Frontera Perú-Ecuador: restricciones en el puente Macará paralizan el comercio y mantienen en incertidumbre a cientos de familias

Un informe en vivo desde la frontera entre Perú y Ecuador, donde se ha restringido el paso vehicular y peatonal, afectando a estudiantes, trabajadores y el turismo. Las autoridades ecuatorianas argumentan razones de seguridad y control de contrabando. TV Perú

La situación en la frontera entre Perú y Ecuador mantiene en alerta a cientos de familias que dependen del tránsito diario entre ambos países para estudiar, trabajar, recibir atención médica o desarrollar actividades comerciales. Las restricciones vigentes en el puente internacional Macará modificaron la dinámica habitual de una de las principales conexiones terrestres de la zona norte del país.

En el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca, región Piura, ciudadanos peruanos permanecen afectados por las limitaciones impuestas desde el lado ecuatoriano. La medida no solo redujo el desplazamiento entre ambas naciones, sino que también impactó en la economía local y en los servicios que utilizan los habitantes de la frontera.

PUBLICIDAD

Puente internacional continúa con restricciones

El tránsito vehicular por el puente internacional Macará-La Tina permanece suspendido por disposición de las autoridades de Ecuador desde diciembre de 2025. Este paso conecta el distrito de Suyo con la ciudad ecuatoriana de Macará y constituye uno de los principales puntos de intercambio entre ambos países.

Según información difundida por TVPerú Noticias, la decisión responde a operativos de control contra el contrabando y al refuerzo de las medidas de seguridad en la zona fronteriza. El acceso permanece bajo vigilancia de efectivos militares y policiales ecuatorianos, quienes mantienen controles permanentes sobre las personas autorizadas para cruzar.

De acuerdo con los reportes, el lado ecuatoriano del puente permanece cercado con rejas y puntos de control, donde el personal militar verifica la documentación presentada por quienes solicitan el ingreso.

PUBLICIDAD

Paso peatonal limitado a casos específicos

El puente internacional Macará-La Tina permanece con el tránsito vehicular suspendido desde diciembre de 2025 por decisión de las autoridades ecuatorianas. Facebook

Las restricciones también alcanzan al tránsito de personas. Desde el 2 de julio, el acceso peatonal quedó limitado únicamente para quienes acrediten motivos relacionados con salud o educación.

Los ciudadanos deben presentar documentos que sustenten su situación, como constancias de matrícula escolar o documentos médicos, los cuales son revisados por las autoridades ecuatorianas antes de autorizar el ingreso.

Los afectados indicaron que el comercio minorista y otras actividades económicas habituales de la zona permanecen paralizadas debido a que comerciantes y trabajadores no cuentan con autorización para cruzar la frontera con normalidad.

Escolares, pacientes y trabajadores entre los principales afectados

La reducción del tránsito fronterizo afecta a distintos sectores de la población. Entre ellos figuran escolares que asisten a instituciones educativas ubicadas en Ecuador, trabajadores que desarrollan actividades al otro lado de la frontera y pacientes que reciben atención médica en establecimientos ecuatorianos.

PUBLICIDAD

Durante los primeros días del cierre total, estudiantes peruanos con doble nacionalidad enfrentaron dificultades para asistir a clases. Según reportó Canal N, algunos optaron por cruzar el río que divide ambos países para llegar a sus centros educativos, una situación que expuso su seguridad.

Actualmente, el ingreso de escolares y pacientes solo resulta posible mediante la presentación de documentos que acrediten la necesidad del desplazamiento.

Las limitaciones también alcanzan a transportistas y comerciantes, quienes reportan pérdidas económicas debido a la suspensión del flujo habitual de personas y mercancías entre Perú y Ecuador.

Comercio y actividad económica reducen su movimiento

La continuidad de las restricciones modificó la actividad comercial en ambos lados de la frontera. Habitantes de la zona señalaron que el intercambio binacional disminuyó de forma considerable, lo que repercute en negocios, servicios y empresas de transporte que dependían del tránsito diario.

PUBLICIDAD

Según los pobladores, varias empresas vinculadas al transporte dejaron de operar como consecuencia del cierre vehicular, mientras que establecimientos comerciales registran una reducción de clientes y operaciones.

Además del comercio, la actividad turística entre Macará y Suyo también experimenta una disminución debido a las limitaciones para el desplazamiento entre ambos territorios.

Ciudadanos solicitan coordinación entre ambos gobiernos

El malestar por las restricciones motivó la realización de manifestaciones durante los últimos días en los alrededores del puente internacional. Según los organizadores, cerca de 300 ciudadanos peruanos y ecuatorianos participaron en las protestas para solicitar el restablecimiento del libre tránsito.

Los participantes pidieron que las autoridades de ambos países instalen mecanismos de diálogo para encontrar una solución que permita recuperar la circulación entre las localidades fronterizas.

PUBLICIDAD

Hasta la zona también acudió personal de la Policía Nacional del Perú para resguardar el orden y evitar incidentes durante las concentraciones.

Uno de los dirigentes locales expresó la preocupación de los habitantes por la continuidad de las restricciones. “Nos sentimos totalmente abandonados. Llevamos siete meses con el cierre vehicular y ahora también se restringió el paso peatonal. Necesitamos que ambos gobiernos dialoguen y restablezcan el libre tránsito”, señaló.

Los pobladores también solicitaron la instalación de una mesa de diálogo entre las autoridades fronterizas y los ministerios de Relaciones Exteriores de Perú y Ecuador. El pedido busca restablecer el tránsito para escolares, adultos mayores, trabajadores, comerciantes y familias que dependen diariamente del funcionamiento del puente internacional Macará.