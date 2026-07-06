Perú

La elección entre atún en agua y en aceite cambia el resultado de las recetas: ¿Cúal elegir?

La diferencia no es solo de gusto, también modifica la firmeza y la forma en que se mezcla con otros ingredientes en platos como ensaladas, pastas y tostadas

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Causa de atún emplatada con capas de puré de papa amarillo, atún, aguacate y cebolla morada. Adornada con huevo, aceitunas, ají y perejil fresco.
Esta vibrante causa rellena de atún, un plato emblemático de la gastronomía peruana, presenta capas de puré de papa amarillo, atún, palta y cebolla, coronada con huevo, aceitunas y ají. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección entre atún en agua y atún en aceite representa una decisión relevante para quienes buscan el mejor resultado en sus preparaciones. La diferencia entre ambos productos no solo radica en el sabor, sino también en la textura y la integración con otros ingredientes, lo que impacta directamente en platos como ensaladas, pastas y tostadas.

El atún en agua se caracteriza por un sabor más limpio y natural. Al no contener aceite, su perfil resulta más neutro y firme. Esta particularidad favorece mezclas con salsas, verduras, huevo, queso o ingredientes cremosos, ya que permite ajustar con precisión el sabor de la preparación.

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Por su parte, el atún en aceite ofrece una textura más tierna y un sabor más intenso. El aceite contribuye a mantener la humedad del pescado y aporta mayor cuerpo a las recetas. El Espectador puntualiza que esta variante funciona mejor cuando el atún se presenta de manera visible, como ocurre en pastas, ensaladas frescas o tostadas.

Una lata de atún abierta, mostrando el pescado desmenuzado, descansa sobre una pieza de arpillera en una mesa de madera; un tenedor de metal yace al lado.
Una lata de atún abierta con el pescado visible se encuentra sobre una estera de arpillera y una mesa de madera rústica, lista para ser consumida con un tenedor al lado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Simply Recipes, medio especializado en cocina casera, citado por El Espectador, señala que la diferencia central es que el aceite realza el sabor y la humedad, mientras que el agua preserva el carácter natural del atún.

Cuándo conviene usar atún en agua

El atún en agua resulta adecuado cuando la receta ya incorpora ingredientes grasos o cremosos, o si se desea una preparación más ligera. Entre las opciones sugeridas se encuentran ensaladas con mayonesa, sándwiches, wraps, guisos, hamburguesas, salsas para untar y rellenos. También se menciona su uso en arepas, empanadas, huevos o tomates rellenos, siempre que se combine con elementos que aporten sabor y humedad.

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Una de las ventajas de este tipo de atún es que no domina la receta, lo que permite combinarlo con limón, pimienta, cebolla, mostaza o hierbas sin que el plato resulte pesado. Según el reporte de El Espectador, la neutralidad del atún en agua lo convierte en un ingrediente flexible para preparaciones donde la integración con otros sabores es prioritaria.

Latas de atún y otros pescados en conserva (Freepik)
Latas de atún y otros pescados en conserva (Freepik)

Cuándo elegir atún en aceite

El atún en aceite se recomienda en aquellas recetas donde el pescado tiene un papel protagónico y se busca que aporte sabor desde el inicio. Esta presentación es preferible en platos sencillos y con pocos ingredientes. Entre las sugerencias de uso destacan pastas, ensaladas frescas, tostadas, bruschettas, papas, garbanzos, fríjoles blancos y combinaciones con tomate, ajo, perejil, alcaparras, aceitunas, limón o ají.

En el caso de las pastas, se indica que el aceite de la lata puede ayudar a unir los ingredientes, mientras que en tostadas evita la sensación de sequedad. En ensaladas con papa, tomate o legumbres, el atún en aceite aporta jugosidad y reduce la necesidad de añadir salsas adicionales. Serious Eats, publicación especializada en cocina, explica que el aceite de la lata también puede utilizarse para dar sabor a pasta, pan o legumbres.

Factores a considerar

La decisión de compra no depende únicamente de si el atún está en agua o en aceite. El Espectador subraya que una buena lata debe ofrecer sabor limpio, textura agradable y un punto justo de sal. Si el producto resulta demasiado seco, pastoso, salado o con un sabor poco fresco, la receta final también se verá afectada.

Una tabla de cortar de madera con harina es el escenario para una pila de discos de masa de empanada y varias latas plateadas de atún sin marca.
Un montón de tapas de empanada crudas y varias latas de atún sin marca se encuentran sobre una tabla de madera, listas para la preparación de una comida casera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante una cata de atún enlatado para sándwiches y ensaladas, el portal gastronómico Epicurious resaltó la importancia de estos tres criterios: sabor, textura y salinidad. La publicación concluye que la calidad del atún y su presentación son factores tan relevantes como el líquido de conservación.

La elección entre atún en agua y en aceite no implica que uno sea superior al otro. El atún en agua presenta ventajas a la hora de mezclarlo con otros ingredientes, mientras que el atún en aceite destaca cuando se busca que el pescado se note más en el plato. La clave está en definir el objetivo de la receta antes de elegir el producto más adecuado.

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