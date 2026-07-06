La gastronomía peruana toma Santiago de Chile con un festival de dos días: se esperan más de 20 mil visitantes

Un cocinero peruano prepara chicharrón y camote frito en un evento culinario, donde los comensales disfrutan de la gastronomía local para celebrar el Día de la Madre. (Municipalidad de Surquillo)

Santiago acoge la segunda edición del Festival Gastronómico Internacional Sabor de Perú, una celebración de dos días que reúne gastronomía, música, danza y tradiciones del país vecino en el Espacio Riesco, con entrada desde $8.000 (30 soles) y acceso libre para menores de 12 años.

La cocina peruana lleva años consolidando su reputación a escala global. Su propuesta culinaria, que combina tradición ancestral, biodiversidad de ingredientes e innovación constante, atrae cada año a miles de viajeros que recorren sus mercados, restaurantes y festivales. Este invierno, esa experiencia toma forma en Santiago con el regreso de uno de los eventos más convocantes del calendario cultural bilateral entre Chile y Perú.

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La Corporación Ají Seco, organizadora del festival, apunta a superar las 20.000 visitas en esta edición, cifra que representaría un salto respecto de las más de 16.000 personas que asistieron a la primera versión en 2025. La propuesta se amplía con más de 35 expositores gastronómicos y culturales, y contará con la participación de representaciones oficiales y embajadas de cerca de 70 países, entre ellos Argentina, Filipinas y México.

Pan con chicharrón, tamal y café, el desayuno peruano que triunfa en el Mundial de Desayunos de Ibai. (Foto: IG/@donapaulina1973/Agencia Andina)

“Queremos invitar a todas las familias, amantes de la gastronomía y personas que disfrutan descubrir nuevas experiencias a ser parte de esta gran celebración. Sabor de Perú es mucho más que un festival; es un espacio para compartir, conocer nuevas culturas y disfrutar de dos días llenos de sabores, música, tradiciones y entretención para todas las edades", afirmaron Flor Contreras y Edilberto Pérez Vargas, CEO de Corporación Ají Seco y organizadores del evento, según recoge El Mostrador.

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Un chicharrón de 30 metros y pisco sour de bienvenida

Uno de los momentos más anticipados del festival será la exhibición de un chicharrón peruano de 30 metros de longitud, que la organización presenta como el más grande del mundo. La preparación tendrá lugar el sábado 4 de julio desde las 12:00 horas, en coincidencia con la apertura del recinto en Av. El Salto 5000, Huechuraba. Las primeras personas en ingresar recibirán una porción de este plato junto a un pisco sour de cortesía.

Promperú prepara una propuesta inmersiva para mostrar la cocina peruana en Madrid Fusión. (Foto: PromPerú)

Más allá de este plato emblemático, los asistentes podrán recorrer una extensa oferta gastronómica preparada por restaurantes de Perú y Chile. El evento funcionará desde las 12:00 hasta las 00:00 horas durante ambas jornadas, con espacios pensados para distintos perfiles de visitantes, desde familias con niños hasta aficionados a la cultura y la música en vivo.

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Parrilla artística y figuras del espectáculo

La programación musical de esta segunda edición estará encabezada por Leo Rey, Karla Melo, Gran Orquesta Latinos y Marisol y La Magia del Norte, agrupaciones que animarán las dos jornadas con ritmos latinoamericanos. La conductora de televisión Tonka Tomicic estará a cargo de la animación de la elección de Miss Sabor de Perú 2026, una de las actividades más esperadas del programa.

Arequipa, capital culinaria del sur: la cocina que conquista al mundo llega al X Congreso de la Lengua Española. (Foto: Agencia Andina)

La presencia de figuras del espectáculo apunta a posicionar al festival como una experiencia integral que va más allá de lo gastronómico. Según informó El Mostrador, la organización busca consolidar el evento como uno de los principales panoramas familiares del invierno en Santiago, con una oferta que combina shows en vivo, concursos, folclore y cultura popular peruana en un mismo recinto.

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Masterclasses, marinera y feria de emprendimientos

La programación incluye una serie de actividades participativas que abarcan distintos aspectos de la cultura peruana. Entre ellas destacan las masterclasses gastronómicas, los concursos de Marinera y Caporales, presentaciones folclóricas, música criolla, degustaciones y una feria de artesanía y emprendimientos. También habrá activaciones de marcas y shows en vivo a lo largo de ambas jornadas.

Gastronomía peruana llevará su diversidad y tradición a Madrid Fusión 2026. (Foto: PromPerú)

El festival contempla además una zona familiar con espacios diseñados especialmente para niños, jóvenes y adultos. Los menores de 12 años tienen entrada liberada, mientras que el valor general de acceso es de $8.000, con tickets disponibles a través de Ticketmaster y en las boleterías el día del evento. La programación completa puede consultarse en la cuenta de Instagram @elajiseco.cl bajo el hashtag #SabordePeru2026.

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Un puente cultural entre dos países vecinos

El festival se inscribe en un propósito más amplio: fortalecer el intercambio cultural entre Chile y Perú, apoyar a emprendedores y restaurantes de ambos países, y proyectar la gastronomía peruana como referente internacional. Según detalla El Mostrador, la Corporación Ají Seco trabaja en torno a este objetivo desde la primera edición, cuando el evento logró convocar a más de 16.000 personas en su debut.

Perú está nominado como Destino Líder Culinario del Mundo. Foto: Hiraoka

“Nuestro propósito es que cada visitante viva una experiencia inolvidable y se sienta parte de esta gran fiesta que une a Perú y Chile a través de la cultura y la gastronomía”, señalaron Contreras y Pérez Vargas. La participación de embajadas de cerca de 70 países refuerza la dimensión diplomática y multicultural del encuentro, que trasciende la agenda gastronómica para convertirse en un espacio de encuentro entre comunidades.

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