Sorteo de miembros de mesa para elecciones regionales y municipales 2026: ¿Cuándo será?

Elecciones 2026 en Perú, récord bajo de movimientos regionales en la contienda |Foto: ONPE

El viernes 24 de julio, la ciudadanía peruana conocerá el resultado de uno de los procesos más importantes previos a las Elecciones Regionales y Municipales 2026: el sorteo público de miembros de mesa. De acuerdo con la información oficial, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) seleccionará a más de 817 mil personas encargadas de conducir la votación en todo el territorio nacional durante la jornada electoral.

La ONPE confirmó que el sorteo se realizará de manera simultánea en todas las circunscripciones del país. El procedimiento, que tiene carácter público, determinará a los ciudadanos que asumirán las funciones de presidente, secretario y tercer miembro en cada mesa de sufragio. Según la entidad, la selección se efectúa de manera aleatoria a partir del padrón electoral, con el objetivo de garantizar transparencia y equidad en la composición de las mesas.

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La imagen muestra a tres miembros de mesa en un centro de votación en Perú, durante una jornada electoral organizada por la ONPE, con una urna blanca visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rol de los miembros de mesa resulta fundamental para el desarrollo de los comicios, ya que supervisan la apertura, el funcionamiento y el cierre de la votación, así como el conteo de votos y la elaboración de las actas electorales.

La ONPE señala que quienes resulten sorteados recibirán una notificación oficial y accederán a capacitaciones previas a la jornada, con el fin de asegurar el correcto desempeño de sus responsabilidades.

Una amplia escena muestra mesas de votación y cabinas de la ONPE en un centro electoral durante la jornada nacional en Perú, con votantes y miembros de mesa concentrados en sus labores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todo lo que debes saber de las elecciones

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Perú contemplan la elección de autoridades en distintos niveles de gobierno, tanto en el ámbito regional como municipal. De acuerdo con información oficial, participarán 53 partidos políticos y 28 movimientos regionales, de manera individual o mediante alianzas.

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El proceso electoral de 2022 mostró un promedio de 15 % de competitividad electoral, indicador que surge de la diferencia de votos entre las dos primeras fuerzas políticas en cada jurisdicción. Además, en uno de cada cuatro distritos se registró un alto nivel de competencia, con márgenes de victoria inferiores al 5 %, lo que evidencia escenarios de contienda cerrada en varias localidades.

Para las próximas elecciones, se ha eliminado la paridad horizontal de género en los cargos de regidores, consejeros y gobernadores. Esto significa que las organizaciones políticas ya no están obligadas a presentar listas con igual número de hombres y mujeres para estos puestos. Aunque en 2022 las reglas de paridad facilitaron el acceso de mujeres a candidaturas y permitieron una mayor equidad en la competencia, aún persisten desafíos, sobre todo en candidaturas para alcaldías municipales y provinciales, donde la participación femenina sigue siendo menor.

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En las próximas elecciones regionales y municipales, dos distritos ejercerán por primera vez su derecho a elegir autoridades locales. Se trata de Alto Trujillo, ubicado en la provincia de Trujillo (La Libertad), y Santa Rosa de Loreto, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla (Loreto). Ambas jurisdicciones participarán por primera vez para elegir a sus alcaldes y regidores.

¿Cuándo serán las elecciones regionales y municipales?

En Perú se realizarán el domingo 4 de octubre de 2026en todo el país. Ese día, los ciudadanos elegirán a sus autoridades regionales y municipales para el periodo 2027-2030.