Perú

Identifican que al menos 19 candidatos postulan por dos partidos distintos para las elecciones regionales y municipales

Postulantes intentan acceder a cargos diversos mediante inscripciones en partidos distintos, aunque la legislación electoral prohíbe esta práctica

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La inscripción simultánea de al menos 19 candidatos en dos partidos distintos para las próximas elecciones regionales y municipales ha encendido las alarmas sobre el cumplimiento de la legislación electoral en Perú. Cuarto Poder expone que las autoridades electorales detectaron que estos postulantes figuran como aspirantes a diferentes cargos en más de una agrupación política.

Candidatos figuran en dos partidos distintos para las elecciones regionales y municipales
Candidatos figuran en dos partidos distintos para las elecciones regionales y municipales | Foto: Gemini IA

Dos partidos, un candidato: la modalidad que desafía la ley

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) identificó la presencia de candidatos que buscan competir bajo el amparo de dos organizaciones políticas en simultáneo. Entre estos casos figura Rusel Anaya Muñoz, quien se encuentra registrado como candidato a la alcaldía distrital de Huánuco tanto por el movimiento independiente regional Huánuco Primero como por Alianza para el Progreso (APP).

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La situación se repite en otras regiones. En TacnaMario Copa Conde aspira a la alcaldía provincial de Candarave con los colores de Unidos por Tacna, mientras que, de manera paralela, figura en la lista de Renovación Popular para el cargo de consejero regional. Ambos casos revelan una estrategia que busca maximizar las posibilidades de alcanzar un cargo público al inscribirse en listas distintas durante el mismo proceso electoral.

De acuerdo con el especialista del instituto AkllaJorge Apaza, los partidos con mayor frecuencia en estas prácticas son Alianza para el Progreso y Podemos Perú.

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Mesa de madera con manos de dos personas, documentos apilados, sobres, bandera de Perú doblada, dos micrófonos, vaso, portapapeles y el logo JNE en el fondo.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizarán la proclamación oficial de los resultados electorales en una ceremonia llevada a cabo en la sala institucional de su sede en Perú. Durante el acto, las autoridades del organismo detallarán los resultados finales del proceso electoral, respaldando la transparencia y legitimidad de los comicios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El anexo uno es la declaración de conformidad y veracidad de la hoja de vida. Cuando uno firma eso, automáticamente está firmando una declaración jurada que menciona que todo lo que está en mi hoja de vida es cierto y si no lo es, uno se expone a una multa y a un procedimiento penal”, subrayó Apaza.

Incidencias y vacíos en el proceso de inscripción

El proceso de inscripción de candidaturas se intensificó durante las últimas horas del plazo legal. En ese contexto, la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones registró la doble postulación de Rusel Anaya Muñoz con apenas dos minutos de diferencia para la misma alcaldía, pero bajo organizaciones políticas distintas.

La situación pone en evidencia posibles irregularidades en la documentación presentada. En LoretoDarwin Rodríguez Torres figura como candidato a regidor por Podemos Perú y, simultáneamente, por Perú Acción. Los documentos presentados reflejan diferencias en las firmas.

Las incidencias no se limitan a un solo departamento. Un estudio del Instituto Adya consignó que, además de los diecinueve casos de doble postulación, estas situaciones se extienden por al menos once regiones, entre ellas AyacuchoArequipa y Huánuco.

El exdirector de la Escuela Electoral del JNE,Virgilio Hurtado, señaló que la normativa prohíbe la inscripción de una misma persona como candidato en más de una lista o circunscripción. “Para resolver este dilema, hay que esperar qué lista inscribió primero al candidato. Según ese orden, esa será la primera lista en ser calificada”, explicó Hurtado.

En Cusco, la tendencia se replica con candidaturas que buscan abrir espacio en partidos como Juntos por el PerúyTodos con el Pueblo. El proceso de tachas y exclusiones continuará abierto hasta el 20 de agosto, plazo en el que los jurados electorales especiales deberán resolver las impugnaciones y definir la validez de las candidaturas cuestionadas.

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