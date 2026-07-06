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Hipertensión arterial pulmonar: nueve de cada diez pacientes en Perú serían mujeres, ¿ya es considerada una enfermedad rara?

El nuevo listado oficial del Ministerio de Salud podría incluir todos los tipos de hipertensión arterial pulmonar tras pasar por consulta pública

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La inclusión de la hipertensión arterial pulmonar en el listado oficial permitiría ordenar el diagnóstico y ampliar la atención especializada en Perú. EFE/ Sáshenka Gutiérrez
La inclusión de la hipertensión arterial pulmonar en el listado oficial permitiría ordenar el diagnóstico y ampliar la atención especializada en Perú. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad poco frecuente que afecta de manera abrumadora a las mujeres en Perú.

Según la presidenta de la organización de pacientes Llapan Kallpa, Maritza Rodríguez, nueve de cada diez pacientes atendidos en un hospital peruano por esta afección son mujeres, una tendencia que también se observa a nivel internacional.

El registro REVEAL de Estados Unidos, uno de los estudios más amplios en esta materia, ha reportado que el 80% de los casos corresponde al sexo femenino.

Este perfil epidemiológico pone en evidencia la necesidad de fortalecer la capacidad de diagnóstico temprano, sobre todo entre mujeres jóvenes que presentan síntomas como falta de aire o cansancio persistente.

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Rodríguez instó a la comunidad médica a prestar especial atención ante estos signos, ya que la hipertensión arterial pulmonar suele confundirse con otros problemas respiratorios más comunes y, por ello, tiende a ser subdiagnosticada.

hipertensión arterial pulmonar
Los síntomas de la hipertensión arterial pulmonar suelen confundirse con asma, obesidad u otros problemas respiratorios.

Próxima incorporación al listado nacional de enfermedades raras

La situación de los pacientes peruanos con hipertensión arterial pulmonar podría cambiar en las próximas semanas.

El Ministerio de Salud está por aprobar la actualización del Listado de Enfermedades Raras y Huérfanas, cuya propuesta ya fue sometida a consulta pública e incluye todos los tipos de hipertensión arterial pulmonar.

Para la comunidad de pacientes y especialistas, la inclusión oficial de esta patología representa un paso fundamental para el reconocimiento formal de la condición y para la planificación de servicios especializados.

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Rodríguez subrayó que la actualización normativa permitirá mejorar la generación de información epidemiológica, fortalecer las rutas de atención y garantizar una mejor articulación entre los actores del sistema de salud.

El acceso a diagnóstico y tratamiento oportunos dependerá, en gran medida, de esta decisión administrativa.

Ministerio de Salud - MINSA
MINSA. Llapan Kallpa señaló que la normativa y el presupuesto permiten solicitar terapias especializadas y medicamentos innovadores para la hipertensión arterial pulmonar.

Síntomas subestimados y desafíos en la atención médica

Durante el ciclo de charlas organizado por Llapan Kallpa en el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar, la cardióloga Victoria Armas Rodríguez, especialista en el Hospital Arzobispo Loayza, advirtió que los síntomas iniciales en las mujeres jóvenes suelen ser minimizados.

Casos de disnea (falta de aire) y fatiga frecuente, según la especialista, tienden a atribuirse al asma, la obesidad u otras enfermedades más conocidas, lo que retrasa el diagnóstico y el inicio del tratamiento adecuado.

Armas Rodríguez destacó que la hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad rara que requiere un alto nivel de sospecha clínica. El subdiagnóstico y la demora en la referencia especializada pueden comprometer el pronóstico de las pacientes.

El registro REVEAL de Estados Unidos muestra que cerca del 80% de los casos de hipertensión arterial pulmonar correspondían a mujeres.
El registro REVEAL de Estados Unidos muestra que cerca del 80% de los casos de hipertensión arterial pulmonar correspondían a mujeres.

Acceso a tratamientos innovadores y mejora en la calidad de vida

A pesar de los desafíos, los avances recientes en el acceso a medicamentos innovadores han mejorado el pronóstico y la calidad de vida de quienes padecen esta condición.

Maritza Rodríguez recordó que la normativa vigente permite a los médicos solicitar terapias especializadas para sus pacientes, y que existe presupuesto asignado para ello. “La normativa permite que los pacientes tengan medicamentos innovadores (...) existe presupuesto para que ustedes como médicos puedan solicitar para sus pacientes”, afirmó.

La combinación de avances regulatorios, mayor visibilidad de la enfermedad y acceso ampliado a terapias representa una oportunidad para que más pacientes reciban atención adecuada, especialmente en un contexto donde las mujeres conforman la gran mayoría de los afectados.

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