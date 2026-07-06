Perú

Sorteo de miembros de mesa para elecciones regionales y municipales 2026: ¿Cuándo será?

El organismo electoral designará a los ciudadanos encargados de organizar la votación y el conteo de sufragios en los próximos comicios, tras un sorteo público realizado en todo el territorio peruano

Guardar
Google icon
Elecciones 2026 en Perú, récord bajo de movimientos regionales en la contienda
Elecciones 2026 en Perú, récord bajo de movimientos regionales en la contienda |Foto: ONPE

El viernes 24 de julio, la ciudadanía peruana conocerá el resultado de uno de los procesos más importantes previos a las Elecciones Regionales y Municipales 2026: el sorteo público de miembros de mesa. De acuerdo con la información oficial, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) seleccionará a más de 817 mil personas encargadas de conducir la votación en todo el territorio nacional durante la jornada electoral.

La ONPE confirmó que el sorteo se realizará de manera simultánea en todas las circunscripciones del país. El procedimiento, que tiene carácter público, determinará a los ciudadanos que asumirán las funciones de presidente, secretario y tercer miembro en cada mesa de sufragio. Según la entidad, la selección se efectúa de manera aleatoria a partir del padrón electoral, con el objetivo de garantizar transparencia y equidad en la composición de las mesas.

PUBLICIDAD

Urna blanca con logo de ONPE, material electoral y tres personas con chalecos azules y credenciales sentadas en una mesa de madera.
La imagen muestra a tres miembros de mesa en un centro de votación en Perú, durante una jornada electoral organizada por la ONPE, con una urna blanca visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rol de los miembros de mesa resulta fundamental para el desarrollo de los comicios, ya que supervisan la apertura, el funcionamiento y el cierre de la votación, así como el conteo de votos y la elaboración de las actas electorales.

La ONPE señala que quienes resulten sorteados recibirán una notificación oficial y accederán a capacitaciones previas a la jornada, con el fin de asegurar el correcto desempeño de sus responsabilidades.

Interior de un centro de votación en Perú con varias mesas y cabinas de votación blancas de la ONPE, personas sentadas y de pie, y logos del JNE en pancartas.
Una amplia escena muestra mesas de votación y cabinas de la ONPE en un centro electoral durante la jornada nacional en Perú, con votantes y miembros de mesa concentrados en sus labores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todo lo que debes saber de las elecciones

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Perú contemplan la elección de autoridades en distintos niveles de gobierno, tanto en el ámbito regional como municipal. De acuerdo con información oficial, participarán 53 partidos políticos y 28 movimientos regionales, de manera individual o mediante alianzas.

PUBLICIDAD

El proceso electoral de 2022 mostró un promedio de 15 % de competitividad electoral, indicador que surge de la diferencia de votos entre las dos primeras fuerzas políticas en cada jurisdicción. Además, en uno de cada cuatro distritos se registró un alto nivel de competencia, con márgenes de victoria inferiores al 5 %, lo que evidencia escenarios de contienda cerrada en varias localidades.

Para las próximas elecciones, se ha eliminado la paridad horizontal de género en los cargos de regidores, consejeros y gobernadores. Esto significa que las organizaciones políticas ya no están obligadas a presentar listas con igual número de hombres y mujeres para estos puestos. Aunque en 2022 las reglas de paridad facilitaron el acceso de mujeres a candidaturas y permitieron una mayor equidad en la competencia, aún persisten desafíos, sobre todo en candidaturas para alcaldías municipales y provinciales, donde la participación femenina sigue siendo menor.

En las próximas elecciones regionales y municipales, dos distritos ejercerán por primera vez su derecho a elegir autoridades locales. Se trata de Alto Trujillo, ubicado en la provincia de Trujillo (La Libertad), y Santa Rosa de Loreto, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla (Loreto). Ambas jurisdicciones participarán por primera vez para elegir a sus alcaldes y regidores.

¿Cuándo serán las elecciones regionales y municipales?

En Perú se realizarán el domingo 4 de octubre de 2026en todo el país. Ese día, los ciudadanos elegirán a sus autoridades regionales y municipales para el periodo 2027-2030.

Temas Relacionados

peru-noticiasONPEperu-politicaElecciones regionales y municipales

Más Noticias

Día del Maestro: ¿Mañana 7 de julio también se suspenderán las clases en colegios de Lima y Callao?

La circulación de mensajes en WhatsApp sobre una supuesta suspensión generó inquietud en familias, pero las autoridades educativas confirmaron que el regreso a las aulas será normal tras el asueto

Día del Maestro: ¿Mañana 7 de julio también se suspenderán las clases en colegios de Lima y Callao?

Resultados del Mundial 2026 HOY, 6 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canales TV en Perú

Cuatro selecciones saldrán a escena en una nueva jornada de los octavos de final. Portugal y España animarán el clásico ibérico, mientras que Estados Unidos y Bélgica buscarán el último boleto del día a los cuartos de final

Resultados del Mundial 2026 HOY, 6 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canales TV en Perú

TUUA de transferencia: pilotos de LATAM exigen suspender tarifa en el Jorge Chávez hasta que justicia resuelva su legalidad

Los trabajadores afirman que la TUUA ya coincide con ocho rutas internacionales canceladas y con la primera caída interanual del tráfico internacional de pasajeros en abril

TUUA de transferencia: pilotos de LATAM exigen suspender tarifa en el Jorge Chávez hasta que justicia resuelva su legalidad

Gratificación 2026 podría solo alcanzar el 40% del sueldo para este ‘selecto’ grupo de trabajadores

El incumplimiento del pago de la gratificación expone a las empresas a multas de SUNAFIL que pueden llegar hasta S/ 139.742,00, sedgún el estudio Miranda & Amado

Gratificación 2026 podría solo alcanzar el 40% del sueldo para este ‘selecto’ grupo de trabajadores

Precio del dólar vuelve a subir en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 6 de julio

El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y en Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar vuelve a subir en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 6 de julio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

ONPE detecta “limitaciones críticas” y no implementará el voto digital en las Elecciones Regionales y Municipales 2026

ONPE detecta “limitaciones críticas” y no implementará el voto digital en las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Jorge Marticorena jura como ministro de Educación y reemplaza a María Cuadros, quien renunció en medio de la crisis con la Sunedu

Roberto Sánchez anuncia coalición parlamentaria con Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras

Identifican que al menos 19 candidatos postulan por dos partidos distintos para las elecciones regionales y municipales

Contraloría investiga presunto certificado falso del Ministro de Trabajo para acceder a cargos públicos

ENTRETENIMIENTO

Sunoo de ENHYPEN sorprende a sus seguidores al compartir una canción peruana antes del concierto en San Marcos

Sunoo de ENHYPEN sorprende a sus seguidores al compartir una canción peruana antes del concierto en San Marcos

Thamara Gómez revela que la despidieron de Son del Duke tras la muerte de su abuelo: “Me han tachado de irresponsable”

Sin Bandera en Arequipa: fecha, lugar entradas y todo sobre el show

Alejandra Baigorria defiende su perdón a Said Palao: “Si me equivoco, es mi decisión”

Eva Bracamonte reflexiona sobre el autismo que padece junto a su esposo y su hija: “Es bien difícil”

DEPORTES

Resultados del Mundial 2026 HOY, 6 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canales TV en Perú

Resultados del Mundial 2026 HOY, 6 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canales TV en Perú

A qué hora juega Portugal vs España HOY en Perú: partido por octavos de final del Mundial 2026

Universitario confirmó la salida de Miguel Silveira y cerró un capítulo marcado por la polémica: “Éxitos en tus futuros retos”

Héctor Cúper hizo sincera confesión sobre la falta de refuerzos en Universitario: “Tengo una responsabilidad de no equivocarme”

Dónde ver la semana 3 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: canales TV y plataformas para seguir los partidos decisivos