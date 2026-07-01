Cafú exalta a Mano Menezes: “Es un entrenador extremadamente competitivo; hará un trabajo fantástico con Perú”

Cafú considera a Mano Menezes un entrenador capaz para reflotar a la selección peruana. - Crédito: Laureus / FPF

Cafú es una de la leyendas consagradas de Brasil que ha acudido, en calidad de invitado por la FIFA, a la fase decisiva de los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026. Durante su salida de uno de los partidos, fue abordado por la prensa peruana para conocer su opinión acerca de las capacidades de Mano Menezes, quien durante los próximos cuatro años conducirá los destinos de la ‘bicolor’.

Al escuchar la preguntada vinculada con Menezes hecha por Así Es El Fútbol, el que fuera considerado uno de los mejores laterales derechos de la era moderna esbozó una enorme sonrisa para posteriormente emitir un comentario positivo acerca de sus virtudes.

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Mano Menezes ofreciendo una charla táctica con la selección peruana. - Crédito: FPF

“Grande Mano Menezes. Estará con Sidnei [de asistente técnico]. Tengo la certeza de que van a hacer un trabajo fantástico con Perú para la próxima Copa del Mundo 2030 clasificando. Es un entrenador extremadamente competitivo”, dijo Cafú.

En línea con eso, el futbolista con más presencias en la historia del seleccionado brasileño afirmó que su compatriota “por donde pasó mostró su potencial, su trabajo y su valor. La gente espera que Mano Menezes con la selección peruana pueda clasificar para el próximo Mundial nuevamente”.

El seleccionador de Perú destacó la principal virtud de la 'Culebra'. | VIDEO: Bola-Bola

Era Menezes

Caído en desgracia, luego de un desempeño horroroso en el pasado circuito mundialista, Perú se ha marcado un propósito central inmediato: reformarse estructuralmente con la mirada puesta en la próxima cita planetaria. El primer paso para pretender esa meta se ha dado con la llegada de Mano Menezes al área técnica.

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Al brasileño, de 63 años, lo ampara un extensa trayectoria que abarca etapas plausibles en clubes de élite del Brasileirao y un capítulo como seleccionador de la ‘verdeamarelha’. De ahí que los altos mandos de la FPF cuadrasen números para contratarlo y asignarle la misión de reestructurar a la ‘bicolor’.

Mano Menezes asumió la dirección técnica de Perú con un solo propósito: llevar a la 'bicolor' al Mundial 2030. - Crédito: ANDINA

A pesar de que Menezes es un entrenador reconocido en Sudamérica y con un grueso bagaje, su asunción al mando de seleccionador peruano causó mucho revuelo entre los aficionados, sobre todo por su libreto rácano y defensivo, priorizando la disciplina marcial en la última línea para así apostar por los contragolpes.

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Dentro de la disciplina nacional, sin embargo, el entrenador se ha ganado la confianza y el respeto de los jugadores. Eso habla muy bien de su manejo de grupo, al que deberá inocularle mucho carácter y escalonadamente añadirle puntuales jóvenes con talento para dar inicio al recambio generacional que se aclama en Perú.

El entrenador de Perú está de acuerdo que la 'bicolor' traslade su localía hacia regiones de altura. | VIDEO: Canal N

Evaluaciones iniciales

El ciclo de Mano Menezes al frente de la selección peruana inició con una derrota por 2-0 ante Senegal, en un encuentro donde el equipo mostró escasa capacidad ofensiva. Las acciones más destacadas en ataque fueron un fallo de Alex Valera y un remate peligroso de Adrián Quiroz.

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En el amistoso posterior contra Honduras se vivió un momento efusivo gracias a la actuación de Jairo Vélez, quien se consolidó como la figura principal del nuevo proceso al marcar dos goles. Sin embargo, desaciertos defensivos permitieron que el marcador terminara igualado 2-2, frustrando la posibilidad de una alegría.

Jairo Vélez, en estado de gracia con Perú. - Crédito: EFE

Un par de meses más tarde, Mano Menezes consiguió su primer triunfo con el conjunto peruano, remontando un amistoso frente a Haití. Los goles de la victoria estuvieron a cargo de Renzo Garcés y nuevamente Jairo Vélez, quien continuó destacando en el ataque nacional.

El último encuentro de preparación de la blanquirroja previo al inicio del Mundial 2026 fue ante España, que se impuso por 3-1. El único tanto de Perú fue obra del ‘corviche‘, en un partido que cerró la etapa de amistosos antes de la cita mundialista.

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