Choque de película en La Molina: Audi que iba a toda velocidad impactó a otro vehículo y dejó el accidente grabado en video

Imágenes de una cámara de seguridad muestran el preciso momento en que un joven de 21 años, conduciendo un Audi a excesiva velocidad, impacta violentamente a otro vehículo en el Óvalo Monitor, en La Molina. El accidente dejó varios heridos. Buenos Días Perú

Un accidente de tránsito registrado en el distrito de La Molina quedó registrado por cámaras de seguridad y abrió una investigación para determinar las responsabilidades del caso. El hecho ocurrió en el óvalo Monitor, una zona de tránsito constante, donde un automóvil de alta gama impactó por la parte posterior a otro vehículo que circulaba por la vía.

Las imágenes del sistema de videovigilancia muestran la secuencia completa del choque y forman parte de las diligencias que desarrolla la Policía. El conductor del vehículo señalado como responsable, un joven de 21 años, fue trasladado a una dependencia policial para las investigaciones correspondientes.

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El accidente ocurrió en el óvalo Monitor. De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del distrito, un automóvil Audi circuló a una velocidad superior a la del resto de vehículos que transitaban por la zona.

En el registro se observa que el vehículo alcanzó por la parte posterior a otro automóvil que avanzaba con normalidad. La fuerza del impacto provocó que este último diera varias vueltas sobre la vía antes de quedar detenido en medio del óvalo.

Tras la colisión, el Audi continuó su desplazamiento con daños visibles en la parte delantera. Durante esos segundos, estuvo cerca de impactar contra un automóvil rojo que también transitaba por el lugar, aunque finalmente no llegó a producirse un segundo choque.

Según la información difundida, el accidente ocurrió cerca de una conocida universidad del distrito. Además, se informó que algunas personas resultaron con lesiones como consecuencia del siniestro.

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Conductor fue llevado a la comisaría para las diligencias

Luego del accidente, el conductor del Audi fue trasladado a la comisaría de La Planicie, donde continúan las investigaciones.

Durante las diligencias, el joven pasó por el examen de dosaje etílico, cuyo resultado formará parte de la investigación que desarrolla la Policía para esclarecer las circunstancias del accidente.

Según la información disponible, en un primer momento el conductor no quiso reconocer lo ocurrido en el lugar del choque. Posteriormente, quedó a disposición de las autoridades para el desarrollo de las actuaciones correspondientes.

Investigación busca determinar responsabilidades

Choque de película en La Molina: Audi que iba a toda velocidad impactó a otro vehículo y dejó el accidente grabado en video

Las autoridades recopilan los elementos necesarios para reconstruir la secuencia del accidente. Entre las principales evidencias figuran las imágenes registradas por las cámaras de seguridad instaladas en el distrito y los resultados del examen de dosaje etílico practicado al conductor.

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Ambos elementos permitirán establecer las circunstancias en las que ocurrió el choque y definir las responsabilidades que correspondan conforme avance la investigación.

El registro audiovisual también permitió observar que, al momento del accidente, no circulaban más vehículos alrededor del punto donde ocurrió el impacto. Esa circunstancia evitó que el siniestro involucrara a más unidades y redujo el riesgo de un mayor número de personas lesionadas.

Mientras las diligencias continúan, la Policía mantiene bajo evaluación toda la evidencia recopilada para esclarecer los hechos registrados en el óvalo Monitor, uno de los principales puntos de circulación vehicular del distrito de La Molina.

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