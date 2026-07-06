Dónde ver la semana 3 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: canales TV y plataformas para seguir los partidos decisivos

La Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 entra en su etapa decisiva con el inicio de la tercera y última semana de la fase preliminar. Entre el martes 7 y el domingo 12 de julio, las 18 selecciones participantes afrontarán sus últimos compromisos con el objetivo de asegurar un lugar en la ronda final del torneo, donde solo clasificarán las ocho mejores de la tabla general.
La expectativa es máxima, ya que varias potencias llegan con el boleto prácticamente asegurado, mientras que otras aún pelean por mantenerse en la zona de clasificación. Por ello, los aficionados al voleibol estarán atentos a cada jornada para seguir de cerca cómo se define el cuadro de las finales de la competición.
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¿Dónde ver la semana 3 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026?
La transmisión oficial de todos los partidos de la tercera semana de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 estará a cargo de VBTV, la plataforma oficial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), que ofrecerá todos los encuentros en vivo y bajo demanda. Para acceder al servicio es necesario contar con una suscripción mensual de 9.99 dólares, disponible para dispositivos Apple y Android, además de Apple TV, Android TV, Chromecast, Samsung TV, Amazon Fire TV, LG TV y navegadores web.
Por otro lado, en Perú y gran parte de Latinoamérica, DSports también transmitirá una selección de los partidos más importantes de cada jornada. Los encuentros podrán seguirse tanto por la señal de televisión como a través de DGO, la plataforma de streaming del operador, disponible para teléfonos móviles, tabletas, computadoras y televisores inteligentes.
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Además, en algunos países determinados compromisos serán emitidos por ESPN, aunque la programación puede variar según el territorio y los derechos de transmisión, por lo que se recomienda consultar la guía local para conocer qué partidos estarán disponibles.
- VBTV (transmite todos los partidos por streaming).
- DSports (encuentros seleccionados).
- ESPN (partidos seleccionados, según la programación de cada país).
¿Qué está en juego en esta tercera semana?
La tercera semana marcará el cierre de la fase preliminar y será la última oportunidad para que las selecciones sumen puntos en la tabla general. Cada equipo disputará cuatro partidos más, por lo que cada resultado será determinante en la lucha por acceder a la ronda final.
Al término de esta etapa, las ocho mejores selecciones avanzarán a la fase decisiva del torneo. Sin embargo, China ya tiene asegurada su presencia por ser el país anfitrión de la ronda final. Si el conjunto asiático finaliza fuera de los ocho primeros lugares, ocupará igualmente una plaza y clasificará en reemplazo del octavo mejor ubicado de la tabla general.
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Programación de la semana 3
Martes 07 de julio
- 22:00 horas: Turquía vs Polonia
- 22:30 horas: Bélgica vs República Dominicana
Miércoles 08 de julio
- 01:30 horas: Tailandia vs Estados Unidos
- 04:00 horas: Ucrania vs Italia
- 04:00 horas: Japón vs Brasil
- 06:00 horas: Francia vs Países Bajos
- 07:30 horas: China vs Canadá
- 09:30 horas: Chequia vs Alemania
- 09:30 horas: Serbia vs Bulgaria
- 23:00 horas: Estados Unidos vs Polonia
Jueves 09 de julio
- 04:00 horas: Bélgica vs Canadá
- 05:20 horas: Japón vs Tailandia
- 06:40 horas: China vs Ucrania
- 09:30 horas: Países Bajos vs Chequia
- 13:00 horas: Serbia vs Francia
- 23:00 horas: Estados Unidos vs Turquía
Viernes 10 de julio
- 04:00 horas: Ucrania vs República Dominicana
- 05:30 horas: Polonia vs Brasil
- 07:30 horas: Bélgica vs Italia
- 09:30 horas: Bulgaria vs Chequia
- 13:00 horas: Alemania vs Países Bajos
Sábado 11 de julio
- 01:30 horas: Tailandia vs Brasil
- 04:00 horas: Canadá vs Italia
- 04:00 horas: Japón vs Turquía
- 06:00 horas: China vs República Dominicana
- 07:30 horas: Bulgaria vs Francia
- 09:30 horas: Serbia vs Alemania
- 09:30 horas: Bélgica vs Ucrania
- 22:00 horas: Estados Unidos vs Brasil
Domingo 12 de julio
- 01:30 horas: Tailandia vs Turquía
- 04:00 horas: Canadá vs República Dominicana
- 04:00 horas: Japón vs Polonia
- 06:00 horas: Francia vs Chequia
- 07:30 horas: China vs Italia
- 09:30 horas: Bulgaria vs Serbia
- 13:00 horas: Serbia vs Países Bajos
¿Cuándo se jugará la fase final?
Una vez finalizada la tercera semana de competencia, la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 entrará en su fase decisiva. La ronda final se disputará del 22 al 26 de julio y reunirá a las ocho selecciones clasificadas, que competirán en un cuadro de eliminación directa por el título del certamen.
Por ello, los partidos de esta última semana de la fase preliminar serán determinantes. Cada victoria puede resultar clave para asegurar un lugar en la ronda final, donde cualquier error significará la eliminación y solo una selección logrará coronarse campeona.
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