A qué hora juega Portugal vs España HOY en Perú: partido por octavos de final del Mundial 2026

A qué hora juega Portugal vs España por Mundial 2026.

El enfrentamiento hoy, lunes 6 de julio, entre Portugal y España en los octavos de final del Mundial 2026 se presenta como uno de los más esperados y electrizantes de la ronda. Dos selecciones históricas de Europa, con estilos y generaciones renovadas, se medirán en un partido donde el margen de error es mínimo y el pase a cuartos está en juego.

El clásico ibérico en el AT&T Stadium de Texas, Estados Unidos, será un duelo de alto voltaje, donde cada detalle puede definir el destino de dos selecciones candidatas a llegar lejos en la Copa del Mundo.

A qué hora juega Portugal vs España por octavos del Mundial 2026

El Portugal vs España, válido por los octavos de final del Mundial 2026, tendrá lugar en el AT&T Stadium de Texas, Estados Unidos. El partido está programado para las 14:00 horas en Perú, misma franja horaria de Ecuador y Colombia. En Venezuela, Bolivia, Chile y en Estados Unidos (Miami), el horario de inicio corresponde a las 15:00.

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En Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, el comienzo está fijado para las 16:00 horas. En México, el partido se jugará a las 13:00 horas, mientras que en España el inicio será a las 21:00 horas.

¿Cómo llegan Portugal y España?

La selección de Portugal llega a este cruce tras una fase de grupos en la que logró avanzar como segundo, en medio de algunas dudas. El equipo dirigido por Roberto Martínez superó con sobresaltos la primera ronda y venció con lo justo a Croacia por 2-1.

El conjunto ‘luso’ se apoya en la experiencia de Cristiano Ronaldo y la calidad de Bruno Fernandes, además de otros jugadores de los que aún se espera mucho más como Vitinha y Joao Neves.

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Mundial 2026 - Portugal 2 - Croacia 1

Por otro lado, la selección de España afronta esta cita con la baja confirmada de Nico Williams por lesión, una ausencia sensible en el ataque. Sin embargo, Víctor Muñoz y Yéremy Pino regresan a la convocatoria, lo que le permite al cuerpo técnico recuperar variantes ofensivas y profundidad por las bandas.

Ahora, la ‘furia roja’ avanzó con autoridad en la fase de grupos, destacando por su control de balón y presión alta pese al empate inicial con Cabo Verde. En los dieciseisavos, el equipo de Luis de la Fuente mostró carácter y eficacia para golear 3-0 a un rival que no mostró mucha resistencia, pero alzando su candidatura para alzar el máximo trofeo por segunda vez en su historia.

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Mikel Oyarzábal es el goleador español en el Mundial 2026 con 4 dianas. - créditos: REUTERS/Lisi Niesner

Canal TV del Portugal vs España por octavos del Mundial 2026

El partido entre Portugal y España, previsto para el lunes 6 de julio, contará con varias opciones de transmisión según el país. En Perú, la cobertura estará a cargo de DSports, la plataforma DGO, América TV y Disney+. En suelo portugués, el encuentro podrá seguirse a través de RTP 1, Sport TV 5 y LiveModeTV. En territorio español, la emisión estará disponible por DAZN y RTVE La 1.

Infobae realizará un seguimiento digital del evento, con información previa, el desarrollo del partido y detalles de la jornada.

Historial de enfrentamientos

Las selecciones de Portugal y España se han visto las caras en 41 partidos en total, con un balance a favor de los ‘lusos’ con 17 triunfos, contra seis de la ‘furia roja’ y 18 empates.

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El último compromiso se dio el 8 de junio del año pasado, en el marco de la final de la UEFA Nations League. El Allianz Arena de Múnich fue testigo de una victoria de los portugueses por 5-3 en la tanda de penales tras igualar 2-2 en el tiempo suplementario.

Cristiano Ronaldo celebra con sus compañeros luego de que Portugal venciera en los penales a Espalña para ganar la Nations League, en el Allianz Arena, Múnich, Alemania. - créditos: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Portugal vs España: posibles alineaciones

Portugal: Diogo Costa, Joao Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Pedro Neto, Rafael Leao y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez

España: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Pedri, Rodri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente

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