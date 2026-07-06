Antonio Rizola revela que Claudia Palza quiso jugar la Copa Latina lesionada: “Tuve que sacarla a la fuerza”

Antonio Rizola, DT de la selección peruana de vóley habla sobre Claudia Palza, su lesión y su deseo de jugar pese a estar lesionada. YouTube

En medio de un año marcado por su polémica salida de Rebaza Acosta, Claudia Palza logró mantenerse en el radar de la selección peruana de vóley tras encontrar continuidad en el extranjero y seguir en competencia. Sin embargo, una lesión le impidió ser parte de la Copa Latina, torneo amistoso en el que el comando técnico evaluó variantes y alternativas de cara al inicio oficial de temporada.

En entrevista con el programa ‘Saque y Punto’, el seleccionador Antonio Rizola explicó en detalle la situación de varias jugadoras que quedaron al margen del certamen en Lima por problemas físicos, entre ellas Palza, quien incluso intentó ser considerada y disputar el cuadrangular pese a sus molestias.

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“Tres jugadoras no han podido jugar la Copa Latina por lesiones: Aixa (Vigil), Claudia y (Alexandra) Machado. Las estamos recuperando. Lo de Claudia no es tan grave, pero siente el tendón también, la rodilla, y también está sin saltar. Vuelve a saltar a partir de lunes”, precisó el técnico, detallando el proceso de recuperación del plantel.

Rizola relató que Palza tenía la intención de entrenar y competir, aunque el cuerpo técnico y el área médica decidieron priorizar su salud. “Ella está muy feliz, llegó aquí y me decía ‘estoy bien’. El médico la evaluó, ella siente un dolor, pero quería estar y no podía estar. Yo tuve que sacarla a la fuerza, porque quería estar entrenando”, señaló el entrenador brasileño.

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Antonio Rizola elogió la actitud de Claudia Palza dentro de la selección peruana de vóley. Crédito: FPV

El estratega añadió que la deportista atraviesa un momento importante en su carrera y que su motivación es un factor positivo dentro del grupo, aunque debe ser gestionado con prudencia para no comprometer su recuperación. En ese sentido, remarcó la importancia de priorizar su estado físico antes de su regreso a la competencia oficial.

“Ella está en un momento muy importante. Está motivada para este año. Yo le dije: ‘esta motivación es importante, pero calma’”, comentó Rizola, quien dejó en claro que la prioridad del comando técnico es recuperar al 100 % a las jugadoras antes de permitir su regreso a los entrenamientos con normalidad o a la competencia oficial.

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Un plantel comprometido y con competencia interna

Más allá del caso puntual de Palza, Rizola destacó la actitud general del grupo, resaltando el compromiso de las jugadoras con el proceso de la selección. Según indicó, el equipo entiende que la competencia interna es clave para el crecimiento colectivo.

“Esta es mi alegría, porque ellas están con compromiso, quieren estar siempre. Saben de las limitaciones que tenemos, pero ninguna se lamenta. Al contrario, yo siempre le digo a ellas que mi filosofía de vida es: ‘si usted no puede, damos oportunidad a otra. Lo que es malo para una es oportunidad para otra’. Y si esta sabe coger la oportunidad, esta sube, crece y después las otras tienen que coger atrás”, sostuvo.

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Con estas declaraciones, el técnico brasileño dejó en claro que la prioridad del comando técnico es cuidar el estado físico de las jugadoras, incluso por encima de la competencia inmediata, dentro de un proceso que apunta a consolidar un equipo más sólido de cara a los próximos desafíos internacionales.

Claudia Palza se esmera en los entrenamientos de la selección peruana de vóley. Crédito: FPV

Los retos que afrontará Perú en 2026

Tras su participación en la Copa Latina, la selección peruana de vóley pondrá la mira en sus primeros desafíos oficiales de la temporada. El primero será la Copa Sudamericana, certamen que se disputará en Lima y que anteriormente era conocido como la Copa América. Allí, el equipo de Antonio Rizola buscará confirmar el crecimiento mostrado durante su preparación.

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Posteriormente, la ‘bicolor’ afrontará el Campeonato Sudamericano, el torneo más importante del año, ya que entregará boletos para el Mundial absoluto. Con ese objetivo en mente, el comando técnico espera recuperar a las jugadoras lesionadas y llegar con el plantel en plenitud física para pelear por la clasificación ante las principales selecciones del continente.