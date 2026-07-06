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Christian Cueva reapareció con torta en el cumpleaños de su hija tras el reclamo de Pamela López: "Eres uno de mis tesoros"

El futbolista compartió una foto junto a Brianna, quien cumplió 12 años este 6 de julio, días después de que su expareja lo acusara de no haberle regalado "ni una torta ni un globo" en dos años

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Hombre con camiseta blanca sonríe junto a una niña con ojos cubiertos y torta de cumpleaños con velas '12'. A la derecha, una mujer con cabello largo y top negro
La publicación de Christian Cueva llegó después del reclamo de Pamela López, quien afirmó que en dos años no le regaló ni una torta ni un globo a su hija.

El popular ‘Aladino’ apareció este lunes en sus redes sociales con una imagen que generó más comentarios de los esperados: Christian Cueva posó sonriente junto a su hija mayor Brianna y una torta de cumpleaños, acompañando la publicación con la canción ‘Linda wawita’, del cantante William Luna.

La foto llegó días después de que Pamela López cuestionara públicamente la ausencia del futbolista en los preparativos de la celebración de la menor, quien cumplió 12 años.

“Feliz cumpleaños, mi morochita hermosa. Te amo por sobre todas las cosas. Que Dios te ame y cuide. Siempre eres uno de mis tesoros más grandes que tengo. Te amo“, escribió el mediocampista del Sport Boys en su cuenta de Instagram. La publicación generó de inmediato una ola de reacciones, ya que varios usuarios recordaron el reclamo que López había lanzado días antes.

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Hombre y niña sonrientes posan junto a una torta de cumpleaños con velas número 12 y la inscripción 'Feliz cumpleaños Diammita!' sobre una mesa
Christian Cueva reapareció en Instagram junto a su hija Brianna por su cumpleaños número 12 con una torta y un mensaje de cariño.

El reclamo de Pamela López y la torta que lo respondió todo

El episodio tuvo como punto de partida la difusión de versiones que indicaban que Christian Cueva habría destinado alrededor de S/ 16 000 a la fiesta de cumpleaños de su pareja, la cantante Pamela Franco.

Al conocer esa cifra, López no tardó en pronunciarse en el programa ‘Q’ Bochinche’. “Puede hacer con su dinero lo que quiera. El 6 de julio es el cumpleaños de mi hija y desde hace dos años su digno padre no le regala ni una torta ni un globo”, afirmó la animadora de eventos, quien además propuso al futbolista que ambos pusieran S/ 16 000 cada uno para hacerle una gran celebración a su hija.

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La respuesta de Cueva llegó sin palabras: una foto con torta incluida. La misma torta que apareció en la publicación del futbolista habría sido la que Fabiana, hija mayor de López, mostró la noche anterior en una reunión íntima celebrada en casa de su madre, donde los hermanos menores cantaron el cumpleaños a Brianna con velas.

Eso llevó a especular sobre si Cueva participó de esa celebración familiar o si simplemente llevó la torta en un momento distinto del día. El detalle de la torta compartida generó preguntas sobre si se produjo un reencuentro entre Cueva y López como copadres, algo que no había ocurrido públicamente en las fechas importantes de sus hijos.

El Team KittyPam, club de fans de Pamela López, regaló a Brianna un arreglo floral y un cheque simbólico por S/ 1400 por su cumpleaños. El cheque, emitido por el Club de Fans Oficial TEAM KITTY PAM, está a nombre de Brianna Cueva López y lleva la dedicatoria 'Feliz Cumpleaños'. 'FELIZ CUMPLEAÑOS BRIANNITA TUS TIAS DEL TEAM KITTY PAM' acompaña las imágenes. Video: Instagram Team KittyPam

Las imágenes no mostraron a ambos adultos juntos en ningún momento, aunque la coincidencia del pastel encendió el debate en redes sociales.

Las fans de López sorprenden a su hija con cheque

La jornada también tuvo otro protagonista inesperado: el club de fans de Pamela López, el Team KittyPam, que sorprendió a Brianna con un arreglo floral de rosas rosadas y blancas y un cheque por S/ 1400, firmado con la dedicatoria “Tus tías del Team KittyPam”.

El grupo acompañó el regalo con un mensaje: “Que Dios siempre te bendiga, eres una niña hermosa y maravillosa, siempre unidas con tu mami”. López reaccionó a la publicación con un ‘Me gusta’, gesto que sus seguidores no pasaron por alto.

Mujer joven con cabello oscuro cubre su rostro con la mano, sujeta un ramo de flores envuelto en papel rosa, lleva un bolso blanco y un vestido oscuro. Aparece un post de Instagram
El Team KittyPam, club de fans de Pamela López, regaló a Brianna un arreglo floral y un cheque simbólico por S/1.400 por su cumpleaños.

Días antes, Brianna ya había llamado la atención en redes al compartir, en un video publicado por su madre, una extensa lista de regalos que esperaba recibir por su cumpleaños, entre ellos accesorios, maquillaje, ropa y calzado. La publicación generó opiniones divididas entre quienes la tomaron con humor y quienes consideraron la lista demasiado larga para su edad.

En paralelo, Cueva fue consultado por las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’ sobre los rumores que señalaban que le habría regalado una camioneta Jeep a Pamela Franco por su cumpleaños. El futbolista lo negó y destacó la independencia económica de la cantante.

“Todo el mundo sabe que Pamela trabaja. Nosotros tampoco tenemos que decir quién regala a quién. De las cosas que pueda regalar, lo hago de corazón, sin pensar en lo que cueste”, declaró. El mejor amigo de Franco también salió a aclarar que fue la propia cantante quien adquirió el vehículo con sus propios ingresos.

Dos niñas posan con un ramo de flores, un sobre blanco y un cheque gigante de color rosa con el nombre de Brianna Cuadros López
Brianna también generó comentarios en redes sociales por una lista de regalos de cumpleaños que incluyó accesorios, maquillaje, ropa y calzado.

López, por su parte, confirmó que prepara una celebración más grande para su hija en los próximos días, a la que se espera que asista el entorno cercano de la menor.

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