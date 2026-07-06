Liga 1 aplicará las nuevas reglas estrenadas en el Mundial 2026 desde el Torneo Clausura: ¿Cuáles son y qué cambian?

Liga 1 aplicará las nuevas reglas estrenadas en el Mundial 2026 desde el Torneo Clausura.

La Liga 1 tendrá importantes modificaciones en su reglamento a partir del inicio del Torneo Clausura. La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) anunció que las nuevas Reglas de Juego aprobadas por la International Football Association Board (IFAB), las mismas que hicieron su estreno durante el Mundial 2026, comenzarán a aplicarse en las competiciones oficiales del fútbol peruano.

Según el comunicado emitido por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la implementación será progresiva en todos los torneos nacionales. En el caso de la Liga 1, las nuevas disposiciones entrarán en vigencia desde la primera fecha del Clausura, mientras que la Liga 2, Liga 3, Liga Femenina, Copa de la Liga, Copa Perú, Torneo Femenino de Ascenso y Liga Nacional Juvenil las adoptarán de acuerdo con las etapas establecidas para cada competencia.

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¿Cuáles son las nuevas reglas?

El Mundial 2026 marcó el estreno de una serie de modificaciones reglamentarias impulsadas por la IFAB, cuyo objetivo es reducir las pérdidas de tiempo, agilizar el ritmo de los partidos y sancionar con mayor severidad las conductas antideportivas. Estas son las principales novedades.

Límite de tiempo para los arqueros: Los guardametas tendrán un máximo de 8 segundos para poner el balón en juego cuando lo controlen con las manos y 5 segundos para ejecutar los saques de arco. Si exceden ese tiempo, el rival será premiado con un tiro de esquina automático. Control en los saques de banda: Cuando el árbitro detecte que un jugador retrasa deliberadamente la ejecución de un saque lateral, iniciará una cuenta regresiva de cinco segundos. Si el futbolista no realiza el saque dentro de ese plazo, la posesión cambiará automáticamente al equipo contrario. Más rapidez en las sustituciones: Los jugadores sustituidos dispondrán de 10 segundos para abandonar el terreno de juego. Si exceden ese tiempo sin justificación, el futbolista que ingresará deberá esperar un minuto antes de recibir autorización para entrar al campo. Atención médica: Los jugadores que reciban atención médica dentro del terreno de juego deberán abandonar la cancha y esperar un minuto tras la reanudación del encuentro antes de poder regresar, salvo las excepciones contempladas en el reglamento. Mayor intervención del VAR: El videoarbitraje amplía sus facultades y podrá intervenir en nuevas situaciones, como revisar si una segunda tarjeta amarilla fue mostrada erróneamente o corregir casos en los que el árbitro amonestó al jugador equivocado. Sanciones más severas por protestas: La IFAB también endureció las medidas disciplinarias. Será motivo de tarjeta roja abandonar el campo en señal de protesta, incitar a que los compañeros se retiren del partido o taparse la boca al discutir con rivales, árbitros u oficiales.

Con estas modificaciones, el fútbol peruano se alineará con los estándares arbitrales implementados a nivel internacional, buscando partidos con mayor continuidad, menos interrupciones y un control más estricto sobre las conductas antideportivas.

La CONAR confirmó que las nuevas Reglas de Juego aprobadas por la IFAB entrarán en vigor en la Liga 1 desde el inicio del Torneo Clausura.

¿Cuándo empieza el Torneo Clausura 2026?

El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 comenzará el viernes 17 de julio, jornada en la que también entrarán en vigor las nuevas Reglas de Juego aprobadas por la International Football Association Board (IFAB) y oficializadas por la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) para todas las competiciones del fútbol peruano.

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La segunda mitad de la temporada tendrá como principal atractivo a Alianza Lima, que afrontará esta nueva ronda tras conquistar el Apertura. El equipo ‘blanquiazul’ buscará repetir el éxito obtenido en la primera parte del año, ya que, de quedarse también con el Clausura, se proclamará campeón nacional de forma directa, sin necesidad de disputar los ‘playoffs’ por el título.

Por su parte, el resto de equipos buscará impedir el dominio ‘íntimo’ y sumar la mayor cantidad de puntos para pelear el Clausura o asegurar su clasificación a los torneos internacionales y evitar complicaciones en la tabla acumulada. El inicio del campeonato también marcará el estreno oficial de las nuevas reglas en el fútbol peruano.

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