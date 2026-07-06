A qué hora juega Estados Unidos vs Bélgica HOY en Perú: partido por octavos de final del Mundial 2026

Ambas selecciones vuelven a cruzarse en octavos de final, ahora en el Mundial 2026 y en Seattle, después de un amistoso reciente que terminó 5-2 para Bélgica el 28 de marzo (Composición)

Estados Unidos y Bélgica disputarán uno de los cruces de mayor expectativa de los octavos de final del Mundial 2026. El partido se jugará hoy, lunes 6 de julio, en el Estadio Seattle, denominación oficial de la FIFA para el Lumen Field, con aforo de 68.740 espectadores.

El conjunto local llega tras imponerse 2-0 a Bosnia y Herzegovina en la ronda previa. Bélgica avanzó luego de un cruce de alta tensión: perdía 0-2 ante Senegal hasta el minuto 85, lo igualó, forzó el tiempo extra y terminó ganando 3-2 con un penal convertido por Youri Tielemans en el 120+5.

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El duelo también reabre un antecedente marcado por el Mundial 2014, cuando se encontraron en la misma instancia. Además, el último enfrentamiento entre ambos se dio en un amistoso del 28 de marzo de 2026, con triunfo belga por 5-2.

A qué hora juega Estados Unidos vs Bélgica por octavos del Mundial 2026

Mundial 2026 - Estados Unidos 2 - Bosnia 0

En Perú, el partido comenzará a las 19:00 horas. El horario varía según el país y la zona: en Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay iniciará a las 21:00 horas; en Chile, Bolivia y Venezuela a las 20:00 horas; en Colombia y Ecuador a las 19:00 horas.

En Estados Unidos, el inicio está fijado para las 20:00 horas en la zona Este (ET), 19:00 horas en la Central (CT), 18:00 horas en la Montaña (MT) y 17:00 horas en la del Pacífico (PT). En México arrancará a las 18:00 horas. En España, el encuentro se verá a las 02:00 horas.

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El cruce se disputará en Seattle, en el escenario conocido como Lumen Field. En este torneo, la FIFA lo presenta como Estadio Seattle. Allí, el anfitrión intentará sostener el impulso de su última presentación, mientras que la selección belga buscará trasladar a un duelo a eliminación directa el carácter que exhibió en su remontada.

Canal TV de Estados Unidos vs Bélgica por octavos del Mundial 2026

Mundial 2026 - Bélgica 3 - Senegal 2

La transmisión en vivo en Perú estará disponible por DSports. También se podrá seguir por DGO y Paramount vía streaming. Para el público que busque otras opciones, el partido figura además con emisión en América TV, FOX y Telemundo.

En plataformas digitales, aparecen como alternativas Peacock, Paramount+, DGO y América tvGO. En Argentina, la televisación se podrá seguir por TyC Sports.

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En un principio Estados Unidos afrontaría este compromiso con una baja sensible: el delantero Folarin Balogun no iba a estar disponible por suspensión, tras ver la tarjeta roja luego de marcar en la ronda anterior. Sin embargo, en una decisión polémica, la FIFA decidió borrarle ese castigo y podrá estar presente. En ese sentido, la Federación belga lanzó un comunicado quejándose de lo ocurrido

En Bélgica, el foco estará puesto en la conducción de Kevin De Bruyne y en el peso de Romelu Lukaku en el área. Los europeos llegan con la idea de capitalizar cualquier error defensivo y sostener su capacidad de respuesta, una característica que quedó expuesta en el cruce frente a Senegal.

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Posibles alineaciones

Mundial 2026 - Estados Unidos 4 - Paraguay 1

Estados Unidos podría formar con Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie; Christian Pulisic, Malik Tillman, Sergiño Dest; Patrick Agyemang.

Bélgica, por su parte, alinearía con Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Brandon Mechele, Arthur Theate, Timothy Castagne; Youri Tielemans, Kevin De Bruyne, Nicolas Raskin; Leandro Trossard, Romelu Lukaku y Jérémy Doku.

El cruce en Seattle pondrá cara a cara a un anfitrión que busca sostener su recorrido en casa y a un seleccionado europeo que mostró capacidad para sobrevivir en un partido límite. Con antecedentes recientes y un historial mundialista con capítulos fuertes, ambos llegan a un escenario de eliminación directa en el que el margen de error se reduce al mínimo.

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