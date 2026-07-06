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Mónica Cabrejos le responde a Karla Tarazona por cuestionarla como psicóloga: "Mejor que siga yendo a hacerse amarres"

La psicoterapeuta salió al frente después de que la conductora cuestionara su trabajo profesional y lanzó una frase sobre los rumores alrededor de la relación con el cantante que volvió a encender el debate

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Composición de dos mujeres: a la izquierda, una mujer con blusa de rayas y corbata rosa; a la derecha, una mujer con top negro de plumas
Mónica Cabrejos respondió a Karla Tarazona después de que la conductora cuestionó sus credenciales como psicóloga por opinar sobre su matrimonio con Christian Domínguez.

El cruce entre Mónica Cabrejos y Karla Tarazona escaló luego de que la conductora pusiera en duda las credenciales profesionales de la psicoterapeuta por haberse pronunciado sobre su relación con el cantante Christian Domínguez. La respuesta de Cabrejos no tardó y apuntó directo al episodio que más controversia ha generado en torno al matrimonio de Tarazona: los rumores de un supuesto amarre para retener a su esposo.

“Insisto, ¿qué puede opinar o saber de psicoterapia, si en lugar de ir al terapeuta de parejas va y se hace un amarre con el brujo, por favor? Mejor que siga yendo a hacerse amarres“, lanzó Cabrejos, sin mencionar el nombre de Tarazona pero con una referencia que sus seguidores identificaron de inmediato.

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La psicoterapeuta también dejó abierta la posibilidad de que Domínguez cambie: “Si trabaja en él, sí puede cambiar. Si desea mejorar, sí”. Pero agregó una condición: “Si enjuicia a todas las ex y no avanza, difícil, sigue siendo víctima. Mejor que sigan yendo al chamán”.

El origen del cruce: Karla cuestiona a Cabrejos como profesional

El detonante de la respuesta de Cabrejos fue una declaración de Tarazona en la que cuestionó directamente su idoneidad como psicóloga. “Aunque se sienten las psicólogas a burlarse, porque yo considero que una psicóloga que se burla no es una psicóloga”, afirmó la conductora, en una alusión que no dejó lugar a dudas sobre su destinataria.

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Karla Tarazona enfrenta a la prensa y niega rotundamente haberle hecho un 'amarre' a Christian Domínguez. Asegura que su confianza en él se basa en la terapia de pareja, pero Magaly Medina se muestra escéptica y analiza sus declaraciones. ATV/ Magaly TV La Firme.

Tarazona había salido a defenderse públicamente tras los rumores que circularon sobre un supuesto amarre a su esposo. En esa oportunidad, la conductora los negó de forma tajante y reivindicó la terapia como el pilar de su relación.

“Sí confío en él, aunque ustedes no lo crean y aunque me rajen y me despotriquen, sí. Manos al fuego por Christian”, declaró, y añadió que tanto ella como Domínguez llevan terapia individual y de pareja. “El tiempo da las mejores respuestas, con mucho trabajo, trabajo constante”, sentenció.

La pareja contrajo matrimonio el 2 de junio de 2026 en una ceremonia civil en una notaría del distrito de San Borja, en Lima, seguida de una recepción en Huaral. La boda generó una ola de comentarios desde el inicio, principalmente por haber sido financiada en gran parte mediante canjes con marcas, lo que motivó críticas de figuras del espectáculo como Magaly Medina, quien cuestionó que conductores con años de trayectoria televisiva no sufragaran los gastos de su propia boda.

Un matrimonio bajo la lupa del espectáculo

El vínculo entre Karla Tarazona y Christian Domínguez arrastra un historial que ha alimentado el escepticismo público. El cantante de cumbia, líder de la agrupación Armonía 10, acumula una larga lista de relaciones que terminaron en medio de acusaciones de infidelidad, entre ellas las que mantuvo con Pamela Franco y Melanie Martínez, quienes también reaccionaron al matrimonio con comentarios críticos.

Magaly Medina y su panel de invitadas, incluyendo a Mónica Cabrejos, Melanie Martínez y Mary Moncada, discuten con mucho humor sobre las relaciones tóxicas y la infidelidad, usando a Christian Domínguez como el principal ejemplo de un hombre incorregible el día de su boda con Karla Tarazona. Video: ATV / Magaly TV La Firme

Medina fue una de las voces más activas en cuestionar la solidez de la nueva unión. “De verdad, a mí me da sueño cuando habla ella. Me tiene agotada su discurso, porque ella piensa que ha descubierto la llave de la fidelidad con Christian Domínguez, y creo que todavía no puede cantar victoria”, declaró la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ en su programa.

La periodista también recordó que los últimos episodios comprometedores del cantante databan de inicios de 2024, lo que, a su juicio, hace insuficiente un año de terapia para garantizar un cambio de conducta.

Tarazona respondió a quienes la cuestionan con firmeza: “Yo no tengo miedo a nadie absolutamente, y yo ya lo he dicho, lo que yo tenga que demostrar lo voy a demostrar donde es, en la instancia que tiene que ser”.

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