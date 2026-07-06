Dónde ver Estados Unidos vs Bélgica HOY en Perú: canal tv online del duelo por octavos de final del Mundial 2026

Dónde ver Estados Unidos vs Bélgica por Mundial 2026.

El partido de hoy, lunes 6 de julio, entre Estados Unidos y Bélgica en los octavos de final del Mundial 2026 se ha convertido en uno de los partidos más comentados de la ronda, no solo por la calidad de ambos planteles, sino por la polémica que rodea la previa. El cruce enfrenta a dos selecciones que avanzaron con argumentos sólidos y que han sabido responder en los momentos decisivos, con el pase a cuartos en juego y la presión al máximo.

La previa está marcada por la controversia que generó la autorización de la FIFA, a pedido de la Casa Blanca, para que Folarin Balogun pueda disputar el compromiso pese a haber sido expulsado en el duelo anterior ante Bosnia y Herzegovina.

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Esta decisión, que ha provocado el reclamo formal de la Federación Belga y las protestas del técnico Rudi García, ha puesto en debate la interpretación del artículo 27 del Código Disciplinario y la igualdad de condiciones en la competición. El partido se jugará en el Lumen Field de Seattle, donde el ambiente promete ser tan intenso fuera como dentro del campo.

Dónde ver Estados Unidos vs Bélgica por octavos del Mundial 2026

El encuentro entre Estados Unidos y Bélgica, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, estará disponible en Perú a través de DSports y la plataforma DGO. En territorio estadounidense, la cobertura televisiva será responsabilidad de FOX One, Tubi y Telemundo. En suelo belga, los derechos de transmisión recaen en La Une y VRT.

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La cobertura digital incluirá actualizaciones en el sitio web de Infobae, que ofrecerá información previa, seguimiento minuto a minuto y datos adicionales sobre el desarrollo del partido.

Así llegan Estados Unidos y Bélgica

Estados Unidos llega a este compromiso tras una fase de grupos en la que mostró solidez, agresividad y equilibrio entre defensa y ataque, consiguiendo la clasificación con autoridad. En los dieciseisavos, el equipo de Mauricio Pochettino superó a Bosnia y Herzegovina en un partido exigente, aunque no exento de polémica por la expulsión de Balogun, quien finalmente podrá estar disponible ante Bélgica tras el fallo de la FIFA. El plantel estadounidense apuesta a la energía de su mediocampo y la velocidad en los contragolpes como sus principales armas.

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Mundial 2026 - Estados Unidos 2 - Bosnia 0

Bélgica, por su parte, avanzó como uno de los líderes de su grupo, aunque con sendas dudas por el bajo nivel de sus figuras. La victoria ante Senegal no hizo que esta imagen cambie.

Eso sí, de cara a este duelo, los ‘diablos rojos’ recuperan a Zeno Debast tras lesión, aunque su presencia en el once inicial sigue siendo una incógnita. La generación liderada por Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku buscará imponer su jerarquía para sortear un cruce que ha ganado dramatismo por factores extrafutbolísticos.

Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku no han mostrado su mejor nivel en el Mundial 2026 con Bélgica. - créditos: EFE/EPA/BOB FRID

Horario de Estados Unidos vs Bélgica por octavos del Mundial 2026

El Estados Unidos vs Bélgica se disputará el lunes 6 de julio en el Lumen Field de Seattle (Estados Unidos) y el inicio está previsto para las 19:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami), el encuentro comenzará a las 20:00 horas.

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Para Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, el horario de inicio será a las 21:00. En México, el partido empezará a las 18:00 horas, mientras que en España está programado para las 02:00 horas de la madrugada del martes 7 de julio.

Estados Unidos vs Bélgica: posibles alineaciones

Estados Unidos: Matt Freese, Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Alex Freeman, Antonee Robinson, Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman, Christian Pulisic y Ricardo Pepi. DT: Mauricio Pochettino

Bélgica: Thibaut Courtois, Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper, Hans Vanaken, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Jeremy Doku y Charles De Ketelaere. DT: Rudi García

Historial de enfrentamientos

Estados Unidos y Bélgica se han enfrentado en siete oportunidades a lo largo de la historia del fútbol internacional. Y si revisamos el balance general, nos daremos cuenta de que los europeos llevan la ventaja con seis victorias, contra una de los norteamericanos.

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El choque más reciente se dio el 28 de marzo del presente año en un amistoso internacional. El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta fue testigo del contundente triunfo de los ‘diablos rojos’ por 5-2 con los goles de Zeno Debast, Amadou Onana, Charles De Ketelaere y Dodi Lukebakio (x2). Weston McKennie y Patrick Agyemang convirtieron para los estadounidenses.

Bélgica goleó a Estados Unidos en Atlanta en un amistoso FIFA en marzo del 2026. - créditos: Dale Zanine-Imagn Images