Alerta por fenómeno climático que agrava El Niño y afecta cultivos en Perú: podría extenderse hasta 2030, según especialista

Especialistas alertan que pequeños y medianos productores son los más vulnerables ante este nuevo escenario, debido a la falta de asistencia técnica y medidas de adaptación frente a los cambios de clima. // Video: Buenos Días Perú

El Perú atraviesa un escenario climático que preocupa a especialistas por sus posibles efectos sobre la agricultura, la pesca y el abastecimiento de alimentos. A la presencia del fenómeno El Niño, que ya muestra una intensidad moderada y podría fortalecerse en los próximos meses, se suma otro evento climático considerado anómalo que estaría alterando de forma simultánea las condiciones ambientales en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el ingeniero agroclimático Ulises Osorio, este fenómeno no solo modifica los patrones habituales de temperatura y lluvias, sino que también genera cambios que impactan directamente en los ciclos productivos de los cultivos y en los ecosistemas marinos. Según explicó, este comportamiento climático habría comenzado en 2022 y podría mantenerse hasta 2028 o incluso 2030, obligando a productores y autoridades a replantear las estrategias de adaptación frente a un contexto que calificó como distinto al registrado durante anteriores eventos de El Niño.

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Fenómeno climático anómalo agrava los efectos de El Niño y reduce la producción agrícola

Agroexportadores y SENAMHI impulsan seguimiento climático frente a un “Niño leve” para cuidar agricultura y pesca. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Durante una entrevista, Osorio explicó que el país enfrenta al mismo tiempo un El Niño costero y un El Niño global (3.4), una combinación que ya viene modificando las condiciones climáticas en diversas regiones.

Además, recordó que desde hace varios años viene advirtiendo sobre la presencia de un fenómeno climático anómalo con características similares a otro ocurrido entre 1974 y 1982, el cual estaría superponiéndose al actual episodio de El Niño.

Según explicó, este nuevo escenario está provocando variaciones extremas entre el día y la noche. Mientras las temperaturas diurnas aumentan, las nocturnas disminuyen, situación que se combina con una mayor radiación solar y fuertes vientos.

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“Esos cambios tan radicales de temperatura hacen que las plantas entren a un estrés, porque la planta se prepara para frío y le viene calor, se prepara para calor y viene el frío. Entonces, la planta no sabe qué hacer. Frente al no saber qué hacer, decide simplemente no producir o producir de mala calidad“, explicó.

El especialista señaló que esta situación ya estaría reflejándose en la calidad de diversos alimentos que llegan al mercado. “Eso lo pueden comprobar ustedes con la mala calidad de sus frutas y hortalizas; la yuca que se desencaucha, sus mandarinas que no tienen dulzor o no tienen color“, manifestó.

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De acuerdo con Osorio, este fenómeno habría reducido la producción agrícola en aproximadamente 40 %, afectando tanto el rendimiento como la calidad de los productos obtenidos.

Entre los cultivos más afectados mencionó el mango, el olivo y la mandarina, cuyos frutos presentan problemas de coloración, uniformidad y contenido de azúcares, factores que dificultan su comercialización, especialmente en mercados de exportación.

No obstante, advirtió que el problema no se limita a estos productos. "Bajo este anómalo evento, todos los cultivos son afectados, todos, sin excepción. Incluido plantas no cultivadas, como el algarrobo“, afirmó.

Asimismo, explicó que los efectos ya pueden observarse en prácticamente todo el territorio nacional. "Afecta costa, sierra, selva y mar. Ya vemos que los efectos son desde Tumbes hasta Tacna. La selva está sufriendo ahorita con el café, que debería estar en floración y está yéndose a vegetativo; las piñas no crecen“, comentó.

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Lluvias irregulares, más friajes y riesgos para la pesca preocupan a especialistas

bolichera - pesca

Las consecuencias del fenómeno no solo alcanzarían a la agricultura. Osorio advirtió que el calentamiento del mar también viene modificando la distribución de especies marinas, alterando la disponibilidad de alimento para aves y afectando la actividad pesquera en distintas zonas del litoral peruano.

En paralelo, sostuvo que el fortalecimiento de El Niño global retrasaría el inicio de las lluvias en el sur del país, mientras que el fenómeno climático anómalo favorecería un incremento de los friajes y las heladas, especialmente en la Amazonía y zonas altoandinas.

Respecto al norte peruano, indicó que el calentamiento del mar podría favorecer la ocurrencia de lluvias intensas, aunque estas no necesariamente serían generalizadas. Según explicó, las precipitaciones tenderían a presentarse de manera localizada y durante periodos relativamente cortos, lo que igualmente podría generar complicaciones para diversas actividades económicas.

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Frente a este panorama, Osorio destacó que las empresas agroexportadoras han logrado adaptarse mediante la incorporación de nuevas tecnologías, asesoramiento técnico y estrategias de manejo agrícola, lo que les ha permitido mantener e incluso incrementar sus niveles de exportación.

En contraste, sostuvo que los pequeños y medianos agricultores enfrentan mayores dificultades debido a la falta de asistencia técnica y capacitación.

Como consecuencia, algunos productores estarían optando por concentrar sus siembras en cultivos considerados más seguros, como el arroz, una decisión que, de generalizarse, podría ocasionar una sobreproducción y afectar posteriormente los precios del mercado.

Por ello, insistió en que la capacitación resulta clave para enfrentar este nuevo contexto climático.

"Sean distritales o sean provinciales, ellos están haciendo cero cosas en beneficio del agricultor. Es más, el Gobierno acaba de decretar el estado de emergencia y podemos observar a nivel nacional cómo los trabajos son insignificantes en comparación del gran gasto que han tenido de presupuesto“, cuestionó.

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Finalmente, remarcó que las acciones preventivas deben implementarse de manera articulada en costa, sierra y selva, con asistencia técnica dirigida a los productores para evitar pérdidas en los rendimientos, alteraciones en los ciclos de cosecha y fluctuaciones en la oferta de alimentos provocadas por este fenómeno climático anómalo que, según advirtió, podría permanecer activo durante varios años.