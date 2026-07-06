Eva Bracamonte reflexiona sobre el autismo que padece junto a su esposo y su hija: “Es bien difícil”

La hija de Myriam Fefer, Eva Bracamonte, explicó en su cuenta de Instagram cómo la llegada de las vacaciones de su hija transformó la rutina familiar y alteró su estabilidad emocional. La joven, que reside fuera de Perú, detalló que tanto ella como su esposo y su hija han recibido diagnóstico de autismo, lo que influye de manera directa en su día a día.

En un mensaje a sus seguidores, Bracamonte fue clara sobre el motivo de su ausencia en redes sociales. “Nos hemos dado cuenta, Jan y yo, de que el nivel de caos interno que nos genera la falta de rutina, ahora que Franca está de vacaciones, o sea, realmente es horrible. No sé si las altas capacidades realmente tienen un impacto en todo esto, pero el autismo claramente sí. Tanto Jan como yo, ahora que sabemos que somos autistas y Franca también lo es. Realmente nos hemos dado cuenta que nos afecta un montón a nivel de nuestra salud mental y nuestra estabilidad en el día a día”, expresó.

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Para Eva Bracamonte, los pequeños cambios cotidianos resultan especialmente difíciles de afrontar. “Cualquier cambio de esos que son sutiles, no cambios de vida. Los cambios grandes, todo bien. Los cambios pequeños, esos cambios sutiles que van como cayendo gota a gota en el día a día, qué difícil. No sé vivir, no sé vivir así. No sé”.

La hija de Myriam Fefer compartió en redes sociales la razón por la que está ausente de Instagram y lo que tiene que ver su cambio de rutina | Instagram

“Y agradezco un montón ahora tener mis diagnósticos y poder ponerle un nombre a eso, poder leer al respecto, poder entender y, por ende, poder ejercer ciertos cuidados en mí”, comentó la hija de Myriam Fefer.

Bracamonte reflexionó sobre la dificultad que encuentra ante la idea de tomar vacaciones o modificar la estructura de su vida cotidiana. “Yo creo que no tendría vacaciones. Pondría todo mi esfuerzo, como lo he puesto siempre, en crearme una vida consciente que me cuide, donde el cuidado realmente, el sistema nervioso y luego viviría así toda mi vida, todos los días”, afirmó.

La influencer señaló que su energía se ha enfocado en adaptarse a los cambios, motivo por el cual no ha estado activa en Instagram. “No he hecho historias por eso, porque toda mi energía se está yendo silenciosamente en lidiar con estos cambios y no sé, con entender”, relató. El testimonio de Bracamonte expone los desafíos que enfrenta una familia autista cuando se rompe la rutina, una vivencia que decidió compartir de forma abierta con sus seguidores.

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Eva Bracamonte reflexiona sobre el autismo que padece junto a su esposo y su hija: “Es bien difícil”

Eva Bracamonte confiesa que vive con su esposo, su novia y su hija

La escritora Eva Bracamonte, hija de Myriam Fefer, compartió abiertamente en redes sociales detalles sobre su vida actual en España, donde convive con su esposo, su novia y su hija. Tras dejar atrás la exposición mediática que siguió al asesinato de su madre, Bracamonte eligió instalarse en un pueblo costero junto a Jann Torrese, su esposo, y Desiré Martín, su pareja sentimental, además de la hija que tuvo con Torrese.

La dinámica familiar de Eva Bracamonte desafía los esquemas tradicionales, al presentar un modelo de convivencia poliamorosa. “Vivimos juntos en un pueblo bonito frente al mar”, escribió la autora, reflejando la naturalidad con la que asume este tipo de vínculo. La relación con Jann Torrese comenzó después de su separación de Liliana Castro Mannarelli y, en 2021, la pareja contrajo matrimonio y dio la bienvenida a su hija. Más adelante, Bracamonte hizo pública su relación con Desiré Martín, madre de dos hijas mayores.

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Eva Bracamonte comparte una composición de fotos de su vida familiar en España, con su esposo Jann, su novia Desiré Martín y su hija Franca.

En un video publicado en sus redes, Desiré Martín explicó: “Esta manera de vivir, de convivir o de entender la sexualidad y las relaciones es un poquito atípica, digamos... bueno, no tan atípica, pero no muy extendida”. Con esta exposición, la familia muestra una alternativa visible a los modelos convencionales de convivencia.