entrenador Luís Pinto si el peruano tendrá un centro de acción fijado. Tal vez la pretemporada contra el Gil Vicente U23, donde fue capaz de brillar con jerarquía, y Felgueiras resuelva la situación.

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Bassco Soyer se coronó campeón de la Taca Revelacao con Gil Vicente. - Crédito: IA

Explosión total

Amarrado en una operación de transferencia definitiva, Soyer fue enviado, inicialmente, a la disciplina U23 de Gil Vicente con el propósito de que se acostumbre al nivel y fuerza del fútbol portugués. No obstante, en cuestión de meses se adaptó de la mejor manera posible.

Semana a semana había que frotarse los ojos en la entidad de Barcelos para saber si lo observado era real. Y es que Bassco, con una frecuencia inusitada, goleaba a plenitud a cualquier oponente en el escenario que fuese.

El prometedor mediocentro explica cómo el club revelación de Portugal concentra esfuerzos en potenciar sus virtudes como el remate de media distancia. | VIDEO: Infobae Perú

Gracias a esa explosión, que confirmó el crecimiento sustancial del peruano, Gil Vicente logró rehacerse en la Liga Revelação y llegó a la Taca Revelação, donde siguió a lo suyo ofreciendo exhibiciones totales.

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Ya en el circuito final, Soyer se hizo presente una vez en el casillero con una diana decisiva y en adelante fue titular sin mayor trascendencia, aunque su sola presencia bastaba para generar resquemores en los opositores.

Entrevista a Bassco Soyer en Infobae Perú. - Crédito: Renzo Galiano

La fecha decisiva para la histórica coronación del Gil Vicente tuvo un ausente importante: el peruano Bassco, quien se alejó temporalmente para responder al llamado de la ‘bicolor’, aunque desde la lejanía estuvo atento al éxito institucional.

Lo que ha vivido Soyer en menos de un año ha sido mágico y único. Ahora deberá prepararse para un escenario de mayor envergadura, en el que está obligado a crecer si quiere mantenerse en la máxima categoría lusa.

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