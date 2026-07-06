Thamara Gómez revela que la despidieron de Son del Duke tras la muerte de su abuelo: “Me han tachado de irresponsable”

La cantante peruana Thamara Gómez manifestó su desilusión tras la decisión de Son del Duke de prescindir de sus servicios poco después del fallecimiento de su abuelo. En conversación con Día D, la artista relató que el despido llegó en un momento personal complejo, marcado por el duelo y la falta de respaldo por parte del grupo musical.
“Ellos rescindieron mi contrato, que era por un año y vence en febrero. Me han tachado de irresponsable y no lo soy porque todas mis faltas son justificadas”, afirmó Gómez. Detalló que los problemas comenzaron cuando se le exigió presentarse a trabajar a pesar de haber presentado justificantes médicos y familiares. “Me operé de un quiste que era urgente; esa vez me dieron 21 días de descanso, pero a la semana fui a trabajar, todo estaba justificado”, explicó la cantante.
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El conflicto alcanzó un punto crítico cuando, durante los preparativos para una grabación, la artista recibió la noticia del fallecimiento de su abuelo. “Eso me destruyó, no me querían dejar ir, pero igual fui porque tenía que hacer todos los trámites”, agregó Gómez, quien recalcó la falta de empatía y flexibilidad de la agrupación.
Intentos de diálogo y reacción de Thamara Gómez
La intérprete aseguró que, tras la pérdida de su familiar, buscó comunicarse insistentemente con Alex Duque, líder de Son del Duke, para solicitar una licencia y explicar su situación. “Traté de comunicarme con el dueño (de la orquesta) para pedirle licencia porque no estaba preparada (por la muerte de su abuelo)”, comentó.
La cantante puntualizó que no obtuvo respuesta ni del propietario ni de los coordinadores del grupo. “Lo he llamado mil veces, incluso a sus coordinadores, pero nadie responde. Quería que me apoyen como yo lo hice con ellos, pero nada”.
La artista también rechazó de manera tajante la acusación de irresponsabilidad. Subrayó que sus ausencias respondieron únicamente a motivos legítimos y justificados, tanto de salud como familiares. “Me han tachado de irresponsable y no lo soy porque todas mis faltas son justificadas”, reiteró.
A pesar del malestar generado por la ruptura laboral, Thamara Gómez confirmó que su actividad profesional sigue en marcha y que no le faltan oportunidades para continuar en la industria. “Gracias a Dios, trabajo no me falta y tengo propuestas, pero estoy decepcionada por su forma de actuar”, reconoció. Finalmente, la cantante aclaró que su relación de pareja atraviesa una etapa de estabilidad, despejando versiones sobre supuestos problemas personales derivados de la situación con la orquesta.
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La experiencia de Gómez refleja los retos que enfrentan los artistas cuando surgen situaciones personales que inciden en sus compromisos laborales y revela la importancia de contar con canales de apoyo y comunicación efectiva dentro de las agrupaciones musicales.
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