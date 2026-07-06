Sin Bandera en Arequipa: fecha, lugar entradas y todo sobre el show

Sin Bandera, el dúo que ha dejado huella en la balada pop en español, anunció un esperado concierto en Arequipa el 4 de marzo de 2027 como parte de su “Escenas Tour”, una gira que también incluye presentaciones en otras ciudades de Perú. Este regreso de Leonel García y Noel Schajris marca su segunda vez fuera de Lima y coincide con la celebración de los 25 años de trayectoria del grupo, según informó la organización del evento a través de la nota de prensa oficial.
El espectáculo, que tendrá lugar en el Jardín de la Cerveza, promete un recorrido por las distintas etapas del amor a través de un repertorio que combina clásicos como “Kilómetros”, “Entra en mi vida” o “Mientes tan bien” junto con nuevos temas. De acuerdo con la información difundida, la gira busca reunir a varias generaciones en una experiencia íntima y cargada de nostalgia, emoción y reencuentro con la música que ha acompañado a millones de seguidores.
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La expectativa por la cita en Arequipa se suma al entusiasmo que el dúo genera en todo el país. El comunicado oficial destaca que el público local ha sido clave para concretar esta fecha y que la ciudad será escenario de una de las noches más esperadas de la agenda musical de 2027 en la región sur.
Preventa de entradas
La preventa exclusiva para el concierto de Sin Bandera en Arequipa se realizará el jueves 9 y viernes 10 de julio, desde las 10:00 am, a través de la plataforma Teleticket. Quienes utilicen tarjetas Interbank podrán acceder a un 15 % de descuento durante este periodo especial. Hasta el momento, los organizadores no han confirmado los precios de las entradas ni los sectores disponibles, por lo que se recomienda a los interesados estar atentos a las actualizaciones oficiales en los canales de Teleticket y redes sociales del evento.
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¿Cómo comprar entradas en Teleticket?
El proceso para adquirir las entradas para el show de Sin Bandera es completamente digital y está diseñado para facilitar el acceso a todos los usuarios. Los pasos a seguir son los siguientes:
- Ingresar al sitio oficial: www.teleticket.com.pe.
- Crear una cuenta personal completando los datos requeridos y validando el correo electrónico a través del enlace enviado por la plataforma.
- Confirmar el registro accediendo al enlace recibido por correo.
- Buscar el evento de Sin Bandera en Arequipa utilizando el buscador y seleccionar el banner correspondiente.
- Acceder a la cola virtual, que asigna turnos por orden de llegada. Es importante no actualizar la página para conservar la posición en la fila.
- Elegir la zona y el precio preferido cuando llegue el turno, seleccionar “reservar asiento” y continuar con la compra.
- Completar el pago, incluyendo el beneficio de preventa si corresponde con tarjetas Interbank.
- Al finalizar la operación, la confirmación y las entradas estarán disponibles en la sección “Mis E-Tickets” de la cuenta de Teleticket.
La organización recomienda revisar con frecuencia las plataformas oficiales para obtener información sobre precios, zonas y cualquier otra actualización relevante, ya que se espera una alta demanda para esta presentación.
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