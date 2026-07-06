Sunoo de ENHYPEN sorprende a sus seguidores al compartir una canción peruana antes del concierto en San Marcos

En las horas previas a su primer concierto en la capital peruana, Sunoo, integrante de ENHYPEN, generó revuelo entre los seguidores locales al publicar en la cuenta oficial del grupo una historia de Instagram en la que utilizó como fondo musical el popular tema “Tic Tic Tac” de La Joven Sensación.
El gesto, inesperado para muchos, se interpretó como un guiño directo a los admiradores peruanos y rápidamente se viralizó en distintas plataformas digitales. La elección de una canción emblemática de la cumbia peruana por parte de un artista surcoreano fue recibida como una señal de cercanía y entusiasmo por la inminente llegada de la banda a Lima.
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La noticia se esparció con rapidez, y cientos de mensajes de agradecimiento y sorpresa inundaron las redes sociales. Usuarios de X y TikTok, identificados como ENGENE, el nombre oficial del fandom de la banda, compartieron capturas y fragmentos de la historia publicada por Sunoo. Muchos lo consideraron un homenaje a la cultura popular local y una muestra de que los integrantes de ENHYPEN han tomado nota de la identidad musical del país anfitrión.
El cantante surcoreano sorprendió con un post con un tema de la Joven Sensación que dejó boquiabierto a más de uno | Instagram
La expectativa por la visita del grupo no deja de crecer. Desde el 1 de julio permanece abierta la primera experiencia temática dedicada a la banda en territorio peruano. Se trata de ENHYPEN POP-UP IN LIMA, un espacio temporal donde los seguidores pueden acceder a productos oficiales, tomarse fotografías en zonas especialmente diseñadas y participar en dinámicas exclusivas.
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Esta tienda efímera ofrece desde álbumes hasta accesorios de colección y se mantendrá disponible hasta el 12 de julio. Los visitantes han destacado la variedad de artículos y la ambientación, que recrea distintos momentos emblemáticos de la trayectoria del grupo.
¿Cuándo es el concierto de ENHYPEN en Lima?
El debut de ENHYPEN en la capital peruana está programado para el 8 de julio de 2026, en el Estadio de San Marcos. La producción del evento corre por cuenta de F&M Entertainment, que anunció que el espectáculo estará basado en conceptos de transformación y conexión, elementos centrales en la propuesta artística de la agrupación. El show busca ofrecer una experiencia sensorial y temática, en línea con la identidad del grupo, caracterizado por combinar música, narrativa visual y una puesta en escena impactante.
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La banda está conformada por Jay, Jake, Sung Hoon, Sunoo, Jung Won y Ni-Ki, quienes se han consolidado en la escena internacional del K-pop por su capacidad para fusionar diferentes estilos musicales y ofrecer espectáculos de alto impacto visual. Según los organizadores, el concierto de Lima incluirá una selección de los temas más emblemáticos del repertorio del grupo y una producción escénica pensada para el público latinoamericano.
Todavía existen entradas disponibles para el evento, dividido en tres zonas: Platinum, VIP y Tribuna. Los precios en preventa, disponibles para clientes de BBVA, oscilan entre S/220 y S/510, mientras que las tarifas regulares van desde S/240 hasta S/560. El acceso a las distintas áreas se realiza mediante el sistema de compra anticipada, lo que permite a los asistentes asegurar su lugar en uno de los espectáculos más esperados del año en la ciudad.
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