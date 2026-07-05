Héctor Cúper definió los próximos refuerzos extranjeros de Universitario: “Ya se lo informó a la administración”

El periodista Gustavo Peralta informó sobre la postura del técnico argentino en relación a los fichajes foráneos de la 'U'. (Video: Pepas de la AM)

El técnico Héctor Cúper ha intensificado la preparación de Universitario de Deportes en Campo Mar con la mirada puesta en el Torneo Clausura 2026. En medio de la suspensión del amistoso frente a Sport Boys, el entrenador optó por organizar un partido de práctica interno con dos equipos, del cual surgieron definiciones clave sobre el futuro del plantel.

El principal resultado de esa jornada fue la consolidación de la estrategia sobre los dos cupos de extranjeros. Tras la partida del ecuatoriano José Carabalí hacia LDU de Quito, la urgencia por reforzar sectores específicos del campo se volvió tema central en Ate. Gustavo Peralta, periodista deportivo, detalló en el programa de YouTube, Pepas de la AM, que el técnico ya informó a la administración que ambos cupos foráneos serán destinados a un volante de marca (el clásico ‘6’) y a un lateral izquierdo.

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La directriz de Cúper no deja margen para dudas: la prioridad absoluta es cubrir la vacante dejada por Carabalí con un lateral izquierdo internacional. El entrenador considera que, aunque el refuerzo podría sumar versatilidad jugando más adelantado, la función esencial es la de lateral. “Era urgente para Universitario”, precisó Peralta sobre la necesidad en esa banda.

Además, está la chance de integrar el mediocampista extranjero, cuyos nombres más resonantes han sido los colombianos Matheus Uribe y Edwin Cardona, ambos de Atlético Nacional.

Héctor Cúper definió los próximos refuerzos extranjeros de Universitario. - créditos: Universitario

El plazo para cerrar estas incorporaciones es inmediato tras un periodo de evaluación del estratega. Según el comunicador, Héctor Cúper espera tener, a más tardar el miércoles de la próxima semana, al menos uno de los dos refuerzos entrenando con el grupo. El área deportiva evalúa varias alternativas, siguiendo la hoja de ruta trazada por el entrenador y coordinada con la administración liderada por Franco Velazco.

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Esta decisión también descarta de plano la llegada de otro delantero extranjero. Aunque en el fútbol siempre puede surgir una oportunidad inesperada de mercado, el DT ha sido categórico al indicar que la búsqueda no pasa por reforzar la delantera con foráneos, especialmente, tras la llegada de Gianluca Lapadula y con la permanencia de José Rivera.

La directiva, por su parte, ha dado garantías de que las solicitudes serán atendidas según lo pactado, en una muestra de la sintonía entre el cuerpo técnico y la dirigencia en el proceso de armado del plantel. “A Héctor Cuper se le ha dicho que la otra semana sus pedidos van a ser resueltos y formalizados”, indicó Peralta.

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Se pudo conocer que el DT no estaría a gusto con las decisiones de la directiva de la 'U'. (Desmarcados)

La continuidad de Antonio García Pye en Universitario

Mientras se define la llegada de los refuerzos pedidos por Héctor Cúper, el club atraviesa un proceso de cambios también en su estructura dirigencial. La continuidad de Antonio García Pye como gerente deportivo se ha instalado como uno de los temas más debatidos en el universo ‘crema’. Tras asumir de manera provisional la dirección deportiva tras la salida de Álvaro Barco, García Pye ha sido visto como figura clave para la estabilidad institucional.

Según el periodista Gustavo Peralta, en junio marcó una etapa de renovaciones contractuales en Universitario, y el futuro de García Pye estaba en el centro de la agenda. Aunque su vínculo vencía a finales de junio, la administración ha manifestado como prioridad mantenerlo al frente, al menos hasta fin de año. Peralta sostuvo en Modo Fútbol que “la ‘U’, como administración, tiene un plan y es que Antonio García Pye siga como gerente deportivo en el club, al menos hasta fin de año”.

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La opción de buscar un director deportivo extranjero quedó descartada por experiencias negativas en otros clubes peruanos. La apuesta de la administración es fortalecer la figura de García Pye, dándole incluso mayor poder en las decisiones deportivas.

En paralelo, la estructura técnica también ha experimentado cambios. El puesto de coach deportivo, ocupado hasta hace poco por Juan Cominges, fue reasignado a Erick Bravo, quien retorna a la institución ‘merengue’ tras un paso por la Federación Peruana de Fútbol.