Jorge Marticorena jura como ministro de Educación y reemplaza a María Cuadros, quien renunció en medio de la crisis con la Sunedu. TV Perú

Jorge Alfonso Marticorena Mendoza, cirujano dentista, docente universitario y congresista por la región Ica, juró este lunes 6 de julio como nuevo ministro de Educación del Perú, en una ceremonia celebrada en Palacio de Gobierno. El presidente José María Balcázar tomó el juramento al legislador, quien asume la cartera del Ministerio de Educación (Minedu) en el único cambio registrado en el gabinete que encabeza el premier Luis Arroyo Sánchez, según informó la agencia Andina.

Marticorena llega al Minedu en reemplazo de María Esther Cuadros, quien presentó su renuncia irrevocable el 2 de julio tras una escalada de presiones desde el Legislativo. La salida de Cuadros se produjo en medio de una moción de interpelación y dos denuncias constitucionales que buscaban su destitución e inhabilitación por cinco años para el ejercicio de la función pública.

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El cambio se produce a menos de cuatro semanas de que Keiko Fujimori asuma la presidencia del país el 28 de julio, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la proclamara ganadora de las elecciones generales 2026.

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La salida de Cuadros y la crisis con la Sunedu

La renuncia de María Esther Cuadros Espinoza estuvo marcada por una disputa con el Congreso en torno a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Un grupo de parlamentarios presentó una moción de interpelación en su contra, con base en presuntas irregularidades vinculadas a la emisión de la Resolución Ministerial N.° 338-2026-Minedu, mediante la cual se habría intentado remover a Vicente Paúl Espinoza Santillán como representante del sector ante el Consejo Directivo de la Sunedu.

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La moción sostenía que las acciones de la exministra estaban “orientadas a desestabilizar la gestión institucional de la Sunedu”, con vulneración de su autonomía y de los avances de la reforma universitaria. Además, la congresista Tania Ramírez, de la bancada de Fuerza Popular, presentó una denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en la que se le atribuía haber facilitado la designación de Policarpio Chauca Valqui como nuevo titular del organismo, en contradicción con sentencias vinculantes del Tribunal Constitucional. Una segunda denuncia, interpuesta por el exconsejero regional Luis Caya, la acusó de abuso de autoridad, colusión y negociación incompatible.

El perfil del nuevo ministro

Jorge Alfonso Marticorena Mendoza nació el 3 de enero de 1957 en Ica. Se graduó como cirujano dentista en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga en 1981 y obtuvo el título de magíster en Odontología en esa misma casa de estudios en 2007. Ejerció la docencia universitaria en el área de Cirugía Dental en esa institución durante más de tres décadas, entre 1984 y 2020.

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Jorge Marticorena renunció a la bancada de Perú Libre. Foto: Expreso

Su trayectoria política transitó por distintas agrupaciones: militó en el Partido Nacionalista Peruano hasta 2019 y luego se incorporó a Perú Libre, partido con el que obtuvo 6.597 votos en las elecciones parlamentarias de 2021 y llegó al Congreso como representante por Ica. Posteriormente renunció a esa bancada, fundó el grupo Perú Bicentenario junto a otros cuatro legisladores disidentes y, en 2024, se incorporó a Alianza para el Progreso, partido del empresario César Acuña.

Un legislador con vínculo previo con el sector educativo

Durante su paso por el Parlamento, Marticorena mostró interés en temas vinculados a la infraestructura educativa de su región. En 2024, visitó el Centro Educativo Santa Cecilia de Chincha Alta para constatar la falta de condiciones adecuadas en las aulas, y encabezó una mesa técnica en beneficio de estudiantes de Santa Cruz de Villacurí. También impulsó convenios entre institutos especializados de salud y hospitales regionales de Ica, gestión que, según el propio legislador, benefició a más de 8.000 pacientes en todo el territorio nacional.

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En una rendición de cuentas realizada en marzo de 2026, Marticorena defendió su labor fiscalizadora y destacó la aprobación de una norma que devolvió a 18 entidades públicas la gestión directa de sus Recursos Directamente Recaudados (RDR), lo que, según señaló, permitió a organismos como hospitales utilizar sus ingresos con mayor agilidad, sin depender del Tesoro Público.

Senado y Cámara de Diputados: cómo funcionará el Congreso Bicameral desde 2026| Foto: Gemini IA

Un cambio en la recta final del gobierno

El nombramiento de Marticorena se enmarca en el proceso de transición que el gabinete Arroyo Sánchez activa de cara al cambio de gobierno del 28 de julio. El Consejo de Ministros ya puso en marcha la transferencia de gestión hacia el equipo de Fujimori, cuya coordinación recayó en Marco Vinelli. La entrega de credenciales presidenciales por parte del JNE está prevista para el 15 de julio.

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El nuevo ministro llega al Minedu en un escenario de pendientes concretos: el cronograma de reasignación docente 2026 —que contempla la adjudicación de plazas entre el 7 y el 10 de julio— y la resolución de la controversia institucional en torno a la Sunedu, que durante las últimas semanas concentró la atención del sector educativo peruano.