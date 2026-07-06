ONPE detecta “limitaciones críticas” y no implementará el voto digital en las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Voto digital 2026. (Foto: Agencia Andina)

A pocos meses de realizarse las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha decidido no implementar el programa piloto del voto digital. A pesar de ser una iniciativa que pretendió implementarse este año, una resolución del organismo electoral determinó que no se usará en el próximo proceso.

La medida quedó oficializada en la Resolución Jefatural N° 000107-2026-JN/ONPE, publicada esta mañana en el diario oficial El Peruano, que asegura que se identificó “limitaciones críticas” para su puesta en marcha.

Entre los problemas señalados figuran la falta de información del padrón electoral de los ciudadanos priorizados para el voto digital, además del riesgo de incumplir el cronograma electoral y la superposición de actividades por las Elecciones Primarias de los comicios.

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“De verificarse que no se reúnen las condiciones materiales que permitan cumplir con ese mandato, resultaba legalmente viable no continuar con la implementación del voto digital…”, se lee en el documento, firmado por el jefe interino del organismo electoral, Bernardo Pachas.

Un reportaje de Cuarto Poder revela que 19 candidatos para las elecciones municipales y regionales en Perú están inscritos en dos partidos políticos diferentes al mismo tiempo, una práctica que viola la ley electoral. | Video: Cuarto Poder

19 candidatos postulan por dos partidos en las ERM 2026

La inscripción simultánea de al menos 19 candidatos en dos partidos distintos para las próximas elecciones regionales y municipales ha encendido las alarmas sobre el cumplimiento de la legislación electoral en Perú. Según el programa periodístico Cuarto Poder, las autoridades electorales detectaron que estos postulantes figuran como aspirantes a diferentes cargos en más de una agrupación política.

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) identificó la presencia de candidatos que buscan competir bajo el amparo de dos organizaciones políticas en simultáneo. Entre estos casos figura Rusel Anaya Muñoz, quien se encuentra registrado como candidato a la alcaldía distrital de Huánuco tanto por el movimiento independiente regional Huánuco Primero como por Alianza para el Progreso (APP).

La situación se repite en otras regiones. En Tacna, Mario Copa Conde aspira a la alcaldía provincial de Candarave con los colores de Unidos por Tacna, mientras que, de manera paralela, figura en la lista de Renovación Popular para el cargo de consejero regional. Ambos casos revelan una estrategia que busca maximizar las posibilidades de alcanzar un cargo público al inscribirse en listas distintas durante el mismo proceso electoral.

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De acuerdo con el especialista del instituto Aklla, Jorge Apaza, los partidos con mayor frecuencia en estas prácticas son Alianza para el Progreso y Podemos Perú.

Más de 26 millones de peruanos participarán en las ERM 2026

Un padrón electoral que supera los 26 millones de electores marcará el pulso de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, un proceso de gran alcance en el calendario democrático, donde se definirá la conducción de gobiernos regionales y locales en todo el país.

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 movilizarán a más de 26 millones de electores en todo el país. Conoce qué se elige, cuándo será la votación y cuántas autoridades estarán en juego en esta jornada clave. Fuente: TV Perú

Según cifras oficiales, un total de 26.314.724 electores se encuentran habilitados para sufragar en estos comicios. La jornada contempla la elección de 13.148 autoridades, entre gobernadores, alcaldes y regidores a nivel regional, provincial y distrital, en un proceso de amplia cobertura territorial.

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Para garantizar el desarrollo de la votación, se habilitarán más de 10.000 locales de sufragio distribuidos en más de mil distritos y dos mil centros poblados en todo el país. El despliegue logístico busca asegurar una participación ordenada de los ciudadanos durante la jornada electoral.