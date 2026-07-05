Tilsa Lozano comparte reflexión tras la detención de Jackson Mora por ser acusado de integrar banda criminal

Tilsa Lozano comparte mensaje tras la detención de Jackson Mora por supuestamente integrar banda criminal

Tilsa Lozano compartió un mensaje en sus redes sociales horas después de que su exesposo, Jackson Mora, fuera detenido preliminarmente por siete días mientras la Fiscalía investiga su presunta vinculación con una organización criminal.

La publicación de la exmodelo llamó la atención por el contexto: el empresario deportivo atraviesa diligencias por presunto fraude informático y la noticia reactivó comentarios en televisión sobre la posibilidad de que, por el vínculo matrimonial que mantuvieron, Lozano pueda ser convocada como testigo.

En su historia de Instagram, Tilsa escribió una frase breve, con tono reflexivo: “Esta vez se trata de ir por aquello que llena tu alma de vida”. Luego, compartió una fotografía junto a su hija, una combinación que fue leída por usuarios como una respuesta emocional indirecta ante el momento judicial que enfrenta quien fue su pareja.

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Lozano no emitió un pronunciamiento directo sobre la detención ni sobre la investigación. Sin embargo, su publicación circuló con rapidez porque aparece en un escenario donde su nombre vuelve a mencionarse públicamente: programas de espectáculos abordaron el caso de Mora y plantearon, en pantalla, que la conductora podría ser citada por las autoridades como parte de las diligencias.

La exmodelo publicó un mensaje reflexivo en Instagram horas después de la detención preliminar de Jackson Mora por siete días. IG

La detención preliminar de Jackson Mora

Jackson Mora permanecerá con detención preliminar por siete días mientras avanzan las investigaciones dirigidas por la División de Investigación de Estafas de la Dirincri.

La Fiscalía lo señala como presunto integrante de la organización criminal denominada “Los arquitectos del fraude”, en un caso vinculado a un presunto ataque informático en agravio de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha.

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Según la información fiscal difundida en el material, la presunta organización habría vulnerado sistemas informáticos para desviar más de nueve millones de soles mediante 41 operaciones bancarias. En esa línea, el caso se sostiene en la hipótesis de un esquema de transferencias y movimientos de dinero que hoy se encuentra bajo investigación.

Como parte de las diligencias, las autoridades allanaron 12 inmuebles y el empresario fue intervenido en su vivienda, ubicada en el distrito limeño de San Borja. Tras la intervención, fue trasladado por agentes de la División de Investigación de Estafas.

La investigación también alcanza a familiares y otros investigados: la Fiscalía sostiene que, además de Mora, su hermana Noelia Mora y otros 12 implicados integrarían la presunta organización. En ese marco, uno de los puntos que aparecen en el expediente es el destino del dinero.

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Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano, fue detenido preliminarmente durante un operativo de la Dirincri como parte de una investigación por un presunto fraude informático que habría afectado a la Municipalidad de Pueblo Nuevo, en Chincha. Panamericana TV/ 24 horas.

El rastro del dinero y el nombre de FFC MMA SAC en la investigación

De acuerdo con la investigación fiscal citada en el texto, el dinero habría sido transferido a la empresa FFC MMA SAC, representada por Noelia Mora Rodríguez, hermana de Jackson Mora. Ese dato se convirtió en un eje del caso por dos razones: el monto señalado y la conexión directa con el entorno familiar del detenido.

La tesis fiscal apunta a que la presunta organización desvió fondos municipales hacia cuentas bajo investigación. Por ahora, los detalles del proceso se encuentran en etapa de diligencias, con detención preliminar, allanamientos y acciones a cargo de la Dirincri.

En paralelo, el caso no solo se desarrolla en el ámbito judicial. También se discute en televisión y redes, donde las relaciones personales del detenido han vuelto a escena con fuerza, sobre todo por el historial mediático de su matrimonio con Tilsa Lozano.

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Allanan vivienda de Jackson Mora durante operativo por presunto millonario desvío de fondos municipales. Captura: 24 horas.

Tilsa y Jackson: matrimonio de tres años

La historia personal entre Tilsa Lozano y Jackson Mora fue de alto interés mediático. Se casaron en 2022 y oficializaron su divorcio en 2025. Ese antecedente explica por qué, al estallar una investigación de alto perfil sobre Mora, el nombre de Lozano aparece de inmediato en conversaciones públicas.

En las últimas horas, además, el caso reactivó un tema que ya había generado debate tiempo atrás: las declaraciones que Tilsa dio sobre su matrimonio y sus consecuencias económicas.

Meses antes del actual episodio, Lozano habló del fin de la relación en el pódcast La Manada y se refirió a esa etapa con expresiones duras. Dijo que su matrimonio fue “la peor caga**” que le ocurrió y relató que atraviesa dificultades financieras tras firmar documentos mientras estaba con Mora.

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“Nunca firmes un papel cuando te digan: ‘firma, no pasa nada’, por eso ahora estoy pagando deuda ajena”, comentó. Luego, añadió: “Firmé un crédito y quedé enyucada. Se supone que confías en tu pareja; no crees que te va a estafar de esa manera”.

Esas frases han sido retomadas en medio de la noticia porque el caso que hoy investiga la Fiscalía está ligado a presuntos delitos económicos y a operaciones financieras bajo sospecha. Aunque se trata de planos distintos —uno, una investigación fiscal; el otro, el relato de una expareja sobre su experiencia—, el público los conecta por la coyuntura y por el tipo de acusaciones que hoy rodean al exboxeador.

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Tilsa Lozano se casó con Jackson Mora. Instagram