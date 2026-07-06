Alianza Lima abrió la venta de entradas para recibir a Sport Huancayo en Matute por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los blanquiazules iniciaron el despacho de boletos por etapas, con prioridad para abonados y usuarios del programa Íntimo, de cara al duelo del domingo 19 de julio a las 19:00 en Matute (Alianza Lima)

Alianza Lima activó el proceso de venta preferencial de boletos para su estreno en el Torneo Clausura 2026 frente a Sport Huancayo. El anuncio se conoció mientras el plantel blanquiazul mantiene su rutina de entrenamiento con la mira puesta en el amistoso de este fin de semana ante Deportivo Cali, dentro de su planificación previa al reinicio de la competencia.

En su comunicación institucional, el club informó el arranque del despacho de entradas con una frase breve: “Arrancamos con la venta preferencial”. A partir de ese mensaje, la entidad detalló un cronograma escalonado por etapas y horarios, con prioridad para abonados y usuarios registrados en el programa Íntimo, antes de la apertura al público en general.

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El encuentro ante Sport Huancayo fue programado para el domingo 19 de julio a las 19:00 y se disputará en el estadio Alejandro Villanueva. Se trata del compromiso correspondiente a la primera jornada del Torneo Clausura 2026, por lo que marcará el inicio oficial de la campaña en esta fase del torneo para el conjunto local.

Etapas de acceso: prioridad para abonados y registrados

Los hinchas de Alianza Lima ya pueden acceder a las entradas mediante un sistema por etapas. El proceso favorece primero a abonados y usuarios registrados antes de la venta libre. (Alianza Lima)

El club precisó que la primera ventana de compra se inició a las 11:00 a.m. y quedó destinada a los abonados de la Liga 1 2026 que se encuentran inscritos en el programa Íntimo. Ese tramo de atención constituye el primer nivel de prioridad dentro del esquema de comercialización anunciado.

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Luego, a partir de la 1:00 p.m., el acceso se amplió. En esa segunda etapa, la institución habilitó la opción para los abonados registrados en Íntimo y para los usuarios del programa en general, según el detalle comunicado en el propio aviso.

La tercera fase, de acuerdo con el mismo cronograma, se habilitará a las 3:00 p.m. y permitirá el ingreso a todos los abonados de Liga 1 e Íntimos. Con ello, el proceso suma una franja adicional y extiende el universo de compradores habilitados en esa parte del día.

Finalmente, el club informó que la venta para el público en general quedará disponible desde las 5:30 p.m. Esa etapa representa la apertura total del sistema de venta, una vez cumplidos los tramos previos de prioridad y acceso anticipado.

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En paralelo al anuncio de los horarios, el club también comunicó el punto de partida del tarifario para el duelo ante el cuadro huancaíno. Los precios, según la información proporcionada, comienzan desde los S/ 30.90 para este compromiso de la jornada inaugural.

Partido de la fecha 1: día, hora y escenario en La Victoria

El estadio Alejandro Villanueva albergará el estreno de Alianza Lima en el Clausura 2026. El club ya definió la fecha, el horario y el operativo para recibir a Sport Huancayo. (Alianza Lima)

El Alianza Lima vs. Sport Huancayo quedó ubicado dentro de la programación de la primera fecha del Torneo Clausura 2026. El partido se jugará el domingo 19 de julio a las 19:00 en el estadio Alejandro Villanueva, escenario habitual del equipo blanquiazul.

De esta manera, el duelo se convierte en el primer compromiso del club en esta etapa del torneo, con Matute como sede para el debut. El anuncio de la venta preferencial se alinea con ese calendario, al anticipar la disponibilidad de entradas con un sistema escalonado para distintos grupos.

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Mientras tanto, el plantel continúa su preparación deportiva con un amistoso pactado para este fin de semana frente a Deportivo Cali. Esa referencia aparece en el mismo contexto del anuncio, como parte del momento en el que se difundió la información sobre el inicio de la venta.

Canal y opciones para ver el encuentro por televisión y online

Además de la venta de entradas, Alianza Lima confirmó cómo podrá verse su estreno en el Clausura 2026. El duelo frente a Sport Huancayo contará con transmisión por TV y plataformas online. (Alianza Lima)

En cuanto a la transmisión, el partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo será televisado por L1 MAX en el territorio peruano. Ese canal, de acuerdo con la información disponible, se encuentra en la grilla de Movistar TV y DirecTV en Perú.

Además de la alternativa televisiva, el encuentro podrá seguirse por plataformas digitales. Las opciones señaladas son Movistar Play y DGO, siempre que el usuario tenga una suscripción pagada a alguno de esos servicios.

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El horario también cuenta con referencias por país para quienes sigan el partido desde distintas plazas. La programación indica 19:00 para Colombia, Perú y Ecuador, y 21:00 para Argentina, Uruguay y Paraguay. De ese modo, el inicio del juego queda establecido con equivalencias horarias para audiencias fuera del territorio peruano.