Alejandra Baigorria defiende su perdón a Said Palao: “Si me equivoco, es mi decisión”

La empresaria dio declaraciones a Día D y aclaró que su relación con su esposo está mejor que nunca | Día D

La empresaria Alejandra Baigorria defendió públicamente su decisión de perdonar a su esposo Said Palao tras la polémica que surgió por un ampay en Argentina, donde el deportista fue captado en un yate durante una despedida de soltero junto a varias mujeres. En una entrevista con el programa Día D, Baigorria aseguró que su matrimonio no solo sigue vigente, sino que atraviesa un momento de estabilidad. Según explicó la empresaria, “lo perdoné, fue mi decisión, estamos bien, la confianza sigue intacta”.

Durante la conversación, la conductora de Día D consultó a Baigorria sobre los motivos de su perdón. La empresaria precisó que su determinación se centró en la situación vivida y en el impacto público que generó, más allá de los hechos exactos.

PUBLICIDAD

“Lo que yo perdoné es la situación, ¿no? Porque uno es mediático, ¿no? Entonces uno no debe exponer a que la otra persona pase algo que podría ser negativo para la otra. Ya, pero cada uno depende de qué es lo que va a hacer”, afirmó Baigorria en el espacio televisivo.

Alejandra Baigorria conversa en un set de televisión sobre sus decisiones personales y sentimentales, como figura pública y empresaria.

La empresaria dejó en claro que asume plenamente las consecuencias de su elección. “Diga lo que yo diga, siempre va a ser funable para mí. Lo que importa acá para mí, es que estamos bien y que es mi decisión. Y que si me equivoco, es mía. Y que si lo acierto y soy feliz y formo una familia espectacular, también es mía. Y asumo y aguantaré todas las balas que me quieran caer, ¿no? Pero yo tomé la decisión de luchar por mi matrimonio, por algo en lo que yo confié, en lo que yo creí y listo. Si me equivoco, bacán, me funarán en su momento también, pero si no”, sostuvo ante Día D.

En la parte final de la entrevista, Baigorria destacó que, tras la crisis mediática, su vínculo con Palao se mantiene sólido y que las familias de ambos también apoyan la relación. “Tenemos una relación basada en confianza, estamos tranquilos, nuestras familias también”, dijo la empresaria al programa dominical.

PUBLICIDAD

Alejandra Baigorria aparece en una entrevista de televisión y en una imagen al aire libre junto a Said Palao, tras defender públicamente su decisión sobre su relación.

Alejandra explica por qué no dejó que Said responda a la prensa

Durante los últimos días, Alejandra Baigorria se vio envuelta en una nueva controversia tras un episodio en el que impidió que Said Palao respondiera a una pregunta de la prensa relacionada con la polémica del yate en Argentina.

El hecho ocurrió durante una conferencia de prensa, donde el gesto de Baigorria fue interpretado por parte del público como un intento de silenciar a su esposo. Ante las críticas y comentarios en redes sociales, la empresaria utilizó las cámaras de Día D para aclarar lo sucedido y explicar su postura.

Según relató Baigorria, la pregunta de la periodista estuvo dirigida directamente a ella, situación que la llevó a intervenir antes de que Palao pudiera ofrecer su versión. “Es que todo el mundo entendió eso. La periodista me preguntó a mí, se achoró conmigo. Soy una mujer a la que no le gusta que me defiendan. Ella me preguntó a mí y me ataca a mí. Yo le respondo a ella y cuando Said intenta defenderme, yo le dije que no”, afirmó la empresaria en Día D.

PUBLICIDAD

Alejandra Baigorria se sincera en una reveladora entrevista sobre el polémico video de su esposo Said Palao. La empresaria cuenta por qué decidió perdonarlo, reafirma su confianza en él y asegura que luchará por su matrimonio a pesar de las críticas. ATV/ Día D

Baigorria subrayó que su decisión de responder personalmente no fue un intento de callar a su esposo, sino la expresión de su deseo de asumir el control de la situación. “No es que no le dejara hablar, sino que la persona no le preguntó a él, fue directo a atacarme a mí. Yo considero que tenía la suficiente capacidad para responderle a ella”, explicó durante la entrevista televisiva.