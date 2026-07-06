Agresión en el Metropolitano: orientadora es víctima de escupitajos e insultos en la estación Ramón Castilla

Una orientadora del Metropolitano, el sistema de autobuses de tránsito rápido que funciona en Lima, fue objeto de escupitajos e insultos por parte de una usuaria en la estación Ramón Castilla, situada en la avenida Emancipación, en el Cercado de Lima.
El hecho se registró el último fin de semana, cuando la trabajadora intentó prestar ayuda a una mujer extranjera que buscaba acceder al servicio. Según un reporte del programa 24 Horas de Panamericana TV, la agresora lanzó varias ofensas y atacó físicamente a la orientadora frente a otros empleados y un agente policial.
Testimonios recogidos en videos difundidos en redes sociales muestran cómo la situación se agravó con rapidez. Un miembro de la Policía Nacional (PNP) intervino para separar a la responsable, quien insistió con amenazas y gritos.
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El programa informó que la presencia policial en la estación aumentó después del altercado. Actualmente, los orientadores permanecen en el interior de la estación, en contraste con su ubicación habitual en las zonas externas. La autoridad policial indicó que la agresora desobedeció la orden de marcharse y continuó insultando tanto a la orientadora como al agente.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la administración del Metropolitano no han difundido, hasta ahora, un comunicado oficial sobre las acciones tomadas tras lo ocurrido.
Una reportera en el lugar verificó que la actividad en la estación volvió a la normalidad en las horas posteriores, aunque la inquietud persiste entre el personal ante la ausencia de medidas concretas de parte de las autoridades.
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El Metropolitano registra un flujo que varía entre 480 mil y 700 mil viajes diarios en sus rutas principales y alimentadoras, lo que lo posiciona como uno de los sistemas de transporte masivo más relevantes de la capital, aunque también incrementa la posibilidad de episodios similares.
Hasta el momento, no hay confirmación sobre la identificación de la agresora ni sobre la presentación de una denuncia formal por parte de la víctima.
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