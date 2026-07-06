Dónde ver Portugal vs España HOY en Perú: canal tv online del duelo por octavos de final del Mundial 2026

Portugal y España protagonizarán uno de los enfrentamientos más esperados de los octavos de final del Mundial 2026. Crédito: EFE

Portugal y España protagonizarán uno de los enfrentamientos más esperados de los octavos de final del Mundial 2026. El compromiso se jugará hoy, lunes 6 de julio, en el AT&T Stadium de Dallas, en un choque que reúne a dos selecciones con aspiraciones firmes al título y que llegan motivados tras superar con éxito la fase de dieciseisavos.

El partido ha sido catalogado como una auténtica “final anticipada” por el nivel de ambas escuadras, que cuentan con planteles de gran jerarquía y figuras de talla mundial. En ese contexto, todas las miradas estarán puestas en el duelo generacional entre Cristiano Ronaldo, leyenda del fútbol mundial, y Lamine Yamal, la joven estrella española llamada a marcar una nueva era.

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Dónde ver Portugal vs España por octavos del Mundial 2026

El partido entre Portugal y España contará con una amplia cobertura televisiva y digital en la región. En Perú, el encuentro se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO a través de América TV en señal abierta y mediante la plataforma tvGO, donde estará disponible de forma gratuita para todos los usuarios.

Asimismo, en territorio nacional y en la mayoría de países de Sudamérica, el duelo también estará disponible por televisión por cable a través de DSports, además de su emisión en la app de streaming DGO. A nivel internacional, el compromiso será transmitido por diversas cadenas y plataformas como Paramount+, FOX Sports, Telemundo Deportes y DAZN, que llevarán el encuentro a distintas regiones del mundo.

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Además, en Infobae podrás seguir toda la cobertura del partido: previa, minuto a minuto, incidencias, goles, resultado y el resumen completo estarán disponibles en nuestro portal web para no perderte ningún detalle del duelo entre lusos y españoles.

Mundial 2026 - Portugal 2 - Croacia 1

Horario de Portugal vs España por octavos del Mundial 2026

El encuentro entre Portugal y España se jugará desde las 14:00 horas de Perú en el AT&T Stadium de Dallas, en un duelo correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. A continuación, te detallamos los horarios del partido según cada país y zona horaria:

Perú, Colombia, Ecuador: 14:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela: 15:00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay: 16:00 horas

España: 21:00 horas

Estados Unidos (Dallas): 14:00 horas (local)

¿Cómo llegan Portugal y España al partido?

Portugal accedió a los octavos de final tras un trabajado triunfo por 2-1 sobre Croacia en dieciseisavos, en un encuentro donde tuvo que exigirse al máximo para imponer su jerarquía en los momentos clave. El equipo liderado por figuras como Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes busca seguir avanzando en un torneo donde su objetivo principal es llegar a instancias decisivas.

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Por su parte, España llega tras una actuación convincente en la que superó con autoridad a Austria por 3-0, mostrando solidez defensiva y eficacia ofensiva. El conjunto español ha destacado por su equilibrio colectivo y por mantener un rendimiento constante en lo que va del Mundial 2026.

Mundial 2026 - España 3 - Austria 0

Último antecedente: final de la Nations League

Portugal y España se enfrentaron recientemente en la final de la UEFA Nations League 2025, un partido muy parejo que terminó empatado 2-2 en el tiempo reglamentario y la prórroga. La definición llegó desde el punto de penal, donde los lusos se impusieron por 5-3, quedándose con el título continental.

Fue un duelo intenso y muy disputado, con alternativas para ambos lados y protagonismo de figuras de talla mundial. El desenlace en la tanda de penales dejó al cuadro portugués como campeón y a la selección española con la sensación de revancha pendiente de cara a su nuevo cruce en el Mundial 2026.

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